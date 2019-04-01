Новости Украины и Новороссии 01 апреля 2019

По состоянию на 08:40 утра (совпадает с мск) 1 апреля Центральная избирательная комиссия Украины обработала 50.36% протоколов.

Лидерами гонки остаются Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

По последним данным, Зеленский получил 30,20% голосов, Порошенко — 16,64%.

Таким образом, Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов. Третье место занимает Юлия Тимошенко, которая получила 13,08% голосов. В пятерку лидеров входят также Юрий Бойко (11,53%) и Анатолий Гриценко (7,11%).

Зеленский лидирует во всех областях страны. Наибольшую поддержку, по предварительным данным, он получил в Днепропетровской области (44,9%). В два раза меньше голосов — в Винницкой области (22,12%), но и этого оказалось достаточно, чтобы обогнать Порошенко, для которого Винничина — политическая вотчина.

Несмотря на то, что родился Порошенко в Одесской области, именно от Винницкой области он прошел в Раду в 1998 году, когда начал политическую карьеру в качестве нардепа.

Когда в 2012-м Порошенко покинул пост министра экономического развития и ушел из правительства, он сохранил статус политика в качестве депутата от Винницкой области.

Кроме того, именно в Виннице расположен один из основных бизнес-активов Порошенко — две производственные площадки кондитерской компании Roshen и Винницкий молочный завод.

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