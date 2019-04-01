Новости Украины и Новороссии 01 апреля 2019
- 09:13 Подсчитано 50%: Зеленский опережает Порошенко в ключевом для него регионе.
- 08:28 В штабе Порошенко уже рассказали, как будут отбирать голоса у Зеленского во втором туре.
- 07:59 ЦИК обработал 40% протоколов: результаты.
- 07:48 У Зеленского прокомментировали вопрос государственного языка.
- 06:44 Видимо, придется стрелять.
- 02:07 Народовластие и импичмент: У Зеленского рассказали о концепции главных законодательных изменений на Украине.
- 02:00 Кто выходит во второй тур на Украине — самые последние данные.
- 01:20 Выборы на Украине. Подсчет голосов.
- 00:52 Уничтoжaть гoлocoвaвшиx зa 3eлeнcкoго.
- 00:30 Зеленский рассказал, что потребует у Путина (ВИДЕО).
- 31.03 23:49 Зеленский жёстко потроллил Порошенко в ответ на слова о «марионетке Коломойского» (+ВИДЕО).
- 31.03 23:36 Почему он в любом случае проиграет.
- 31.03 23:28 Классика ЕЖГ.
Подсчитано 50%: Зеленский опережает Порошенко в ключевом для него регионе
По состоянию на 08:40 утра (совпадает с мск) 1 апреля Центральная избирательная комиссия Украины обработала 50.36% протоколов.
Лидерами гонки остаются Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
По последним данным, Зеленский получил 30,20% голосов, Порошенко — 16,64%.
Таким образом, Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов. Третье место занимает Юлия Тимошенко, которая получила 13,08% голосов. В пятерку лидеров входят также Юрий Бойко (11,53%) и Анатолий Гриценко (7,11%).
Зеленский лидирует во всех областях страны. Наибольшую поддержку, по предварительным данным, он получил в Днепропетровской области (44,9%). В два раза меньше голосов — в Винницкой области (22,12%), но и этого оказалось достаточно, чтобы обогнать Порошенко, для которого Винничина — политическая вотчина.
Несмотря на то, что родился Порошенко в Одесской области, именно от Винницкой области он прошел в Раду в 1998 году, когда начал политическую карьеру в качестве нардепа.
Когда в 2012-м Порошенко покинул пост министра экономического развития и ушел из правительства, он сохранил статус политика в качестве депутата от Винницкой области.
Кроме того, именно в Виннице расположен один из основных бизнес-активов Порошенко — две производственные площадки кондитерской компании Roshen и Винницкий молочный завод.
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В штабе Порошенко уже рассказали, как будут отбирать голоса у Зеленского во втором туре
Итак, после обработки 40% избирательных бюллетеней становится ясно, что во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Причём, Зеленский пока набирает больше, чем занимающая трете место Тимошенко и Порошенко вместе взятые.
И пока ЦИК подсчитывает голоса, штабы двух кандидатов уже готовятся к битве за электорат во втором туре, который пройдет 21 апреля.
Так, в избирательном штабе Петра Порошенко считают, что имеют больший резерв для добора голосов во втором туре, чем Владимир Зеленский.
Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
«Конечно, я не думаю, что его (Зеленского — прим. РВ) результат будет ниже во втором туре, конечно, он доберет определенное количество голосов. Но резерв для отбора голосов на сегодня больше у Порошенко, чем у Зеленского», — считает Медведев.
Он отметил, что избирателей, принявших участие в первом туре голосования, условно можно разделить на две категории — тех, которые проголосовали «по приколу», и проголосовавших «не по приколу».
«Те, которые хотели проголосовать „по приколу“, все иссякли. Теперь борьба будет тех, кто „не по приколу“, и мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского», — заявил представитель избирательного штаба Порошенко.
По словам Медведева, он исходит из того, что у недовольных избирателей в первом туре был выбор голосовать за Зеленского или других оппозиционных кандидатов. Он спрогнозировал, что для этих избирателей существует «какой-то предел, какие-то критерии, какие-то индикаторы», которые привели их к выводу, что голосовать за Зеленского «несерьезно».
«Очевидно, что при их критицизме к власти есть какие-то другие критерии того, каким должен быть кандидат в президенты. И хотя, наверное, им не нравится Порошенко, но, я думаю, что он таким критериям кандидата в президенты может соответствовать больше, чем Зеленский», — подвел итог Медведев.
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ЦИК обработал 40% протоколов: результаты
После обработки 40,21% протоколов во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,23% голосов избирателей и Петр Порошенко с 16,65% голосов. Об этом сообщает ЦИК Украины.
На третьем месте с результатом 13,14% голосов идет Юлия Тимошенко.
На данный час первая десятка кандидатов в президенты Украины и их результаты выглядит так:
Владимир Зеленский — 30,23%
Петр Порошенко — 16,65%
Юлия Тимошенко — 13,14%
Юрий Бойко — 11,48%
Анатолий Гриценко — 7,07%
Игорь Смешко — 5,95%
Олег Ляшко — 5,11%
Александр Вилкул — 4,20%
Руслан Кошулинский — 1,65%
Юрий Тимошенко — 0,60%
Зеленский является лидером в большинстве областей Украины, Петр Порошенко обходит его только во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, Юрий Бойко первый в так называемых Донецкой и Луганской областях.
Явка избирателей составила 63,52%.
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У Зеленского прокомментировали вопрос государственного языка
Государственным языком должен быть украинский, однако популяризировать его нужно путем льгот и поощрений. Так языковой законопроект прокомментировал политолог и советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков журналистам.
Он выразил мнение, что на Украине языковой вопрос используется в политических целях в преддверии выборов.
«Если мы говорим о языках в целом, позиция Зеленского очень простая: государственный язык — это украинский. Альтернатив быть не может, это записано в Конституции. Если мы говорим о популяризации украинского языка, это надо делать и это сегодня делается. Но обычно нормальные государства идут путем пряника — создание льготных условий, снижение налогооблажения на продукты, которые производятся на украинском языке», — отметил Разумков.
По его словам, нельзя обязывать выпускать печатную продукцию на том или ином языке, потому что это влияние на бизнес.
«Если бы была необходимость принять этот закон, его нужно было применять в 2015 году, чтобы сегодня никто не говорил о том, что это связано с избирательной кампанией», — подчеркнул политолог.
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Видимо, придется стрелять
Примерно так уже потеряли Донбасс и Крым, но "господа" желают повторить, уже на оставшейся территории Украины.
Сразу видно представителя "демократической лагеря" идущего в Европу.
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Народовластие и импичмент: У Зеленского рассказали о концепции главных законодательных изменений на Украине
Команда Владимира Зеленского намерена представить концепцию основных запланированных законодательных изменений до второго тура президентских выборов, который состоится 21 апреля.
Об этом рассказал политолог и советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
В ответ на вопрос о законопроектах, которые упоминаются в предвыборной программе Зеленского, Разумков сказал: «Они пишутся. В том числе закон о народовластии будет писаться и основные законы о снятии депутатской неприкосновенности, президентской и судов. Сейчас пишется закон об импичменте, закон об отзыве народных депутатов. Я думаю, что по этим ключевым вопросам будет представлена или концепция — между первым и вторым туром, — или даже законопроекты».
Как сообщалось, в предвыборной программе Владимира Зеленского есть несколько законопроектов, в том числе:
«О народовластии»,
«О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей»,
«Об импичменте президента Украины»,
«Об отзыве народного депутата Украины».
Как известно, 31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов. Согласно результатам большинства экзит-полов, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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Кто выходит во второй тур на Украине — самые последние данные
По данным ЦИК Украины во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский с 29.43 процентов голосов избирателей и действующий президент Петр Порошенко с 17.00 процентов голосов.
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко набирает 13.91%.
Всего по состоянию на 01:51 1 апреля обработано 8.69 процента протоколов.
Обновлено
По последним данным Центральная избирательная комиссия обработала уже 11,07% протоколов, результаты кандидатов корректируются, но незначительно.
Во второй тур президентских выборов на Украине выходят всё те же лидеры — Владимир Зеленский с 29,79% голосов избирателей и действующий президент-олигарх Порошенко с 16,72 процента.
На третьем месте с результатом 13,65% голосов идет Юлия Тимошенко.
Первая десятка кандидатов в президенты Украины и их результаты сейчас выглядят так:
Владимир Зеленский — 29,79%
Петр Порошенко — 16,72%
Юлия Тимошенко — 13,65%
Юрий Бойко — 11,45%
Анатолий Гриценко — 6,81%
Игорь Смешко — 5,71%
Олег Ляшко — 6,53%
Александр Вилкул — 4,15%
Руслан Кошулинский — 1,63%
Юрий Тимошенко — 0,65%
Следует отметить, что Зеленский является бесспорным лидером в большинстве областей незалежной, Порошенко обходит его лишь в двух западных областях — Львовской и Тернопольской, главный оппозиционный кандидат Юрий Бойко стал первым в оккупированных Киевом частях Донецкого и Луганского регионов.
Явка
Также сообщается, что по результатам обработки данных 198 окружных комиссий из 199 явка избирателей составила 63,48%, один округ не передал данные.
Наиболее активны избиратели были во Львовской области, где явка достигла 68,88%; самая низкая явка в Закарпатской области — 46,99%.
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Выборы на Украине. Подсчет голосов
На час ночи.
1. Зеленский очевидно побеждает в первом туре и Коломойский уже потирает ручки – так или иначе его влияние на Украине в ближайший год возрастет, особенно после парламентских выборов. Ну а если Зеленского протащит в президентское кресло…
2. Кто второй пока непонятно и определится это ближе к утру. Порошенко и Тимошенко объявили о своих "перемогах" по своим подсчетам, хотя еще даже 10% голосов не посчитали. Для проигравшего 3-е место скорее всего будет финишем политической карьеры.
3. Вполне очевидно, что если бы Порошенко допустил до выборов украинцев находящихся в России, то особой интриги в этих выборах персонально для него не было. Сразу в морг. Ввиду этого "легитимность" данных выборов уже в своей основе ничтожна – несколько миллионов человек банально не пустили на выборы. "Зато" интрига.
4. Размахивания экзит-полами после выборов президента США, где по всем экзит-полам побеждала Хиллари Клинтон, а победил Трамп, достаточно наглядно говорят о продажности современной предвыборной социологии. Что уж говорить об украинских.
5. Сообщается, что бюллетени на выборах использовали 17 млн. человек. При официальных цифрах населения Украины в 42 млн. Разумеется, любой из "переможцев" будет рассказывать, что он "президент всех украинцев".
В общем, кому охота за крысиными бегами наблюдать до утра, вот ссылка.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=719.html – обновление подсчета голосов на сайте ЦИК Украины.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp301pt001f01=719.html – подсчет по областям
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Уничтoжaть гoлocoвaвшиx зa 3eлeнcкoго
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Зеленский рассказал, что потребует у Путина (ВИДЕО)
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский рассказал, какие требования выдвинет президенту России Владимиру Путину в случае встречи с ним.
Он заявил, что потребует от России компенсации за «отобранные» территории.
«Если мы увидимся, я ему скажу: Наконец-то вы вернули наши территории, а сколько вы еще нам готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?», — сказал Зеленский.
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Зеленский жёстко потроллил Порошенко в ответ на слова о «марионетке Коломойского» (+ВИДЕО)
Кандидат в президенты шоумен Украины Владимир Зеленский ответил на обвинение в его адрес, озвученное Петром Порошенко.
Как ранее сообщала «Русская Весна» президент Украины заявил, что комик является «марионеткой» олигарха Игоря Коломойского.
«Только что видел пресс-конференцию нашего гаранта, он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. Если сказал так гарант, что поделать? Поэтому у меня только один вопрос, я думаю, он увидит это: так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка», — сказал Зеленский в ходе брифинга, намекая на скандал в украинской «оборонке».
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Почему он в любом случае проиграет
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Классика ЕЖГ
Встреча журналистов телеканала "Дождь" с ответственными украинскими избирателями. Обсудили кремлевскую политику.
Классика ЕЖГ.
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А “Слуга народу” третья часть уже вышла? Надо будет посмотреть.
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Кладовщица пожаловалась сантехнику, что шофер не мужчина и плохой водитель.
Водитель и сантехник набили друг другу морды, а их начальники обнаружили пропажу бензина и труб.
Они отмазали рабочих, разрешили им выпить и отпустили домой.
Начальники посчитали бабло, а кладовщица рассказала что все ее хотят.
Когда у работяг рассосались синяки и они начали видеть,
то они обвинили во всем Путина, «Куда он смотрит ?». Кладовщицу забрал домой муж-юморист.
Ps
И поехали казаки в Москву объяснять, что в Украине есть люди, и они хотят есть.
Только где теперь взять трубы и бензин ?
С 1 апреля всех, это была шутка
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.,.З д р а в и я Вам.,.
“““““““““““`
[i физического тоже]
““““““““““
ШУТканём,с…САТИРнём,с…УЛЫБНЁМ,с…ИТАК:
_НУОЛК и КИЛУЖ…мчатся к передовОЙ…
им “в-спины-ГРОМКО-дышит”…
ТА “женщина-С-косОЙ”…В…”ступу” пРЕЗИДЕНТСКУЮ…
они ЖЕЛАЮТ сесть,чтобы ЗА СЧЁТ бюджета[УКРАiны] -
с м а ч н о ПИТЬ и ЕСТЬ…
“НА-трибунАХ-маШУТ-им-МАССЫ-СЧАСТЛИВОГО-народа”…
ведь там,на УКРАiне хороШАя-политическая “погода”…
* на финише ИНТРИГА…УКРАiну Ж Д Ё Т…
ох и ОБРАДУЕТСЯ…ей УКРАiнскiй народ…
["сюрприз" от КУРАТОРОВ - их ждёт...]
` ` ` ` `
1.на УКРАiне – сало НАЛИВАЕТСЯ и гарэлка НАРЕЗАЕТСЯ…
2.на УКРАiне – на 1-е Апреля…пРЕЗИДЕНТ “избирается”…
3.на УКРАiне – смачно ПЬЮЦЬ ну И…”галасуюць”…
4.на УКРАiне – патрыёты и ПРОЧИЕ – счастливо живут…
5.на УКРАiне – ВСЁ “в-ёлочку-ВСЕ-скачут-и-радостно-поют…
` ` ` ` ` “
ТЕ…кто ОРГАНИЗОВАЛИ этот “цирк-выборный” ЗНАЮТ…
кого там,на УКРАiне…В ИТОГЕ “изберут”…
* Люди,в отличии от КУРАТОРОВ…ещё НЕ знают…
- – - – -
Ничего ни к кому личного. – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 01-4-19.