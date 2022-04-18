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Кружок диалектики (2021–2022). 11. «Идея добра». М. В. Попов.

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12 апреля 2022 г. под руководством доктора философских наук профессора Михаила Васильевича Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме «Идея добра». Следующее занятие состоится 26 апреля 2022 г. по теме «Абсолютная идея».
Занятия кружка диалектики 2021–2022 гг.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9utIbYH1gN0
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