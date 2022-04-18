Кружок диалектики (2021–2022). 11. «Идея добра». М. В. Попов.
12 апреля 2022 г. под руководством доктора философских наук профессора Михаила Васильевича Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме «Идея добра». Следующее занятие состоится 26 апреля 2022 г. по теме «Абсолютная идея».
Занятия кружка диалектики 2021–2022 гг.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j
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