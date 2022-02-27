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Кружок диалектики (2021–2022). 08. «Идея». М. В. Попов.

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22 февраля 2022 г. под руководством доктора философских наук Михаила Васильевича Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. Тема «Идея». Следующее занятие по теме «Телеология» 1 марта.
Занятия кружка диалектики 2021–2022 гг.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BGZjs3SmvNE
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