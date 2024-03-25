12 марта состоялось девятое в 2023–2024 учебном году занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Показано, что Учение о сущности в Объективной логике носит материалистический характер, хотя не во всех изданиях используется категория сути и ошибочно заменяется некой мыслимой вещью. Следующее занятие 26 марта.Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAXЗаписи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4Xhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_Chttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yzahttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgNhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Лекция посвящена рассмотрению категорий "сущность" и "видимость" в "Науке логики" Гегеля.

2. Утверждается, что первые два тома "Науки логики" Гегеля являются материалистическими, несмотря на идеалистичность самого Гегеля. Идеалистические отступления допущены лишь переводчиками и редакторами советского издания.

3. Категории "сущность" и "видимость" противоположны, но находятся в единстве противоречия. Видимость есть равенство сущности с самой собой.

4. Для того чтобы "суть" вступила в существование, должны быть созданы все необходимые условия. Эта идея иллюстрируется различными примерами.

5. Критикуются современные "марксисты" и "ленинцы", ссылающиеся на Маркса и Ленина, но в действительности не знакомые с их трудами и диалектическим материализмом.

6. Подчеркивается важность глубокого изучения и "штудирования" трудов Гегеля, Маркса и Ленина для понимания диалектики и материализма.

Вывод:

Основной смысл лекции – разъяснение сути категорий "сущность" и "видимость" в диалектической логике Гегеля с материалистической точки зрения. При этом критикуется поверхностное отношение к изучению трудов классиков марксизма-ленинизма и диалектики в современном обществе.