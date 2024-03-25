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Кружок диалектики (2023–2024). 09. «Материалистический характер учения о сущности». М. В. Попов.

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12 марта состоялось девятое в 2023–2024 учебном году занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Показано, что Учение о сущности в Объективной логике носит материалистический характер, хотя не во всех изданиях используется категория сути и ошибочно заменяется некой мыслимой вещью. Следующее занятие 26 марта.
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии главному редактору видеоканала Сергею Тюленеву на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Лекция посвящена рассмотрению категорий "сущность" и "видимость" в "Науке логики" Гегеля.

2. Утверждается, что первые два тома "Науки логики" Гегеля являются материалистическими, несмотря на идеалистичность самого Гегеля. Идеалистические отступления допущены лишь переводчиками и редакторами советского издания.

3. Категории "сущность" и "видимость" противоположны, но находятся в единстве противоречия. Видимость есть равенство сущности с самой собой. 

4. Для того чтобы "суть" вступила в существование, должны быть созданы все необходимые условия. Эта идея иллюстрируется различными примерами.

5. Критикуются современные "марксисты" и "ленинцы", ссылающиеся на Маркса и Ленина, но в действительности не знакомые с их трудами и диалектическим материализмом.

6. Подчеркивается важность глубокого изучения и "штудирования" трудов Гегеля, Маркса и Ленина для понимания диалектики и материализма.

Вывод:
Основной смысл лекции – разъяснение сути категорий "сущность" и "видимость" в диалектической логике Гегеля с материалистической точки зрения. При этом критикуется поверхностное отношение к изучению трудов классиков марксизма-ленинизма и диалектики в современном обществе.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XZjFfKdVyRg
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