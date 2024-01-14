Кружок диалектики (2023–2024). 06. «Диалектическое изучение материи». М. В. Попов.
26 декабря 2023 года прошло шестое занятие Кружка диалектики по теме "Диалектическое изучение материи". Первый том Науки логики представлен как материалистическое изложение диалектики бытия и сущности. Следующее занятие 13 февраля 2024 года.
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Лекция посвящена изучению диалектики Гегеля и показывает, что это по сути изучение материи, а не чего-то идеалистического.
2. Изучение материи должно идти от простого к сложному, от абстрактных категорий к более конкретным.
3. Рассматриваются такие категории, как бытие, ничто, становление, наличное бытие, нечто, качество, количество, мера, бесконечность и др. Показано, что все эти категории относятся к материи.
4. Объясняется, что диалектика Гегеля изучает законы развития самой материи, а не является чем-то внешним по отношению к ней.
5. Подчеркивается, что не надо "материалистически переосмыслять" Гегеля, поскольку его логика и так материалистична.
Вывод: лекция ставит целью показать, что "Наука логики" Гегеля по сути является материалистическим учением о развитии материи от простого к сложному, выраженным в логических категориях. Изучение диалектики Гегеля позволяет глубже понять законы развития самой материальной действительности.