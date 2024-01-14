26 декабря 2023 года прошло шестое занятие Кружка диалектики по теме "Диалектическое изучение материи". Первый том Науки логики представлен как материалистическое изложение диалектики бытия и сущности. Следующее занятие 13 февраля 2024 года.Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAXЗаписи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4Xhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_Chttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yzahttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgNhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Лекция посвящена изучению диалектики Гегеля и показывает, что это по сути изучение материи, а не чего-то идеалистического.

2. Изучение материи должно идти от простого к сложному, от абстрактных категорий к более конкретным.

3. Рассматриваются такие категории, как бытие, ничто, становление, наличное бытие, нечто, качество, количество, мера, бесконечность и др. Показано, что все эти категории относятся к материи.

4. Объясняется, что диалектика Гегеля изучает законы развития самой материи, а не является чем-то внешним по отношению к ней.

5. Подчеркивается, что не надо "материалистически переосмыслять" Гегеля, поскольку его логика и так материалистична.

Вывод: лекция ставит целью показать, что "Наука логики" Гегеля по сути является материалистическим учением о развитии материи от простого к сложному, выраженным в логических категориях. Изучение диалектики Гегеля позволяет глубже понять законы развития самой материальной действительности.