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Кружок диалектики (2023–2024). 07. Материалистическое содержание учения о бытии и учения о сущности.

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13 февраля 2024 года прошло седьмое занятие Кружка любителей гегелевской диалектики под руководством профессора Михаила Васильевича Попова. Рассматривалось материалистическое содержание учения о бытии и учения о сущности. Следующее занятие 27 февраля.
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB

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Комментарий редакции

Оосновные темы лекции:

1. Анализ первого тома "Науки логики" Гегеля, включающего книги "Учение о бытии" и "Учение о сущности". Лектор утверждает, что эти книги носят материалистический характер.

2. Обсуждение вопроса, является ли Гегель идеалистом или материалистом. Лектор считает, что Гегель в этих книгах выступает как материалист.

3. Рассмотрение диалектического метода Гегеля и его актуальности для изучения и понимания развития мира.

4. Обсуждение того, как Маркс и Энгельс использовали идеи Гегеля для разработки материалистической диалектики.

Вывод:

В лекции анализируется философия Гегеля с точки зрения ее материалистических аспектов. Лектор считает, что вопреки распространенному мнению о Гегеле как об идеалисте, во многих его работах присутствует материалистическое содержание. Особенно это касается диалектического метода Гегеля, который был творчески использован Марксом и Энгельсом для разработки материалистической диалектики.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=onsxpndCZ9o
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