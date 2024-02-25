13 февраля 2024 года прошло седьмое занятие Кружка любителей гегелевской диалектики под руководством профессора Михаила Васильевича Попова. Рассматривалось материалистическое содержание учения о бытии и учения о сущности. Следующее занятие 27 февраля.Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAXЗаписи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4Xhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_Chttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yzahttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgNhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html

_______________________________________________

Комментарий редакции

Оосновные темы лекции:

1. Анализ первого тома "Науки логики" Гегеля, включающего книги "Учение о бытии" и "Учение о сущности". Лектор утверждает, что эти книги носят материалистический характер.

2. Обсуждение вопроса, является ли Гегель идеалистом или материалистом. Лектор считает, что Гегель в этих книгах выступает как материалист.

3. Рассмотрение диалектического метода Гегеля и его актуальности для изучения и понимания развития мира.

4. Обсуждение того, как Маркс и Энгельс использовали идеи Гегеля для разработки материалистической диалектики.

Вывод:

В лекции анализируется философия Гегеля с точки зрения ее материалистических аспектов. Лектор считает, что вопреки распространенному мнению о Гегеле как об идеалисте, во многих его работах присутствует материалистическое содержание. Особенно это касается диалектического метода Гегеля, который был творчески использован Марксом и Энгельсом для разработки материалистической диалектики.