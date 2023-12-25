12 декабря под руководством доктора философских наук профессора М. В. Попова прошло пятое в 2023-2024 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. Рассматривалось понятие материи как ключевое понятие диалектического и исторического материализма, как то единое, что есть. Следующее занятие 26 декабря.Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAXЗаписи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4Xhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_Chttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yzahttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgNhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Гегелевская наука логики содержит в себе возможность материалистического истолкования.

2. Для материалистического истолкования Гегеля важно рассмотреть материю как единое целое, а не просто перечислять отдельные предметы материального мира.

3. Материя равнозначна бытию, а бытие – это то, что есть, что объективно существует. Сознание вторично по отношению к бытию.

4. Материалисты считают, что первично бытие, а вторично сознание. Идеалисты считают наоборот.

5. По Гегелю, первично бытие, а сознание появляется лишь в третьей книге "Науки логики".

6. Согласно лектору, определение материи как "то единое, что есть" позволяет приблизиться к материалистическому пониманию гегелевской логики.

7. Необходимо учитывать исторический контекст, в котором жил Гегель, чтобы понять причины его идеализма.

8. Наука логики Гегеля содержит важные материалистические моменты, например, разделы о механизме, химизме, организме.

9. Изучение гегелевской логики с материалистической точки зрения помогает лучше понять диалектику.

Вывод: лектор считает, что гегелевская "Наука логики" при материалистическом прочтении может способствовать пониманию материалистической диалектики, несмотря на идеалистическую направленность философии Гегеля. Ключевым моментом является рассмотрение материи как единого целого, первичного по отношению к сознанию.