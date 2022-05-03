Кружок диалектики (2021–2022). 12. «Абсолютная идея». М. В. Попов.
26 апреля 2022 г. под руководством доктора философских наук профессора М. В. Попова состоялось итоговое в 2021–2022 учебном году занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Тема «Абсолютная идея». Следующее занятие состоится уже в 2022–2023 учебном году — 11 октября и с него продолжится штудирование и материалистическое преобразование учения о понятии.
Занятия кружка диалектики 2021–2022 гг.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j
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