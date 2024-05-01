23 aпреля состоялось 12-е в 2023–2024 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме "Разрешение противоречий". Следующее занятие 14 мая.Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAXЗаписи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4Xhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_Chttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yzahttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgNhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Для понимания диалектики необходимо освоить категорию противоречия, которая пронизывает все явления и процессы. Противоречие – это единство и борьба противоположностей.

2. Противоречия разрешаются через движение, борьбу противоположных тенденций. Примирение противоречий невозможно, они постоянно воспроизводятся на новом уровне.

3. В диалектике отсутствуют понятия равенства и неравенства. Вместо них используются категории тождества и различия, которые представляют собой противоречивое единство.

4. Категория существования является аналогом категории бытия, но с добавлением предпосылок и условий для существования.

5. Изучение марксистской диалектики актуально и в современном капиталистическом обществе, так как в его основании лежит социализм. Диалектика помогает понять противоречия капитализма и способы их преодоления.

Вывод: лекция представляет систематическое изложение основ диалектики как науки о всеобщей связи и развитии через противоречия. Диалектический метод рассматривается как инструмент познания реальности и путь к преобразованию общества.