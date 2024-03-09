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Кружок диалектики (2023–2024). 08. «Суть». М. В. Попов.

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27 февраля состоялось 8-е в 2023–2024 учебном году занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Раскрыта нелепость вместо категории сути подсовывать категорию мыслимой вещи в сфере сущности, как это имеется в издании Науки логики под редакцией Митина и в переводе Столпнера. Показано, как надо изменить текст, удалив выдуманную категорию мысленной вещи. Следующее занятие 12 марта.
Как главный редактор издания. "Науки логики" Гегеля 2017 года прошу в томе первом (Объективная логика) во второй книге (Учение о сущности) в первом отделе "Сущность как рефлексия в себе самой" на стр. 428-432 везде вместо субъективно-идеалистического термина "мыслимая вещь" использовать объективно-материалистический термин "суть", как это, кстати, осуществлено в издании "Науки логики" 2005 года, Санкт-Петербург, "Наука", редакционная коллегия В. М. Камнев, Ю. В. Перов, К. А. Сергеев, В. А. Слинин, Ю. Н. Солонин.
М. В. Попов.

Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии главному редактору видеоканала Сергею Тюленеву на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Изучение диалектики Гегеля является необходимым условием для построения и сохранения социализма. Без знания диалектики невозможно понять противоречия социализма.

2. В издании "Науки логики" Гегеля имеются ошибки перевода и неверные толкования, особенно в учении о сущности, где вместо "сути дела" упоминаются "мыслимые вещи".

3. Необходимо критически относиться к авторитетам и проверять правильность текстов, даже если они издаются известными учеными и редакторами.

4. Социализм требует постоянной борьбы за его сохранение и совершенствование. Нельзя расслабляться после его построения.

5. Обвинения в "культе личности" относились исключительно к Сталину, хотя культ руководителей существовал во все времена. Это было средством дискредитации социализма.

6. Трудящиеся Советского Союза своим трудом построили социализм, а не один человек.

Вывод: М. В. Попов подчеркивает важность изучения диалектики, критического мышления и борьбы за социализм, а также обличает попытки искажения марксистской теории и принижения роли трудящихся в построении нового общества.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kLlnek_F-1g
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