Кружок диалектики (2021–2022). 10. «Идея истины». М. В. Попов.
22 марта 2022 г. под руководством доктора философских наук Михаила Васильевича Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. Тема: «Идея истины». Следующее занятие по теме «Идея добра» 12 апреля 2022 г.
Занятия кружка диалектики 2021–2022 гг.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j
Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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