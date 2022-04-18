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Брифинг Минобороны России (18.04.2022 г. Вечер)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
 
◽️  Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран.
 
◽️  Кроме того, в районе населенного пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов. 
  
◽️  В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России уничтожены 16 военных объектов Украины.
 
◽️  Среди них: два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасная, Барвенково и Красный Лиман. 
  
◽️  Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84-м военным объектам Украины.
 
Уничтожены: 

◽️  в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У»;
 
◽️  в районе населенного пункта Зеленое Поле командный пункт батальона территориальной обороны;
 
◽️  в районе населенного пункта Червоная Поляна два склада боеприпасов и хранилище топлива.
 
◽️  Также поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск. 
  
◽️  Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331-му военному объекту. Поражены девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Попасная и Новомайорское.
 
◽️  В результате удара в районе населенного пункта Новотошковская уничтожено до 120 националистов и 9 единиц военной техники.
 
  Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата,  
250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Источник: https://t.me/mod_russia/14499
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