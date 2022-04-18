Брифинг Минобороны России (18.04.2022 г. Вечер)
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
◽️ Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран.
◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов.
◽️ В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России уничтожены 16 военных объектов Украины.
◽️ Среди них: два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасная, Барвенково и Красный Лиман.
◽️ Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84-м военным объектам Украины.
Уничтожены:
◽️ в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У»;
◽️ в районе населенного пункта Зеленое Поле командный пункт батальона территориальной обороны;
◽️ в районе населенного пункта Червоная Поляна два склада боеприпасов и хранилище топлива.
◽️ Также поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.
◽️ Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331-му военному объекту. Поражены девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Попасная и Новомайорское.
◽️ В результате удара в районе населенного пункта Новотошковская уничтожено до 120 националистов и 9 единиц военной техники.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата,
250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники.