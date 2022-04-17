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Брифинг Минобороны России (17.04.2022 г. Вечер)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией уничтожены 44 военных объектов Украины. Среди них: в районе Авдеевка два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300; в районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113-ти объектам, в том числе: четырем пунктам управления, четырем артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и 103-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29; в районе населенного пункта Преображенское Павлоградской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/14462
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18346 9302
    BlackCat 39 мин. назад

      Помимо Мариуполя, нацисты и боевики из «Азова» действуют также в других регионах Украины. Нужна «калибровка».

      Полк специального назначения «Азов-Киев»
      Первоначально создан как отряд территориальной обороны «Азов» в Киеве. 9 марта переформирован в полк и передан под командование ВСУ.
       
      225-й разведывательный батальон «Азов»
      Создан как отряд территориальной обороны «Азов» в Харькове. 12 марта переформирован в 225-й батальон 127-й бригады ВСУ.

      226-й разведывательно-диверсионный батальон «Азов»
      Создан как отряд территориальной обороны «Азов» в Харькове. 12 марта переформирован в 226-й батальон 127-й бригады ВСУ.

      Танковая рота «Азов»
      Формируется в Харьковской области.

      98-й батальон территориальной обороны «Азов-Днепр» 
      Входит в состав 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, действует в Запорожской, Херсонской и окраине Днепропетровской области. Командир батальона – Родион Кудряшов.

      Отдельный батальон «Азов-Прикарпатье»
      Добровольческое подразделение, сформированное в Ивано-Франковске. В настоящее время развернуто на востоке Украины.

      Батальон территориальной обороны «Азов-Полтава»
      Подразделение территориальной обороны в Полтавской области.

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