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Брифинг Минобороны России (14.04.2022 г. Вечер)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.

В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 7 военных объектов Украины. Среди них:

▫️ в районе Приволье склад ракетно-артиллерийского вооружения;

▫️ в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-ой отдельной механизированной и 128-ой горной штурмовой бригад.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: 8 пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, 4 артиллерийских батареи, склад боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/14359
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