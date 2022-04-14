Брифинг Минобороны России (14.04.2022 г. Вечер)
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.
В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 7 военных объектов Украины. Среди них:
▫️ в районе Приволье склад ракетно-артиллерийского вооружения;
▫️ в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-ой отдельной механизированной и 128-ой горной штурмовой бригад.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: 8 пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, 4 артиллерийских батареи, склад боеприпасов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.
Заранее и немедленно помочь людям Харькова ! ! !
https://www.youtube.com/watch?v=HQ29bF5LmZk
Мocква утoнула