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Брифинг Минобороны России (13.04.2022 г. Вечер)

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▫️ Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.

▫️ В городе МАРИУПОЛЬ полностью освобожден от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены. Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова», блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.

В течение дня высокоточным оружием уничтожены 36 объектов противника. Среди них:
в населенных пунктах ВРУБОВКА и БЕРЕСТОВОЕ две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск;
в районах ПОПАСНАЯ и БАРВЕНКОВО пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады; в населенном пункте ЧЕРКАССКОЕ командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины.

Также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе ГУЛЯЙ-ПОЛЕ.

Оперативно-тактической авиацией поражены 10 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2173 танка и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2082 единицы специальной военной автомобильной техники.

▫️ Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации.

❗️ Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в КИЕВЕ, от чего российская армия до сих пор воздерживалась.

Источник: https://t.me/mod_russia/14307
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