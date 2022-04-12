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Брифинг Минобороны России (12.04.2022 г. Вечер)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.
 
В районе населенного пункта Попасная в Луганской области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады. В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения.
 
Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также 8 районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области.
 
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2063 единицы специальной военной автомобильной техники. 

Источник: https://t.me/mod_russia/14282
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