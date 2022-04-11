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Брифинг Минобороны России (11.04.2022 г. Вечер)

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◽️  Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.

   Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе.

  Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Селидово Донецкой области уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У»,
две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружении и военной техники и до 40 человек украинских националистов.

  В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор».

  В течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое Донецкой области уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а таже два места скопления личного состава, вооружения и военной техники. Всего в результате ударов в данных районах уничтожено до 300 украинских боевиков, свыше 50-ти боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения.

  Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил.

  Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

  Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/14247
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