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Брифинг Минобороны России (09.04.2022 г. Вечер)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.
 
В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники.
 
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два – в районах населенных пунктов Мариуполь и Калининское, еще один, – «Байрактар ТБ-2» – в районе населенного пункта Сахновщина Харьковской области.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 единица специальной военной автомобильной техники.
 
◽️ Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наёмников. Предыдущие акции вывоза их по воздуху вертолетами провалились.

◽️ Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю. В темное время суток украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу.

◽️ В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь».

◽️ На требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь, украинский сухогруз не отвечал, продолжая движение в направлении порта Мариуполь.

◽️ Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная двумя пограничными сторожевыми кораблями по курсу движения судна, не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза.

◽️ Во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе». При этом на берегу наблюдались сигнальные костры.

◽️ Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части судна.

◽️ После этого украинский сухогруз лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.

◽️ В результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет. Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно. После проведенного досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск. 

Источник: https://t.me/mod_russia/14192
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18246 9210
    BlackCat 30 мин. назад

      Китай ускорил наращивание своего ядерного арсенала из-за изменения оценки угрозы, исходящей со стороны США, в том числе связанной с возможными попытками Вашингтона сместить правительство КНР — The Wall Street Journal (https://www.google.ru/amp/s/www.wsj.com/amp/articles/china-is-accelerating-its-nuclear-buildup-over-rising-fears-of-u-s-conflict-11649509201).

      Предполагается, что правительство КНР сделало упор на ядерное сдерживание в связи с позицией США по Украине: Пекин видит в этом способ удержать США от прямого участия в потенциальном конфликте из-за Тайваня.

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