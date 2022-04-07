Брифинг Минобороны России (07.04.2022 г. Вечер)
Группировка войск российских вооруженных сил, развивая наступление, полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов.
Преследуя отходящие подразделения 54-ой механизированной бригады украинских войск, подразделения российских вооруженных сил также блокировали населенный пункт Угледар и сейчас ведут бой за его освобождение от националистов.
За день в данном районе уничтожено до усиленной мотопехотной роты и танковый взвод украинских войск.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, два полевых склада боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники.
все-таки Эрдоган подкинул еще Байрактаров?ведь писали ,что один остался..
“Ракетным ударом по базе в н.п. Очаков уничтожены не только украинские боевики и иностранные наемники, но операторы элитных подразделений спецназа ВМС США и Британии – «морских котиков» и СБС (Специальной лодочной службы).https://t.me/RVvoenkor/7009..
теперь Таврида в очертаниях РИ сформирована…
Британцы и строили эту базу для своего спецназа, и удивительно, что удар нанесен только сейчас. Единственное объяснение – ждали, когда там побольше собереться.