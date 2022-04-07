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Брифинг Минобороны России (07.04.2022 г. Вечер)

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Группировка войск российских вооруженных сил, развивая наступление, полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов.

Преследуя отходящие подразделения 54-ой механизированной бригады украинских войск, подразделения российских вооруженных сил также блокировали населенный пункт Угледар и сейчас ведут бой за его освобождение от националистов.

За день в данном районе уничтожено до усиленной мотопехотной роты и танковый взвод украинских войск.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, два полевых склада боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники. 

Источник: https://t.me/mod_russia/14097
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 22852 19030
    марина 33 мин. назад

      все-таки Эрдоган подкинул еще Байрактаров?ведь писали ,что один остался..
      “Ракетным ударом по базе в н.п. Очаков уничтожены не только украинские боевики и иностранные наемники, но операторы элитных подразделений спецназа ВМС США и Британии – «морских котиков» и СБС (Специальной лодочной службы).https://t.me/RVvoenkor/7009..
      теперь Таврида в очертаниях РИ сформирована…

      Британцы и строили эту базу для своего спецназа, и удивительно, что удар нанесен только сейчас. Единственное объяснение – ждали, когда там побольше собереться.

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