Брифинг Минобороны России (06.04.2022 г.Вечер)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56 отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Новоградовка, а также база националистов в населенном пункте Гродовка.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск. Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил.
В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины. Среди них: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также 9 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооружённых сил.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тарановка Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники.
По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ.
На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей.
Поставляемое Киеву оружие не помешает России довести
военную операцию до конца, заявил пресс-секретарь Песков:
https://yandex.ru/turbo/russian.rt.com/s/ussr/news/986888-oruzhie-ukraina-specoperaciya-rossiya
Пора начинать его “перлы” собирать, как Виталыка.
Иноземцы наверное уже собирают.
https://t.me/RVvoenkor/6894…вот так будут принимать это оружие ,хотелось бы конечно не в Лозовой ,а в тернополе или где там граница….”3 ракеты ударили в ж/д станцию на востоке бывшей Украины, через которую осуществлялась доставка оккупационных войск на Донбасс
Повреждены здание вокзала, мост, колеи, локомотивы и вагоны – и пассажирские, и грузовые, – глава «Укрзализныци» А. Камышин….
п.с. жаль ,красивейший вокзал был,не эти из пластмассы
Украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области и обвинить Россию в создании химической катастрофы, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», – цитирует его ТАСС.
п.с. вот это КТ и Жора называется сатанизмом ,когда Бога в душе нет и возможно всё…