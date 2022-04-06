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Брифинг Минобороны России (06.04.2022 г.Вечер)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
 
Высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56 отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Новоградовка, а также база националистов в населенном пункте Гродовка.
 
Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск. Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил.
 
В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины. Среди них: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также 9 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооружённых сил.
 
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тарановка Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники.

По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ.

На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/14056
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 16773 15227
    Руса час назад

      Поставляемое Киеву оружие не помешает России довести
      военную операцию до конца, заявил пресс-секретарь Песков:
      https://yandex.ru/turbo/russian.rt.com/s/ussr/news/986888-oruzhie-ukraina-specoperaciya-rossiya

      • 21944 20462
        жора шаповРуса час назад

          Пора начинать его “перлы” собирать, как Виталыка.

        • 22822 19004
          маринаРуса час назад

            https://t.me/RVvoenkor/6894…вот так будут принимать это оружие ,хотелось бы конечно не в Лозовой ,а в тернополе или где там граница….”3 ракеты ударили в ж/д станцию на востоке бывшей Украины, через которую осуществлялась доставка оккупационных войск на Донбасс
            Повреждены здание вокзала, мост, колеи, локомотивы и вагоны – и пассажирские, и грузовые, – глава «Укрзализныци» А. Камышин….
            п.с. жаль ,красивейший вокзал был,не эти из пластмассы

            1
            1
        • 22822 19004
          марина 12 мин. назад

            Украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области и обвинить Россию в создании химической катастрофы, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

            «По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», – цитирует его ТАСС.
            п.с. вот это КТ и Жора называется сатанизмом ,когда Бога в душе нет и возможно всё…

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