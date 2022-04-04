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О патриотизме

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Продолжение заочной дискуссии в верхах о патриотизме.

«Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия.
У тех, кто любит Родину, — очень разные лица.
У предателя всегда одно лицо — лицо предателя.
Главное – вовремя отличить это лицо»
(с) Медведев

Интересно, ждут пока Путин скажет, патриот ли Ургант (или же такие как Ургант) или не патриот? По настроениям масс – скорее второе. По "элитариям" видимо мнения до сих пор расходятся, раз подобная дискуссия выносимая в общественное пространство продолжается.
Дело конечно не в самом Урганте (никогда не был поклонником его творчества), а вообще в умонастроениях нашей "творческих элиты", половина которой живет по принципу "Кац предлагает сдаться" (как впрочем и сам Кац, по которому закон о фейках плачет).

По содержанию же, вполне понятно, что патриотизм он конечно не в болтовне, а в делах.
Относительно же поиска предателей по лицам, то в этом конечно главное не хватануть через край, благо примеры были.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7537813.html
Метки: медведев, патриотизм
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 3842 3258
    Андрей Попов час назад

      Парашютиста с картинки можно поймать. А как поймать парашютистов которые сидят на руководящих должностях, говорят патриотические речи и руководят поимкой парашютистов.

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      4
      • 21835 20353
        жора шаповАндрей Попов 28 мин. назад

          Никак. У паразитов нет патриотизьма. Есть интернационализм – жисть между (среди) наций. Как -на и в теле человека. Вопрос решаем только при смене устройства государств, или очистки от паразитов. Так поступала Европа в своей написанной истории. А начала Римская Империя при Саше Македонском. Так доносится из прошлого.

        • 5333 4123
          ИгорьАндрей Попов только что

            Их поймать очень легко, сходи к любому, почти любому военкому и глаголь – надо бы патриотической работой заняться среди молодежи, есть варианты. Мне ваши варианты не нужны – ответит военком, – у меня есть приказ, издам приказ и все оденут омуничку. Я ходил проверял это так. Патриотизм не нужен, есть приказ и военком.

        • 16703 15157
          Руса час назад

            Тень предательства, фактор “пятой колонны”:
            http://www.velykoross.ru/journals/all/journal_118/article_6913/?utm_source=politobzor.net

          • 21835 20353
            жора шапов 35 мин. назад

              У каждого своё определение и понимание “патриотизьма”. Или отсутствие , или имитация. Бардак.

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