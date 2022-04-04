О патриотизме
Продолжение заочной дискуссии в верхах о патриотизме.
«Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия.
У тех, кто любит Родину, — очень разные лица.
У предателя всегда одно лицо — лицо предателя.
Главное – вовремя отличить это лицо»
(с) Медведев
Интересно, ждут пока Путин скажет, патриот ли Ургант (или же такие как Ургант) или не патриот? По настроениям масс – скорее второе. По "элитариям" видимо мнения до сих пор расходятся, раз подобная дискуссия выносимая в общественное пространство продолжается.
Дело конечно не в самом Урганте (никогда не был поклонником его творчества), а вообще в умонастроениях нашей "творческих элиты", половина которой живет по принципу "Кац предлагает сдаться" (как впрочем и сам Кац, по которому закон о фейках плачет).
По содержанию же, вполне понятно, что патриотизм он конечно не в болтовне, а в делах.
Относительно же поиска предателей по лицам, то в этом конечно главное не хватануть через край, благо примеры были.
Парашютиста с картинки можно поймать. А как поймать парашютистов которые сидят на руководящих должностях, говорят патриотические речи и руководят поимкой парашютистов.
Никак. У паразитов нет патриотизьма. Есть интернационализм – жисть между (среди) наций. Как -на и в теле человека. Вопрос решаем только при смене устройства государств, или очистки от паразитов. Так поступала Европа в своей написанной истории. А начала Римская Империя при Саше Македонском. Так доносится из прошлого.
Их поймать очень легко, сходи к любому, почти любому военкому и глаголь – надо бы патриотической работой заняться среди молодежи, есть варианты. Мне ваши варианты не нужны – ответит военком, – у меня есть приказ, издам приказ и все оденут омуничку. Я ходил проверял это так. Патриотизм не нужен, есть приказ и военком.
Тень предательства, фактор “пятой колонны”:
http://www.velykoross.ru/journals/all/journal_118/article_6913/?utm_source=politobzor.net
Это их естественное состояние. Достаточно знать , что означает слово “саяним”.
И не только они. Например, среди укронацистов полно
русских и других, в том числе среди главарей нацбатов.
У каждого своё определение и понимание “патриотизьма”. Или отсутствие , или имитация. Бардак.