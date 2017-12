Что такое “патриотизм” (отрывок из записки ПАЦ АУ )

Если не разбираться во всех видах политики (глобальной, внешней и внутренней), то трудно вразумительно сформулировать обвинения в отношении нынешнего россионского режима в непатриотизме. Усиливающаяся с каждым годом имперская составляющая налицо, да ещё и под духовным водительством самого крутого православного патриотизма. Глядя на россионские власти, так и хочется сказать о возвращении старого лозунга российского патриотизма времён Романовых: «отечество-самодержавие-народность» или «бог-царь[1]-отечество». На словах наша страна самая патриотичная, после Америки, конечно.

В то же время, каждый здравомыслящий россиянин скажет: какой это патриотизм, когда имущественное расслоение с каждым годом увеличивается, национальные богатства отправляются за рубеж, а средства перетекают в иностранные банки, промышленность разрушается так, что Россия уже давно не является самодостаточной страной, а значит такой патриотизм — вовсе не патриотизм, а вывеска, которая употребляется чтобы из России создать прибежище негодяев.

Эти негодяи беззастенчиво и бессовестно грабят народ и страну в угоду Западу и глобальному сценарию, а патриотизм православных патриархов им только в помощь. Спрашивается, ну а народ-то чего молчит?

— А “народ” в своём большинстве приучен реагировать на благие декларации, связанные с патриотизмом, не желая деятельно соучаствовать в наведении порядка в стране ради воцарения настоящего патриотизма (если таковой вообще существует). Ну а раз народ не реагирует на “патриотический” беспредел властей, значит он сильно болен…

Во все времена истории под вывеской разнообразного патриотизма почти все иерархи и “элиты” разных стран и народов прикрывали своё рабовладельческое лицо. Патриотизм (патриотические чувства народов) до настоящего момента[2] употреблялся для идеологического прикрытия либо национального либо глобального интернационального толпо-“элитаризмов”. И всё.

Что же, значит прав автор знаменитой фразы «Патриотизм — последнее прибежище негодяя»? Рассмотрим историю появления этого крылатого выражения.

«Патриотизм — это последнее прибежище негодяя» (англ. Patriotism is the last refuge of a scoundrel) — афоризм, произнесённый доктором Самуэлем Джонсоном в Литературном клубе 7 апреля 1775 г. и опубликованный Джеймсом Босуэллом в жизнеописании Джонсона в 1791 году.

В первом издании своего словаря английского языка (1755 г.) Джонсон определил слово «патриот» следующим образом: «тот, чьей руководящей страстью является любовь к своей стране». Однако, поскольку термин активно использовался оппозицией в политической полемике и для собственного позиционирования, в четвёртом издании

[1] В настоящее время — президент. На рождественскую ночь патриарх Кирилл назвал президента Медведева «ваше превосходительство»… Медведев удовлетворённо растрогался. [2] Кроме периода сталинизма, о котором речь пойдёт дальше. (1774 г.) Джонсон сделал добавление: «также иногда используется для фракционных нападок на правительство». Ровно за год до того, как Джонсон произнёс знаменитый афоризм, к майским парламентским выборам 1774 г. он опубликовал эссе под названием: «Патриот. Обращение к избирателям Великобритании». Эссе представляло собой, собственно, памфлет в защиту стоявших тогда у власти тори от агитации вигов. Джонсон посвятил его разоблачению «ложного патриотизма», или, в современных терминах, политической демагогии, которую Джонсон усматривает в действиях оппозиции, ведшей кампанию против двора, правительства и прежнего состава парламента под лозунгами патриотизма и защиты народных прав и свобод. Джонсон начал с утверждения, что место в парламенте могут занимать только истинные патриоты, рисуя затем идеальный образ политического деятеля: «Патриот тот, чьё публичное поведение определяется одним мотивом — любовью к своей стране, тот, кто, как представитель в парламенте, не имеет ни личных надежд, ни страха, ни доброжелательства, ни обиды, но направляет это исключительно на общий интерес». Далее, Джонсон предостерёг против «ложных внешних признаков» патриотизма, сравнивая «ложных патриотов» с фальшивыми монетами, которые блестят, как настоящие, но отличаются по весу. Прежде всего он возражает против мнения, что патриотизм обязательно заключается в «резкой и упорной оппозиции двору». Это произошло через сотню лет после того, как в Англии произошла буржуазная революция. Король Англии Карл I — один из первых, кто пытался сохранить абсолютную власть самодержавия[1], и один из первых, кому это не удалось. В 1649 году Англия была признана республикой, а Карлу I отрубили голову[2]. Масонство уже зародилось в Англии в XVII в. на основе «профсоюза» вольных каменщиков. Как можно понять, Джонсон был на одной из враждующих за власть в Англии сторон и, представляя одну из масонских лож (возможно ту, которая поддерживала монархию и была против более революционной оппозиции) просто употребил понятие патриотизм в борьбе против политических оппонентов, которые были не лучше его самого, хоть он и представлял, видимо, национальную (если так можно говорить) власть в Англии. Иначе говоря, автор крылатого выражения выразил всеобщий исторический смысл, который вкладывали в понятие патриотизм “элиты” и вожди всех времён и народов и который вкладывали в это понятие библейские глобализаторы. Сам же Джонсон тоже попал в эту категорию негодяев, почему и запутался в определениях патриотизма: Сначала он характеризует патриота как «патриот тот, чьё публичное поведение определяется одним мотивом — любовью к своей стране, тот, кто, как представитель в парламенте, не имеет ни личных надежд, ни страха, ни доброжелательства, ни обиды, но направляет это исключительно на общий интерес». А затем он говорит, что «Патриотизм — это последнее прибежище негодяя». Всё дело в «относительности» патриотизма, как средства поддержки той [1] В 1629 году Карл I распустил английский парламент и не созывал его 11 лет. Действия Карла I вызвали бурю негодования буржуазии и нового дворянства — помещиков-предпринимателей. Последние подогревали ненависть против короля в английской толпе простонародья. Созванный наконец в конце 1640 года парламент состоял из помещиков-предпринимателей, которые применяли наёмный труд и сбывали продукты в города. Парламент предъявил королю требования: во-первых, чтобы господствующая в государстве церковь подчинялась не королю, а парламенту и, во-вторых, чтобы министры были ответственны перед парламентом, т.е. чтобы они выходили в отставку в тех случаях, когда парламент не согласится с их действиями. Карл I, придерживавшийся теории божественного права на престол, отказался выполнить требования парламента, решив расправиться с ним; но король уже не мог остановить начавшуюся Английскую революцию. [2] Раньше Англии буржуазная революция прошла лишь в Нидерландах (Голландии) в 1566 — 1609 гг. Нидерландская революция проходила под знаменем кальвинизма и была направлена на полную ликвидацию испанского господства и феодального произвола. Революция завершилась освобождением от испанского господства северных провинций на территории современного государства Нидерланды и образованием Республики Соединенных провинций. Южные провинции к 1585 г. были отвоёваны Испанией. или иной политики “элит”. Когда патриотизм работает на дело Джонсона — это «хороший» патриотизм; а когда на дело оппозиции — плохой[1]. Но и та и другая сторона обе — негодяи[2]. 5. Есть возможность преображения понятия… Но существует ли справедливый патриотизм, где негодяям нет места? — Для ответа на этот вопрос обратимся к высказыванию российского авторитета. Л.Н. Толстой, наряду со многими другими перлами англо-американской эссеистики, включил афоризм в «Круг чтения», после чего о нём узнали в России. В наше время отечественные авторы нередко его Толстому и приписывают. При этом Толстой понимал афоризм в соответствии со своим общим негативным отношением к «злу патриотизма», о котором он писал: «Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своём есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм». Это определение Л.Н. Толстого, который, кстати был отлучён от церкви за слова, которые мы приводим ниже, подтверждает наши выводы о том, что до настоящего момента патриотизм употреблялся как орудие в руках “элит” во все времена истории. Понимал Л.Н.Толстой также роль и место православного (вообще церковного) патриотизма: «Знаю, что то, что я имею высказать теперь, именно то, что та церковная вера, которую веками исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть не что иное как очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с истинным христианством, — покажется людям, исповедующим на словах учение этой секты, не только невероятным, но верхом ужаснейшего кощунства. Но я не могу не сказать этого. Не могу не сказать этого потому, что для того, чтобы люди могли воспользоваться великим благом, которое даёт нам истинное христианское учение, нам необходимо прежде всего освободиться от того бессвязного, ложного и, главное, глубокобезнравственного учения, которое скрыло от нас истинное христианское учение. Учение это, скрывшее от нас учение Христа, есть то учение Павла, изложенное в его посланиях и ставшее в основу церковного учения. Учение это не только не есть учение Христа, но есть учение прямо противоположное ему» (Л.Н.Толстой. «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении», 1907 г.). Но что же тогда является сутью учения Христа (не путать с церковным учением)? И можно ли считать учение Христа поистине патриотическим, в котором не будет места прибежищу негодяев и всему тому негативу, на который указал Л.Н. Толстой в своём определении исторически применявшихся видов патриотизма? Христос учил людей жить по совести, общиной и с Божьей помощью не поддерживать любые проявления толпо-“элитаризма”, в этом и есть суть истинного патриотизма: «Закон и пророки[3] до Иоанна[4]; С сего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него (Лука, 16:16). Ищите прежде Царствия Божия и Правды Его, и это всё (по контексту благоденствие земное для всех людей) приложится вам (Матфей, 6:33). Ибо го­во­рю вам, ес­ли пра­вед­ность ва­ша не пре­взой­дёт пра­вед­но­сти книж­ни­ков и фа­ри­се­ев, то вы не вой­дё­те в Цар­ст­во Божие[5] (Мат­фей, 5:20). «Вы знаете, что князья народов господ­ствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Челове­ческий не для того при­шёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Матфей, 20:25 — 28). Господь Бог наш есть Господь единый (Марк, 12:29). Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя (Матфей, 22:37, 38). Не всякий говорящий Мне “Господи! Господи!” войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного (Матфей, 7:21). Просите, и дано будет вам; ищите и найдёте; стучите и отворят вам; ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него (Лука, 11:9 — 13). Когда же прúдет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину... (Иоанн, 16:13) Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: подымись и ввергнись в море, и не усомниться в сердце своём, но поверит, что сбудется по словам его — будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам (Марк, 11:23, 24). Молитесь же так: “Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да прuдет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твоё есть Царство и сила, и слава во веки!” (Матфей, 5:9 — 13). Не прuдет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь, вот оно там. Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть (Лука, 17:20, 21)». Как видите, это прямо и однозначно понимаемо и в аспекте строгого единобожия без конструирования церковного догмата «о Троице», и в аспекте принципов социологической доктрины, исключающих господство одних людей над другими. Вследствие этого вероучение Христа не может быть в конфликте с вероучениями других пророков — Моисея и Мухаммада, поскольку все они учили своих современников и соотечественников одному и тому же Единому Завету от Бога людям. И это — Христианство. Оно совершенно отличается по смыслу от вырванного из общего исторического контекста поучения официальных церквей, продавшихся «кесарю»: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный» (Новый завет, К Ефесянам послание апостола Павла, 6:5—8). Апостол Павел выразил доктрину глобального рабовладения, которая до сих пор проводится под прикрытием патриархального патриотизма церквей имени Христа. Таким образом великий русский писатель Л.Н.Толстой первым указал не только на пагубность имперско-государственного патриотизма, проводимого ради продолжения толпо-“элитарных” порядков, но и на пагубность и особую опасность глобального иудо-“христианского” патриотизма, который вернулся на нашу землю вместе с «перестройкой». Единственно правильным содержанием понятия патриотизм, который наверняка бы приветствовал Л.Н. Толстой, и что после него понимал И.В.Сталин, должно быть следующее: для правителей патриотизм должен являться средством единения общества во имя справедливого будущего, а для управляемых патриотизм должен являться стимулом для воспитания человеческого достоинства, разума, совести и преодоления рабского подчинения себя тем, кто во власти. Правда, как известно, под красивыми и справедливыми лозунгами в молодом СССР проводилась политика интернационализации общества во имя новейшего глобального сценария «мировой революции» взамен не получившегося в Средние века католического единства. Ещё известно, что В.И.Ленин находился в оппозиции Л.Д.Троцкому, который был проводником интернациональной версии глобального патриотизма. Вот что пишет про патриотизм В.И.Ленин: «Наша революция боролась с патриотизмом. Нам пришлось в эпоху Брестского мира идти против патриотизма. Мы говорили: если ты социалист, так ты должен все свои патриотические чувства принести в жертву во имя международной революции». (В. И. Ленин, ПСС, т.37, стр.213). Это высказывание В.И.Ленина больше в пользу национального патриотизма, чем в пользу интернационального, глобального. Но следующие его высказывания — однозначно в пользу вписания России в глобальный сценарий: «Патриотизм, это — такое чувство, которое связано с условиями жизни именно мелких собственников. (В. И. Ленин, ПСС, т.38, стр.133) Долг сознательного пролетариата отстоять своё классовое сплочение, свой интернационализм, свои социалистические убеждения от разгула шовинизма патриотической буржуазной клики (В. И. Ленин, ПСС, т.26, стр.17) Судьбы страны его (пролетариат) интересуют лишь постольку, поскольку это касается его классовой борьбы, а не в силу какого-то буржуазного, совершенно неприличного в устах с<оциал>-д<емократа> «патриотизма» (В. И. Ленин, ПСС. т.17, стр. 190). В общем В.И.Ленин колебался между интернациональным патриотизмом и национальным патриотизмом. После заключения Брестского мира в течение нескольких последующих лет он стал работать против глобального интернационального патриотизма и долго не прожил... И.В.Сталин, будучи более осторожным в высказываниях в те годы, стал работать на национальный патриотизм по-Иисусу Христу[6], реально своим управлением проводя социалистические декларации в жизнь. С подачи В.И.Ленина, И.В.Сталин ограничил глобальный эксперимент территорией СССР, чем самым внёс первый вклад в трансформацию задуманного глобализаторами интернационального смысла советского патриотизма в национальный. И.В.Сталин дал полное определение нации, под которое со временем попали все союзные республики, а СССР стал следующей (после России Романовых) территорией локализации Русской цивилизации. Таким образом национальный патриотизм Сталина и его политика преображения общества, в результате которой постепенно изживалась всякая эксплуатация, стал претендовать на самый близкий к народному идеалу патриотизм. Глобализаторы испугались, что после Второй мировой войны советский эксперимент по-Сталину с его советским патриотизмом стал приобретать качества глобального патриотизма по-Сталину, чего так боялись глобализаторы во все времена. Они имели опыт религиозных реформ Эхнатона в Египте (середина второго тысячелетия до н.э); они имели опыт общения с Моисеем (13-12 вв. до н.э); они пережили потрясение, связанное с появлением Иисуса Христа в Иерусалиме; и наконец, появление ислама (7 век н.э.), далеко отодвинувшего границы библейской цивилизации после распространения его культуры. И вот опять наместник Бога, и теперь уже в России. Итак, в 20 веке духовно-нравственный прогресс, связанный с понятием патриотизм и проводимый в жизнь при жизни И.В.Сталина, был налицо. Во времена И.В.Сталина в понятие советский патриотизм с каждым годом вкладывалось всё больше практически подтверждаемого смысла: патриотизм это — понятие, которое предназначено для правителей, как средство единения общества во имя справедливого будущего, а для управляемых — как стимул для воспитания человеческого достоинства, разума, совести и преодоления рабского подчинения себя тем, кто во власти. Такая формулировка получается благодаря уже известному отношению Л.Н. Толстого к толпо-“элитарному” взгляду на патриотизм. Однако И.В.Сталину не удалось довести дело до конца: нужна была не только поддержка народа, но и понимание, что такое человеческое достоинство, для чего нужен разум, что такое совесть и как преодолеть рабское подчинения себя тем, кто во власти. Всё это так и не удалось И.В.Сталину. Ну а после него советская толпа так и не преодолела сама рабское подчинение властям в СССР, а последние работали на укрепление расшатанного Сталиным толпо-“элитаризма”. Естественно, что сущность понятия патриотизм стала деградировать, приобретая опять смысл «последнего прибежища негодяев». А посему и в народе это понятие стало размываться и уходить на задний план в деле воспитания новых поколений. В современности все условия, названные Л.Н.Толстым — человеческое достоинство, для чего нужен разум, что такое совесть и как преодолеть рабское подчинения себя тем, кто во власти… и многое другое — уже подробно рассмотрены в рамках Концепции общественной безопасности (КОБ), объемлющей альтернативы глобализации по-библейски. Кроме этого в КОБ (в социологическом и богословском блоках в большей мере) учтён и завет Иисуса Христа: «Не всякий говорящий Мне “Господи! Господи!” войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного»[7]. В Новом Завете Иисус называет Бога «Отцом Небесным» (либо это дело рук составителей Библии), что не правильно. В действительности Бог является для нас Творцом и Вседержителем, но называть себя «детьми Бога» это не правильно. Творение и дети — слова, указывающие на разные понятия. Так, Коран, например, в одной из первых (по хронологии оглашения) глав “поправляет” эту ошибку Нового Завета: Коран, Сура 112 1 [Сура 112. Очищение (веры)] Во имя Бога милостивого, милосердного! Скажи: "Он - Бог - един, 2 Бог, вечный; 3 не родил и не был рожден, 4 и не был Ему равным ни один!" В то же время, поскольку в библейской культуре издавна общепринято называть Бога отцом, а в России даже есть выражение «батюшка-царь», кроме чего ещё и в Новый Завет попало выражение «Отец Небесный», то с появлением альтернативно-объемлющей КОБ — понятие патриотизм, поднятое на более высокую ступень содержательного наполнения И.В.Сталиным, не следует хоронить совсем, как прибежище негодяев. Патриотизм, как идейная понятийная первооснова для любви и защиты своего Отечества, трансформированный в период глобализации по-библейски как средство поддержки власти «христианских» патриархов, ставленников библейских глобализаторов, может использоваться и в наше время но по его правильному назначению (несмотря на исторически многократную дискредитацию этого понятия). Ведь понятие патриарх происходит от слова «отец», или по-церковному — «святой отец». Иисус говорил о «Небесном Отце», отрицая при этом все земные иерархии. Поэтому понятие патриотизм нужно написать по-русски, заменив «отец» на Бог как и должно быть: кроме Бога никаких патриархов быть не должно, а Отечество у каждого своё, которое надо любить. По-русски патриотизм как любовь к Отечеству (державе) и послушание только одному Господину — Богу можно выразить как Богодержавие. Итак, правильный патриотизм = Богодержавие. При этом национальный смысл понятия патриотизм, с чем во все времена боролись глобализаторы — на данном этапе развития остаётся. Если в современной России народ и власти начнут проводить концепцию, альтернативно-объемлющую библейской, то эта концепция (КОБ) станет на первом этапе достоянием народов России, преображающих свою культуру согласно КОБ и поэтому любящих своё поистине свободное Отечество[8]. Это подобно тому, как в своё время сталинский СССР защищал свой строй «в одной взятой стране» спустя несколько лет после социалистической революции. Также и Россия, как первая выходящая на Богодержавие (патриотизм на новом этапе развития), на первом этапе должна всем народом защищать своё справедливое Отечество. И только став справедливой и сильной (но справедливой в первую очередь), Россия сможет не напряжённо “экспортировать” своё понимание Богодержавия в другие страны[9], что и будет внесением глобального контекста в понимание истинно русской разновидности справедливого патриотизма. Творец и Вседержитель конечно это поддержит, но Его поддержка всегда является плодом развития самих людей. Поскольку понятие Богодержавия указывает на всеобщую любовь к справедливому Отечеству — значит большинство людей должны включиться в этот процесс. Народ должен проникнуться и ощутить на себе новейший смысл русского патриотизма. Все остальные исторически прошлые смыслы, вкладываемые в понятие патриотизм, уже никогда не будут поддержаны, согласно Закону Времени. Поэтому негодяи больше не смогут употреблять патриотические чувства граждан для прикрытия деяний как своих, так и глобальных кланов. Последнее в первую очередь касается российских высших “элит”. [1] Поэтому в XIX веке с развитием с одной стороны националистических, а с другой космополитических идеологий, афоризм приобрёл большую популярность, причём нередко толковался (и до сих пор толкуется) как направленный против патриотизма вообще и ставящий знак равенства между патриотами и негодяями. [2] Поэтому Оскар Уайльд перефразировал афоризм, сказав: «патриотизм — это добродетель порочного». [3] «Закон и пророки» во времена Христа это то, что ныне называется Ветхий Завет. [4] Иоанн Креститель иначе Иоанн Предтеча. [5] В каноне Нового завета вместо «Царство Божие» стоят слова «Царство Небесное» — цензоры и редакторы постарались. [6] И.В.Сталин хорошо разбирался в богословских вопросах, поскольку изучал их во время учёбы в семинарии. [7] Новый завет, От Матфея, 7:21. [8] Из которого в настоящее время “элиты” сделали прибежище негодяев при молчаливой поддержке россионской толпы. [9] Что в общем-то уже происходит на информационном и духовном уровне благодаря электронным средствам доставки информации.

Источник http://baldin.ru/article/read/chto_takoe_patriotizm_article.html