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Брифинг Минобороны России (04.04.2022 г. Вечер)

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Подразделения Народной Милиции Луганской Республики, продолжая наступление, за день продвинулись на 2 километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Северодонецк.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/13981
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