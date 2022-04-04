Брифинг Минобороны России (04.04.2022 г. Вечер)
Подразделения Народной Милиции Луганской Республики, продолжая наступление, за день продвинулись на 2 километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Северодонецк.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники.