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Брифинг Минобороны России (03.04.2022 г. Вечер)

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Подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, ведут бои в районе Новобахмутовки и Троицкого.  В районе Новоселовки отступающие подразделения украинской 25-й воздушно-десантной бригады в результате артиллерийского удара понесли крупные потери. Уничтожено более 40 человек личного состава и 7 единиц бронетехники.
 
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. С данных объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях.

В результате удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище.

Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины.
 
В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины. Среди них: три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 8 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.
 
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногорка и Грабовское.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1789 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Источник: https://t.me/mod_russia/13955
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