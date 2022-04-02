Подразделения Луганской Народной Республики развивая наступление на позиции украинской 57 мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское. Уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники.

Днем 2 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожены: бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, направляемые для усиления группировки украинских войск на Донбассе.

Также выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения.

В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран.

течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.