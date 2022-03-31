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Брифинг Минобороны России (31.03.2022 г. Вечер)

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Подразделения войск Луганской Народной Республики продолжают наступательные действия на окраинах Северодонецка, продвинувшись за день вглубь обороны 57 отдельной мотопехотной бригады на 2 километра.

Уничтожено свыше 40 человек личного состава украинской бригады, три БМП, три автомобиля различного назначения и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка. Ведет бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка Вторая. За день уничтожено свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей.

В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в 30 километрах западнее города Изюм, а также 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха.

Утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполь двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов».

Расчётом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой Республики из трофейного американского комплекса «Стингер» один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое.

Второй украинский Ми-8 – от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/13806
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 18108 9084
    BlackCat 18 мин. назад

      В ближайшие дни ожидается контратака сил ВСУ на востоке Украины.
      Вероятно попытки прорыва к Мариуполю и усиление Харькова.
      После провала попытки отход в Днепропетровск.
      Если пустить ВСУ и нацбаты обратно в Днепропетровск – гуманитарная ситуация может выйти хуже, нежели чем была и есть в Мариуполе.
      Нужны “прогнозируемые мешки” для окружения и создания котла.
      После начала атаки пути отхода в Днепропетровск должны быть максимально контролируемы, и по необходимости отработаны авиацией и дальнобойной артиллерией.

    • 18108 9084
      BlackCat 9 мин. назад

        В самой России где то кто то неровно на пятой точке сидит.
        Нужно усилить бдительность.
        В системе возможен “спящий” элемент.

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