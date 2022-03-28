Брифинг Минобороны России (28.03.2022 г. Вечер)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов УШОМИР и ВЕСЕЛОВКА Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева.
Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета военно-воздушных сил Украины: два Су-24 – западнее населенного пункта КОРОСТЕНЬ в Житомирской области и один Су-25 – над населенным пунктом ДРУЖКОВКА в Донецкой области.
В районе МАРИУПОЛЯ, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов».
Кроме того, в районе населенного пункта ЧЕРНОБАЕВКА сбит один украинский беспилотный летательный аппарат.
В течение суток оперативно-тактической авиацией поражен 41 военный объект Украины.
Среди них: две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1568 единиц специальной военной автомобильной техники.