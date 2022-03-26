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Брифинг Минобороны России (26.03.2022 г.)

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Группировка войск российских Вооруженных Сил ведет боевые действия за овладение населенными пунктами НОВОМИХАЙЛОВКА и НОВОБАХМУТОВКА, наносит огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резервам.

В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта ВЕЛИКИЕ КОРОВНИЦЫ Житомирской области.

Также высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе НИКОЛАЕВА, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины.

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 117 военных объектов Украины.
Среди них: шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов и района сосредоточения боевой техники.

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом ВИШНЕВОЕ три украинских самолета (два Су-25 и один Су-24), а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта ВАСИЛЬЕВКА.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 267 беспилотных летательных аппаратов, 207 зенитных ракетных комплексов, 1618 танков и других боевых бронированных машин, 166 установок реактивных систем залпового огня, 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1453 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/13595
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