Россия откажется принимать оплату за поставки своего природного газа в скомпрометировавших себя валютах. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с правительством.

«За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот коллективный Запад фактически подвёл черту под надёжностью своих валют – об этом тоже мы уже говорили – перечеркнул доверие к этим валютам. И США, и ЕС объявили, в принципе, настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает (так-то подозревали, а теперь знает каждый), что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены, – отметил глава государства. – <…> Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнём с этого, с нашего природного газа – переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные станы, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валютах».

При этом российский лидер подчеркнул, что наша страна «продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объёмами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключённых ранее контрактах».

«В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своей деловой репутацией надёжного партнёра и поставщика», – указал он.

Путин отметил, что изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли. Он поручил Кабмину дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

«При этом всём зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции, и нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке. Прошу Банк России совместно с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций», – добавил президент РФ.

Далее на совещании обсуждался ряд оперативных вопросов, в том числе особое внимание уделялось ситуации в строительной отрасли.

По материалам сайта Президента РФ, ТАСС