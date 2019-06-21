“Прямая линия” с Владимиром Путиным: самое важное

Вчера, 20 июня, состоялась “Прямая линия” с Владимиром Путиным. На протяжении нескольких часов президент отвечал на актуальные и важные вопросы, интересующие граждан.

Каждое обращение россиян записывалось и по возможности обсуждалось в прямом эфире. Полученные вопросы и пожелания направили подведомственным органам. В некоторых случаях решение удавалось найти в режиме реального времени.

Нередко в ходе прямых эфиров речь российского лидера буквально растаскивают на цитаты, поскольку всегда ответы получаются очень живыми. Президенту заранее вопросы неизвестны, соответственно, подготовить правильный ответ он не может.

На “Прямой линии” в этом году ожидались самые разнообразные вопросы, затрагивающие различные сферы. Большое внимание было уделено обсуждению нацпроектов.

Сколько продлится “Прямая линия” в этом году, конечно же, заранее никто не знал. Рекордом стал 2013 год: Путин отвечал на вопросы в течение 4 часов 47 минут.

Вопросы поступали от россиян не только по телефону, но и с помощью смс, соцсетей и видео-обращений.

В этом году к президенту было отправлено более 1,5 млн вопросов. Посмотреть трансляцию можно было по телеканалам “Первый”, “Россия-1″, “Россия-24″, НТВ, ОТР, “Мир”, на радиостанции “Маяк”, “Вести ФМ” и “Радио России”, а также в сети Интернет.

“Прямая линия” С Владимиром Путиным началась в 12:00. Президент РФ начал свой традиционный диалог с общественностью, а операторы колл-центра продолжили принимать вопросы. Свой вопрос президенту можно было задать до последней минуты прямой трансляции. Большинство вопросов касались уровня жизни, доходов, здравоохранения, работы с отходами и др. Улучшение этих сфер связано с нацпроектами, цель которых – поставить экономику на новые рельсы, вывести уровень благосостояния граждан граждан на новый уровень, обеспечить безопасность государства. Путин отметил, что повышение НДС позволит направить средства на улучшение жизни людей.

Сотрудникам МЧС повысят зарплату

На “Прямую линию” поступило много вопросов, касающихся размера зарплаты. Жители разных регионов интересовались, когда они смогут рассчитывать на ее повышение. Путин напомнил, что минимальный размер оплаты труда в РФ теперь равен 11 280 рублям, то есть прожиточному минимуму. Если зарплата меньше, надо разбираться, по какой причине: либо человек работает на полставки, либо это нарушения региональных властей.

Президент РФ рассказал, что правительство намерено выделить несколько траншей в сумме около 4 миллиардов рублей для МЧС – это позволит поднять зарплаты гражданскому персоналу ведомства, работающему в этой сфере. У сотрудников МЧС в погонах зарплата достаточно высокая. Теперь к ней приблизится и уровень доходов гражданского персонала МЧС.

В РФ постоянно растет уровень зарплаты. Только с 2013 года средняя зарплата выросла с 33 тысяч рублей до 45 тысяч рублей. Да, сегодня имеются отличия в оплате труда в разных сферах деятельности, но они были всегда и есть в любой стране мира.

За последние несколько лет в РФ было сделано немало для повышения уровня доходов населения: проиндексировано денежное довольствие военнослужащих, до прожиточного минимума поднят МРОТ. Пенсии по старости были проиндексированы на 7% – это больше, чем составляет уровень инфляции.

Что мешает работе программы “Земский доктор”

На «Прямую линию» обратилась женщина из Рославля – пожаловалась на большие живые очереди в поликлинике, несмотря на то, что прием осуществляется по записи.

Заведующая медучреждения пояснила, что персонал старается работать с максимальной отдачей. Однако там не хватает трети врачей, нужных по выполнения всего объема работы. Зарплата от 20 тыс. руб для молодого специалиста не всегда кажется привлекательной. Если посмотреть сайты по поиску работу, в частных медклиниках Рославля можно найти вакансии в частных лечебных учреждениях с зарплатой 60 тыс. руб.

В поликлинике Пскова похожие проблемы. В онкоцентре не хватает специалистов, вследствие этого в медучреждении возникают очереди.

Эти ситуации показали проблемы, типичные для российских регионов. Молодые специалисты не всегда охотно едут в поселки по программе «Земский доктор». Программа хорошая: государство дает специалисту, готовому переехать, 1 млн рублей. Это большие деньги, но они не всех мотивируют. В региональных поселках красивая природа, душевные люди, но там немного благоустроенного жилья. Городские жители привыкли ко всем удобствам у себя дома. Если нет аналогичных условий – это останавливает от переезда по программе.

Путин сказал, что несмотря на все проблемы, отрасль здравоохранения развивается. Зарплата медработников выросла в среднем на 5%. По программе «Земский доктор» государство выплачивает специалисту “подъемные”, но заниматься жилищным вопросом должны региональные власти. Улучшается уровень технического оснащения поликлиник и больниц. Современное оборудование есть не только в крупных городах, но и в регионах.

Тем не менее, еще есть над чем работать. Необходимо увеличивать доступность первичного звена здравоохранения, устранить нехватку кадров, улучшить снабжение медучреждений лекарствами.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в регионы перечисляются средства из федерального бюджета на лекарства для льготников. Однако необходимые лекарства не всегда вовремя поступают к больным из-за проблем в регионах с организацией закупки и хранения препаратов.

На вопрос жительницы Москвы о возможности реализации нацпроектов, Путин ответил, что следует определить, что является главным для обеспечения прорывного развития страны. Необходимо сделать экономику высокотехнологичной, увеличить производительность труда. Президент пообещал, что первые результаты можно будет увидеть и оценить уже в этом году.

Как решается проблема с мусором

Прозвучало много вопросов о мусорной реформе. Блогер Катя Адушкина поинтересовалась, как в стране решаются вопросы экологии. Владимир Путин пояснил, что страна производит в год около 7 миллионов отходов. Мы превратились в общество потребителей. В РФ ранее не заботились о переработке отходов. Мусор скапливался десятилетиями. Сейчас этот вопрос решается с губернаторами областей.

Запланировано строительство 200 комплексов по переработке мусора. Реализация этих проектов обойдется в более чем 500 миллиардов рублей. Планируется, что часть этих средств будет вложена инвесторами в строительство мусоропереребатывающих комплексов.

На детей от 1,5 до 3 лет увеличат пособия

Были вопросы по поводу ипотеки под 6% для многодетных семей. Не всегда семьи, взявшие ипотеку, могли добиться у банков перерасчета процентов по кредитам. Теперь это стало возможным Минфин решил уже вопрос с компенсацией для банков, поэтому проблем с оформлением документов не будет.

Помимо этого, ипотеку можно гасить и средствами других государственных выплат. На улучшение жилищных условий может пойти материнский капитал. Сейчас его размер составляет 453 тыс рублей.

На “Прямую линию” позвонили молодые матери. Они пожаловались, что пособие для детей от 1,5 лет до 3 лет очень низкое и поинтересовались, планируется ли его увеличение. Путин пояснил, что вопрос с повышением пособия этим категориям матерей и детей назрел уже давно. Над решением этой проблемы уже работают. Планируется, что размер пособия на детей от 1,5 до 3 лет будет равен уровню прожиточного минимума ребенка в регионе (это в среднем 11 тысяч рублей). Закон пока не принят. По предварительным данным, на пособие смогут рассчитывать семьи, где доход на человека будет не больше 1,5 прожиточных минимумов.

Западные санкции принесли РФ пользу

Во время «Прямой линии» был поднят вопрос санкций. Владимир Владимирович отметил, что Россия ни с кем не ссорилась. Запад потерял из-за своих санкций десятки миллиардов долларов, зато экономика РФ сделала большой рывок. К примеру, еще 10 лет назад сложно было представить, что Россия будет экспортировать сельхозпродукцию на 25 миллиардов долларов ежегодно. В стране стало развиваться морское двигателестроение – этого направления не было даже во времена СССР, а в РФ теперь есть.

Путин подчеркнул, что не стоит рассчитывать на скорое снятие санкций несмотря на то, что многие политики ЕС об этом говорят все громче. Надо помнить: у Запада свои интересы. Торговая война с Китаем – это те же санкции. Западу не выгодно, чтобы Китай развивался, поэтому он принимает меры для его сдерживания. Санкции против РФ – это такие же маневры Запада, как и с Китаем.

Защита китов

Путин поручил решить вопрос с китовой тюрьмой в Приморье. Стоимость одной касатки около 100 млн долларов, так что понятно, что вокруг китов много интересантов. Китов должны начать выпускать на волю в сопровождении знакомых им инструкторов-дрессировщиков. На уровне правительства будут приняты законы, запрещающие вылов китов для просветительских целей.

Наследие 90-х гг, фермерство и строительство

По поводу людей из «Единой России», замеченных в противоправных действиях. Путин сказал, что политики, работающие в 90-е годы, приложили руки в развалу социальной сферы. Сейчас ситуация выправляется.

Президент РФ подчеркнул, что правительство должно оказывать поддержку фермерским хозяйствам, поддерживать региональные бренды. Сегодня фермерские хозяйства занимают 12% рынка. Государство постоянно увеличивает их поддержку, благодаря чему они получают дополнительные возможности для развития и роста объемов производства.

Следующий вопрос касался строительства. Это хорошо, что в стране активно строятся новые дома и микрорайоны. Люди решают свои жилищные вопросы, улучшают условия жизни. Однако в новых районах не всегда имеется развитая инфраструктура. Жители Краснодарского края пожаловались, что в районе новостроек не хватает зеленых зон, школ, детсадов и других объектов инфраструктуры.

Путин объяснил, что задача правительства – вместе с регионами определить источники финансирования для такого строительства. Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал, что власти возьмут на особый контроль районы новостроек и уделят особое внимание развитию инфраструктуры.

Зарплата, коррупция и развитие экономики

Прозвучал вопрос о том, когда зарплата рядовых работников будет равна зарплате чиновников. Путин пояснил, что зарплата должна соответствовать уровню квалификации работников, но при этом разрыв в зарплатах не должен быть колоссальным.

Поступил вопрос об экономике в стране, перспективах и моделях ее развития. Путин рассказал, что в России нет экономистов из 90-х годов, нет системы, похожей на ту, что была в то время, нет зависимости от МВФ, долгов. Чистых экономических моделей нет нигде в мире – везде смешанные модели. В РФ в кризисные времена государство поддерживает экономику, и это правильно, потому что идет на пользу стране.

В РФ идет борьба с коррупцией. Эти случаи не замалчиваются – все дела освещаются в СМИ, порицаются обществом. Такие правонарушения должны предаваться огласке. Коррупционерам следует понимать: наказание должно быть неизбежным и жестким.

Проблемы с коррупцией есть во всех странах. В США, к примеру, коррупционерам могут давать сроки по 100 лет, и даже больше. Это смешно, конечно – люди столько не проживут. Логично давать длительные сроки, понимая, что если человек в возрасте, не факт, что он проживет 15-20 лет. Не обязательно озвучить цифру 100 – 150 лет заключения, как в Америке. Главное – неизбежность наказания за преступления.

СИЗО или выпуск под залог?

Сегодня нередко бизнесмены оказываются в СИЗО, если совершают экономические преступления. Бывший предприниматель, отсидевший в СИЗО, предложил шире использовать залоги, домашние аресты и подписки о невыезде вместо заключения в СИЗО. На данный момент такие меры пресечении использовались только 12 раз.

Путин сказал, что домашние аресты, залоги и подписка о невыезде должны применяться, но в пределах разумного. Размер залога должен соответствовать уровню доходов. Нахождение в СИЗО тоже должно оставаться мерой пресечения. Иначе богатые люди будут откупаться, чтобы там не находиться, а те, у кого не найдется денег, будут сидеть в СИЗО. Это несправедливо.

О технологическом прорыве

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина поинтересовалась, что может сделать страна, чтобы у РФ произошел прорыв в технологиях. Путин отметил, что Россия к этому стремится. В стране есть технологические «песочницы», где идет работа над новыми технологиями. Это «Сколково» и другие современные площадки. Известно, что в мире действуют законы рынка и экономики, так что российские компании невозможно оградить от успешным иностранных конкурентов. Им можно создать условия, чтобы они добивались технологического прорыва. В этом направлении уже многое сделано.

Статус ополченцев

На «Прямую линию» обратились жители Дагестана из Ботлиха, где 20 лет назад шли жестокие бои. Они вспомнили, как ополченцы защищали свою родную землю с оружием в руках от боевиков, а в самое тяжелое время в Дагестан приезжал Путин чтобы их подержать. Они пожаловались, что у них нет статуса ополченцев, участников боевых действий.

Путин сказал, что хорошо помнит все события в Дагестане, помнит героев, взявших в руки оружие и защищавших себя, свои семьи, свою землю. Люди сражались как герои, не жалели дома, которые разрушались из-за стрельбы – думали только о победе. Путин пообещал поручить правительству приравнять ополченцев Дагестана к участникам боевых действий. Это должно произойти уже в ближайшее время.

Закон о суверенном интернете

Блогеры поинтересовались, зачем нужен этот закон – для изоляции от мира? Путин пояснил, что речь не идет об ограничении в интернете. Большинство серверов находятся за границей. Если предположить, что на них будет воздействие злоумышленников Запада, с интернетом в РФ могут быть проблемы. После принятия закона эта возможность исключена. Задача страны – обеспечить бесперебойную работу интернета в РФ, независимо от того, будут иностранцы делать попытки повлиять на серверы или нет.

Беженцы Донбасса

Упрощенный закон для жителей ЛДНР о получении российского гражданства вызвал воодушевление у многих беженцев, живущих в РФ. Однако у некоторых при оформлении гражданства есть сложности.

Путин пояснил, что есть новый закон об упрощенном получении гражданства, но есть и другие законы и нормативные акты, позволяющие получать гражданство РФ. Иногда для оформления гражданства требуются документы, которые получить можно только на Украине.

Люди не хотят ехать за ними в Незалежную, где идет война. Это неразумно. Путин пообещал разобраться с механизмом действия законов и поручить внести туда коррективы, чтобы желающие получить гражданство РФ могли это сделать без лишних бюрократических препятствий.

Общение с Зеленским

На “Прямой линии” поинтересовались, как развиваются отношения с Зеленским. Путин сказал, что Зеленский талантливый человек. Он помнит его выступления на КВН в Москве – это было смешно и талантливо.

То, что он сейчас делает – уже не смешно. Если он оказался на месте президента, то должен решать все государственные вопросы. Зеленский заявлял, что не намерен общаться с «сепаратистами» – так он называет жителей восставшего Донбасса. То есть переговоров с ЛДНР не будет. Ни один политический вопрос не решается без переговоров. Для того, чтобы сделать такой важный шаг, нужна политическая воля.

Закон об оскорблении государственных символов

Блогер Роберто Панчвидзе поднял вопрос о законе о неуважении к власти. Он подчеркнул: важно чтобы о законе помнили не только обычные люди, но и представители власти не забывались.

Владимир Путин пояснил, что люди имеют право критиковать власть на всех уровнях. Именно поэтому нельзя злоупотреблять законом, чтобы не ограничивать людей в их правах.

Следует понимать, что закон направлен не против критики властей, а против оскорбления государственных символов. Недопустимо, если люди глумятся над гербом, флагом страны, ее гимном и др.

На Западе действуют аналогичные законы, но там за это предусмотрена уголовная ответственность, а в РФ только административная.

Про войну и мир

На «Прямой линии» прозвучал вопрос о том, что в РФ в последнее время появляются новые виды вооружений. Молодежь гордится, но на душе все равно тревожно. Владимир Путин ответил на вопрос известными выражениями: «Хочешь мира – готовься к войне», «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую».

Российский лидер отметил, что РФ находится далеко не на первом месте по уровню затрат на вооружение. Гораздо больше тратят США, Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония. Россия только на 7 месте по уровню расходов.

Более того, РФ сокращает расходы на вооружение в отличие от других государств. При этом у России самое высокотехнологичное оружие в мире. Нам есть чем гордиться, и за что уважать свою страну.

Отношения с Трампом

Президент США Дональд Трамп постоянно пишет в Твиттере, что хочет встретиться с президентом РФ. Однако в РФ почему-то не приезжает. Владимир Путин отметил, что если партнеры РФ готовы к диалогу и проявляют к этому интерес, то Россия всегда идет на встречу. Диалог хорош и востребован.

С Америкой не все так просто. Все видят, что происходит в США во внутренней политике. Даже если Трамп что-то хочет сделать, ему просто не дают другие институты власти. Кроме того, он вынужден действовать с оглядкой на избирательную кампанию 2020 года, ведь он надеется на победу на президентских выборах.

Девушки и Нахимовское училище

Прозвучал вопрос от 13-летней Дарьи Рогозиной, которая хотела бы поступить в Нахимовское училище и служить потом родине. Училище девушек не принимает.

Владимир Путин порадовал ответом: сейчас разрабатываются новые правила, которые позволят принимать девушек в Нахимовское училище. Есть хороший опыт Краснодарского военного авиационного училища. Там готовят будущих летчиков. Девушки рады учиться там и благодарят за такую возможность. Они делают успехи в учебе и зачастую превосходят парней по результатам.

Нет никаких ограничений по поводу того, в каких родах войск им потом служить. Формально нет никаких ограничений. Однако Путин посоветовал подумать, что в штурмовой авиации им может быть тяжеловато. Там большие нагрузки. Во время управления очень сильно придавливает к самолету, маневры выполнять непросто. Ограничений нет, женщины тоже справятся, но все равно стоит подумать, что это может быть для них тяжеловато.

“Прямая линия” продолжалась 4 часа 16 минут. Прозвучало большое количество вопросов от жителей разных регионов страны, подняты различные актуальные темы. Владимир Владимирович дал поручения профильным ведомствам проконтролировать решение некоторых вопросов, а также принять меры, чтобы решить проблемы, с которыми обратились люди. “Прямая линия” завершилась короткими блиц-вопросами.

Ева Лисовская

Источник: http://voicesevas.ru/news/45371-pryamaya-liniya-s-vladimirom-putinym-samoe-vazhnoe.html