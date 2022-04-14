Президент РФ Владимир Путин заявил, что банки из недружественных стран задерживают переводы платежей по российским нефти и газу. Об этом он сообщил на совещании по текущей ситуации в нефтегазовом секторе.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», – сказал он.

Глава государства напомнил, что поставлена задача перевести расчёты за энергоресурсы на национальные валюты, чтобы постепенно уходить от доллара и евро.

«В целом мы намерены кардинально повысить долю расчётов в национальных валютах в системе внешней торговли, – отметил он. <…> Повторю: отказ от ненадёжных, скомпрометировавших себя валют и юрисдикций – это стратегическая задача с точки зрения финансовой, экономической безопасности нашей страны, важная для сохранения и наращивания объёмов внешней торговли, налаживания устойчивых связей с предсказуемыми партнёрами, которые верны своему слову и дорожат деловой репутацией, понимают последствия своих решений».

Путин констатировал: разумной альтернативы российскому газу сейчас в Европе нет.

«Российские энергетические компании – ответственные участники мирового рынка. Они зарекомендовали себя не одним десятилетием работы, строгим выполнением своих обязательств. Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия такого шага могут стать весьма болезненными – и в первую очередь для самих инициаторов такой политики», – указал он.

«Что здесь удивляет? – продолжил президент. – Так называемые партнёры из недружественных стран сами признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует, все это понимают. Свободных объёмов на мировом рынке просто нет, а поставки из других стран – прежде всего из Соединённых Штатов, – которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, именно в разы, отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики. Несмотря на эти очевидные для всех вещи, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами, своими руками взвинчивают цены, прежде всего для своих граждан».

Глава государства также обратил внимание, что европейские страны «готовы забыть о своей т.н. зелёной повестке и снова сделать ставку на энергетику с т.н. высоким углеродным следом, которую ещё совсем недавно хотели полностью прикрыть, называли её архаичной и грязной». При этом многие политические силы выстраивали свои избирательные кампании на экологических лозунгах.

«Где это всё теперь? Всё выброшено просто на помойку, действуют на практике совсем иначе, –заметил Путин. – Изначально серьёзные специалисты и аналитики, предупреждали, причём публично, говорили, что ускоренный зелёный переход на практике невозможно будет осуществить без больших издержек. Так всё и оказалось на деле. А теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчёты и свалить всё в данном случае на Россию – причём просчёты и некомпетентность не только в энергетике, но и по многим другим направлениям. Конечно, нам нужно принимать во внимание метания и постоянно скачущую линию поведения некоторых зарубежных стран. Но руководствоваться – и сейчас, и на годы вперёд – мы должны своими собственными интересами. В этой связи перед нашей нефтегазовой отраслью стоят три ключевые стратегические задачи».

Первая — это обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка и нарастить поставки для внутренних потребителей. «Чтобы простимулировать внутренний спрос, нужно добиться снижения цен, где это возможно», — указал Путин.

Вторая задача — диверсификация экспорта. По словам президента, нужно исходить из того, что в перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении будут снижаться, поэтому необходимо «закрепить тенденцию последних лет» — «переориентировать экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока». В связи с этим он поручил в ближайшее время определить ключевые объекты инфраструктуры и начать их строить.

Третья цель — развитие глубокой переработки нефти и газа. Нужно «дополнительно поддержать проекты, которые находятся в инвестиционной фазе, и запустить их в производство», сказал президень. Особого внимания, по его словам, требует вопрос импортозамещения оборудования для добычи нефти и газа — как для освоенных, так и для новых месторождений, в том числе в Арктике.

Напомним, что в конце марта Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами исключительно в рублях. Для этого европейским покупателям необходимо открыть счёт в «Газпромбанке» и перечислять на него доллары или евро, затем банк конвертирует валюту в рубли на Мосбирже.

По материалам сайта Президента РФ, РБК, НТВ