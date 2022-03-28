Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Банку России и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на российский рубль. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами Кабмина.

Как сказано в документе, речь идёт о поставках российского голубого топлива «в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан РФ и российских юридических лиц». Ответственные – премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер.

Президент попросил правительство дать указание «Газпрому» внести изменения в действующие контракты. Центробанк должен был определить порядок оплаты газа рублями.

Напомним, 23 марта Путин объявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки своего природного газа в скомпрометировавших себя валютах (ранее расчёты производились в долларах и евро). При этом глава государства подчеркнул, что изменения коснутся только валюты платежа и не затронут сам процесс транспортировки топлива. Москва будет поставлять в эти страны природный газ в соответствии с объёмами и принципами ценообразования, которые прописаны в ранее заключённых контрактах, подчеркнул он.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа не сможет сразу отказаться от российских энергоносителей, по его оценке на это уйдёт около двух лет. Боррель добавил, ЕС собирается в ближайшее время расширить поставки из альтернативных источников. «Мы стремимся снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, а не запретить их», — объяснил он.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия «уже в этом году» может стать независимой от российской угля и нефти. «Мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа», – сказал он.

При этом политик признал, что резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда и промышленности и привести к экономическому кризису. «Мы поэтому сделали всё, чтобы освободиться от этой зависимости. Я считаю это правильным путём», — добавил Шольц.

Еврокомиссия в марте предложила странам ЕС план сокращения зависимости от поставок российского газа на 67% до конца текущего года в связи с конфликтом на Украине.

Ранее американский президент Джо Байден объявил о решении ввести запрет на весь импорт энергоносителей из России и призвал Европу отказаться от газа и нефти из РФ. Однако европейские политики заявили, что не будут запрещать импорт российских энергоносителей, так как их невозможно заменить в одночасье. Вице-премьер РФ Александр Новак между тем предупредил, что «отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка». По его оценке, «всплеск цен будет непредсказуемым — более 300 долларов за баррель, если не больше». При этом, добавил Новак, заместить объём российской нефти на европейском рынке быстро не получится, для этого понадобится не один год.

По материалам сайта Президента РФ, РБК, РИА Новости, НТВ