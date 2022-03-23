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Чубайс покинул пост спецпредставителя президента

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Чубайс покинул пост спецпредставителя президента

Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появившиеся в СМИ сообщения.

По его словам, скандально известный деятель «уволился по собственному желанию».

«Уехал, не уехал [из России] — это его личное дело», — добавил представитель Кремля.

Ранее два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он уехал в Стамбул вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой. По словам одного из них, политик собирался вернуться в Россию.

На отъезд Чубайса отреагировал телеведущий Владимир Соловьёв. В своём микроблоге он написал: «Как-то неловко. Чубайс уехал и даже не посидел на дорожку».

В начале 1990-х годов Чубайс возглавлял Госкомимущество и курировал процесс приватизации в России. В 1994-м был назначен первым зампредседателя правительства. С 1998 по 2008 год возглавлял Российское акционерное общество «Единая энергетическая система России» (РАО «ЕЭС»). В 2008-м возглавил Российскую корпорацию нанотехнологий («Роснано»). В 2010-м она была преобразована в акционерное общество, Чубайс занял пост председателя правления. Он покинул «Роснано» в 2020-м на фоне планов проведения масштабной реформы институтов развития, которой занимается Кабмин. После этого стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, курировал, в частности, реализацию Парижского соглашения об ограничении выбросов углекислого газа и зелёную тематику развития экономики.

По материалам РБК, «МК», Regnum

Источник: http://stoletie.ru/lenta/chubajs_pokinul_post_specpredstavitela_prezidenta_685.htm
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