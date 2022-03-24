Как сообщают информагентства, одиозный Анатолий Чубайс, занимавший пост спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию, уволился и покинул страну. «Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал-не уехал — это его личное дело», — подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Возможный отъезд за границу бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса является логичным, заявил в этой связи зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин радиостанции «Говорит Москва». По словам депутата, задачей политика, вероятно, было доведение России до дефолта, как это случилось, по мнению парламентария, в 1998 году. Он с этим справился, после чего решил покинуть страну, отметил Делягин. «Правда, дефолт объявлен не страной, он объявлен стране Западом. Но, в общем, миссия выполнена, задача решена. Он свою работу выполнил и с чистой совестью поехал домой куда-то. Где у него там дом — в Дании, в Америке, не знаю», — сделал вывод депутат.

Пожалуй, трудно найти сегодня в нашей стране человека, который вызывал бы столь единодушное отношение к себе в обществе, как Анатолий Чубайс. В сети сообщение о его уходе встретили восторженными возгласами «Аллилуйя!», «Наконец-то!».

Фраза «Во всем виноват Чубайс» — в России уже давно стала мемом. Но начало биографии этого, одного из ключевых персонажей политической жизни России последних десятилетий, было самым заурядным и ничто не предвещало ему бурной карьеры Остапа Бендера российской экономики.

Анатолий Борисович появился на свет в июне 1955 года далеко от столиц – в городе Борисов тогда Белорусской ССР в семье армейского политработника. Его отец, Борис Матвеевич, был полковником, после увольнения в запас преподавал философию марксизма-ленинизма в Ленинградском горном институте. Мать, Раиса Ефимовна Сагал, была домохозяйкой, имела экономическое образование. В 1977 году будущий организатор небывалой в истории страны грандиозной аферы с ваучерами окончил машиностроительный факультет Ленинградского инженерно-экономического института им. Пальмиро Тольятти, затем аспирантуру. Защитил диссертацию на тему «Исследование и разработка методов планирования совершенствования управления в отраслевых научно-технических организациях». Работал инженером, вступил в КПСС.

После смерти в 1982 году Брежнева началась работа по подготовке к реформированию народного хозяйства СССР. С этой целью была создана специальная комиссия Политбюро ЦК КПСС, которую курировал секретарь ЦК КПСС, заведующий экономическим отделом Николай Рыжков. К работе над «Концепцией совершенствования хозяйственного механизма предприятия» были привлечены ученые из Москвы и Ленинграда, в их числе Анатолий Чубайс, Егор Гайдар, Сергей Игнатьев и другие.

В 1980-х годах Анатолий Чубайс был неформальным лидером кружка молодых экономистов (Егор Гайдар, Петр Авен, Сергей Глазьев, Алексей Улюкаев). В 1987 году при его активном участии в Ленинграде был основан общественно-политический клуб «Перестройка». В июле 1991 года он стал главным экономическим советником мэра Ленинграда Анатолия Собчака, после чего и началась его бурная карьера. Уже в ноябре 1991 года Чубайс очутился на посту министра в кабинете Бориса Ельцина, где руководил портфелем Росимущества (Комитета по управлению государственным имуществом), занимавшегося приватизацией в России.

Его имя тесно связано с так называемой ваучерной приватизацией. Мы до сих пор помним обещание Чубайса, данное им в 1992 году о том, что один ваучер будет равен по стоимости двум автомобилям, которое обернулось потом самым циничным обманом.

В России в 1991-1997 годах было приватизировано около 130 тыс. предприятий. Благодаря ваучерной системе и залоговым аукционам значительная часть крупных государственных активов оказалась в руках так называемых «олигархов». Посредством скупки ваучеров за бесценок у обедневшего в условиях грабительской либерализация цен и невыплат заработной платы, потерявшего все свои сбережения и плохо информированного населения, перераспределения через финансовые пирамиды, реализации коррупционных схем залоговых аукционов крупная государственная собственность была сконцентрирована в руках у небольшой группы лиц. В результате Чубайса стали называть основателем олигархического капитализма в России.

9 декабря 1994 года Госдума приняла постановление, в котором охарактеризовала итоги приватизации как неудовлетворительные. По сведениям даже либеральной Википедии, около 80 % россиян считают её нелегитимной и выступают за полный или частичный пересмотр её итогов. Около 90 % россиян придерживаются мнения, что приватизация проводилась нечестно и крупные состояния нажиты нечестным путём. С такой точкой зрения также согласны 72 % предпринимателей.

Ударившись в политику и занимая важные посты в правительстве РФ, Чубайс снова много раз оказывался в центре громких скандалов.

Во время президентской кампании 1996 года он был замешан в так называемом деле о «коробке из-под ксерокса», когда в ночь с 19 на 20 июня 1996 года члены предвыборного штаба Бориса Ельцина, возглавляемого Чубайсом, Аркадий Евстафьев и Сергей Лисовский были задержаны при попытке вынести из Белого дома коробку с 538 тысячами долларов наличными.

Они были задержаны, но позднее отпущены. Существуют свидетельства, что Чубайс активно участвовал в давлении, направленном в их защиту. Инициаторы их задержания — глава президентской службы безопасности Александр Коржаков, директор ФСБ Михаил Барсуков и первый вице-премьер Олег Сосковец были отправлены в отставку.

В 1997 году грянул новый неприличный скандал. Пять ведущих «реформаторов» из правительства и администрации Президента, в том числе и Чубайс, получили авансом по 90 тыс. долларов каждый от издательской фирмы за ещё не написанную книгу «История российской приватизации». История получила громкую огласку как «писательское дело», но его фигуранты отделались легким испугом.

Однако Чубайс не угомонился. Он активно участвовал в разработке «Концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации», утверждённого Б. Ельциным. Выполнение этого документа при выпуске ГКО привело к разорительному для населения дефолту 1998 года.

Расследование, проведённое Генеральной прокуратурой на основании компьютерного анализа заключённых сделок, выявило участие Чубайса в операциях на рынке ГКО.

Однако «великий реформатор» снова вышел сухим из воды и оказался во главе крупнейшей корпорации РАО «ЕЭС России». Начатая им реформа предусматривала вывод из структуры холдинга электростанций, ЛЭП, организаций по продаже электроэнергии и последующую продажу большей части их акций частным инвесторам. Член совета директоров РАО ЕЭС Борис Фёдоров заявил в 2000 году, что реструктуризация РАО проводится в интересах менеджмента компании, а также аффилированных олигархических и политических структур, назвав Чубайса «самым плохим менеджером России, который пытается за счёт государства и акционеров стать крупным олигархом». 1 июля 2008 года РАО ЕЭС было ликвидировано, единый энергетический комплекс был раздроблен на множество компаний, занимающихся генерацией, обслуживанием электросетей, сбытом энергии.

Последствия разгрома ведущей корпорации Чубайсом не заставили себя ждать. 3 октября 2009 года комиссия Ростехнадзора, расследующая причины ужасной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, повлекшей большие человеческие жертвы, назвала его в числе шести высокопоставленных руководителей энергоотрасли России, причастных «к созданию условий, способствующих возникновению аварии». Сам Чубайс не стал отрицать долю своей вины в аварии.

Однако вместо того, чтобы оказаться на скамье подсудимых, Чубайс снова очутился на коне — указом тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева был назначен главой другой гигантской корпорации «Роснано» — Российской корпорации нанотехнологий — и уже через два года получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за «многолетний добросовестный труд…».

Уже в апреле 2013 года аудитор Счётной палаты РФ Сергей Агапцов заявил, что при проверке «Роснано» был выявлен большой объём нарушений. Только похороненная программа по разработке отечественных планшетных устройств принесла убытки в размере 22 миллиардов рублей. При этом средняя зарплата менеджеров «Роснано» составляла около 400 000 рублей.

Газета «Ведомости» тогда писала о сознательных мошеннических действиях руководства «Роснано» по уводу денег. Однако, несмотря на все эти провалы, тот, кого в обществе считают главным виновником разграбления национальных богатств России, продолжал, как ни в чем ни бывало, сидеть со всеми удобствами в кресле руководителя одной из крупнейших корпораций. Даже когда в декабре 2020 года провалы в «Роснано» игнорировать уже больше было нельзя, и его оттуда уволили, он все-таки получил престижное место. Был назначен специальным представителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

В чем же причины загадочной многолетней «непотопляемости» этого Остапа Бендера российской экономики? А именно в том, в чем его все единодушно обвиняют, — в создании класса кучки олигархов, в руках которых до сих пор находятся основные богатства нашей страны. Они его и поддерживали. Другим его, но уже тайным, покровителем считают тех, кого СМИ называют «мировой закулисой». Наверное, не случайно в 1998 году именно Чубайс принимал участие в заседании в Шотландии так называемого Бильдербергского клуба, который аналитики называют мировым теневым правительством. Нетрудно догадаться за какие заслуги его туда пригласили.

Словом, за кордоном господину Чубайсу, куда он, судя по сообщениям, переместился, вовсе не придется стоять с протянутой рукой, как Киса Воробьянинов, и твердить: «Же нё манж па сис жур!».

С сентября 2008 года этот «эффективный менеджер» находился в составе международного консультативного совета банка J.P. Morgan & Co. А с 6 февраля 2013 года он — член совета директоров американской компании Tri Alpha Energy, Inc. Запасные аэродромы были заранее подготовлены. Человек, провернувший невиданную в истории операцию по ограблению населения своей собственной страны, уже давно обеспечил себе безбедную старость за бугром. Неужели он так и не ответит за все то, что натворил в России?





