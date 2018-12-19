Чубайс как символ ограбления страны

Народ невозможно обманывать долго. Есть какая-то общая народная память, есть некий народный смысл. И народ дает свою оценку. Отмечает для себя и для последующих поколений политическую фигуру, событие или действие. Красит в черную или белую краску. Оттенки — не для народа. Народ запоминает политика либо со знаком «плюс», либо со знаком «минус».

А если у него «минус на плюс» — то такая фигура уходит из народной памяти. И через несколько десятилетий от этого общественного деятеля в памяти не останется ничего, разве что одна фраза. Пример тому — Дмитрий Шепилов, деятель хрущевско-брежневской эпохи. От него в народной памяти осталась только одна фраза: «…и примкнувший к ним Шепилов». К кому он примкнул, чем это закончилось, — уже мало кто знает, а еще через 50 лет и эта фраза исчезнет и будет жить товарищ Шепилов исключительно в памяти словарей и справочников.

С Иосифом Сталиным ситуация диаметрально противоположная: народ Сталина помнит и уважает. Тот самый народ, что прошел при нем через коллективизацию, индустриализацию, чистки, прошел через страшные поражения 1941 года, прошел через пол-Европы до Берлина. Народ простил Сталину свою боль и потери, сохранив уважение перед сталинской твердостью, сталинским нестяжательством и величием СССР сталинской эпохи.

В отношении Анатолия Борисовича Чубайса народ уже давно все для себя решил. Чубайс при жизни успел стать символом жульнической и грабительской приватизации народного имущества и он останется таким символом навсегда. Пожалуй, нет столь непопулярной фигуры в России, как Чубайс. Лидер антирейтинга, чемпион антипатий. И вот на минувшей неделе фамилия Чубайса запестрела в новостных лентах: «Почему общество не понимает Анатолия Чубайса». В топе «Яндекса»: «Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам».

Что же случилось?

«Российское общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать «спасибо» бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране, — заявляет Чубайс. Он [бизнес]страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, он вернул зарплату людям, он наполнил бюджет деньгами. Он создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования. И все это сделали те, кого общество называет олигархами — а другого слова для обозначения крупных предпринимателей даже не придумали».

Вот что заявил Чубайс — и новостная лента взвилась от «любви» к этому персонажу. Позиция Чубайса понятна — её часто озвучивают олигархи, либералы, деятели 90-х годов чубайсовского разлива — народ, мол, не тот в России. Неблагодарный. Не понимал, не понимает и вряд ли поймет то благо, которое совершили с ним Чубайс и приспешники.

А меня вот какой вопрос заинтересовал — а почему Чубайс вдруг решил заговорить от лица крупного бизнеса? С чего это он решил выступить как морализатор, вызвав резкий приступ раздражения, направленного на «крупных предпринимателей», у миллионов россиян? Ведь очевидно, что после слов Анатолия Борисовича народ тех людей, для кого «другого слова даже не придумали», возненавидит ещё больше — тут зависимость прямая, линейная.

Как-то раз Иосифа Бродского спросили: как он относится к колхозам — за или против? «А как к колхозам относится Евтушенко?» — спросил поэт. «Он против», — ответили Бродскому. «Ну, раз Евтушенко против колхозов, значит, я за», — решительно ответил будущий лауреат Нобелевской премии по литературе.

С Чубайсом именно так — раз он кого-то защищает — значит мы против этого и против тех, кого защищает Чубайс.

Биографию Анатолия Борисовича найти несложно. В 1977 году он окончил ЛИЭИ им. Пальмиро Тольятти. В 1977–1982 годах здесь же работал инженером, ассистентом, с 1982 года по 1990 год — доцент.

ЛИЭИ — это Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмиро Тольятти. Мне тоже довелось учиться в этом вузе, я закончил его в 1991 году. Чубайса в нем не видел и не слышал ни разу — свою преподавательскую деятельность он вел в другом здании.

Накануне крушения СССР Чубайс начал свою чиновничью карьеру — в 1990 году Анатолий Борисович стал заместителем председателя исполкома Ленсовета, в 1990–1991 годах — первым заместителем председателя исполкома. С июля 1991 года он главный экономический советник мэра Петербурга Анатолия Собчака.

Всего через несколько месяцев Чубайс делает большой прыжок в Москву, в кресло министра — с ноября 1991 года он председатель Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом (ГКИ). Так он становится главным «приватизатором» Российской Федерации — в 1992 году начинается та самая печально знаменитая программа, в ходе которой каждый россиянин, по словам Чубайса, должен был «получить за ваучер две «Волги». За пять лет было выдано 150 млн приватизационных чеков — но ни одной истории с получением «Волг» нигде и никогда не наблюдалось.

Сам Чубайс высказывался о прошедшей приватизации так, что лучше и не скажешь.

«У приватизации очень много недостатков: и экономических, и политических, и социальных. Но у нее есть одно достоинство — она состоялась. Это достоинство дорогого стоит. По крайней мере, это лучше, чем обоснованная, эффективная во всех отношениях и безошибочная модель приватизации, которая остается моделью», — утверждает Анатолий Борисович.

Почему надо было проводить «сырую и недоработанную» приватизацию в такой спешке, почему безошибочная модель должна была остаться только моделью, Чубайс в тот раз не сказал. Позже сказал — мы, мол, занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма.

Да и не надо — народ все понял и без слов. Вон рядом, в Китае, никакой приватизации не было, — а потому и достоинства совсем иные. У чубайсовской приватизации только одно достоинство — она состоялась, а у китайской модели — рост экономики и веса Китая как ведущей мировой державы, которая от своей истории не отказалась.

Но вернемся к биографии господина Чубайса. С 1993 года он начал ещё и карьеру политика — стал депутатом Думы. После этого всю свою жизнь Чубайс будет либо просто чиновником, либо чиновником от политики.

Должности, которые он занимает, — всегда ключевые, основополагающие. Именно он курировал на выборах 1996 года финансирование избирательной компании Бориса Ельцина. После победы Анатолий Борисович возглавил Администрацию президента. Еще через год, в 1997 году, Анатолий Чубайс назначен министром финансов Российской Федерации. В 1998 году он возглавит РАО «ЕЭС России» и начнет «реформировать» единую энергетическую систему страны. Результаты этой реформы каждый из нас может видеть в платежках за электричество. Весьма примечательно, что сам Чубайс, выступив на страницах либеральной газеты, привел аргументы в пользу своих действий все в том же поразительном стиле «учение Ленина правильно, ибо оно верно».

Вот что он писал: «Главной целью реформы было обеспечение инвестиционного рывка».

Это неожиданно — мы думали, что целью реформ обычно является снижение затрат и цен, рост выработки электроэнергии. Нет, оказывается, «рывок является целью». Инвестиционный. При таких действиях и такой фразеологии у народа и складывается впечатление, что «рывок» обычно совершается в Лондон, и обычно после воровства государственных средств под видом «реформ».

«Десять лет назад, в июне 2008 года, завершился важнейший этап реформы электроэнергетики России — реорганизация РАО «ЕЭС России». Отрасль, считавшаяся нереформируемой монополией, контролируемой государством, начала превращаться в рыночную, основанную на конкуренции и частной собственности», — утверждает реформатор.

И что дала ваша «реформа»? «Монополия это плохо» — нас всегда этому учат «рыночники» вроде Чубайса. Может, цены упали после уничтожения монополии?

«Что касается населения, то прирост цен на электроэнергию для населения в 2017 году по сравнению с 2008 годом составил 107%, а уровень потребительских цен за этот же период вырос на 94%. Таким образом, среднегодовое превышение темпов роста цен на электроэнергию для населения по сравнению с инфляцией составило 1,2%», — радуется Чубайс.

Вот тебе, бабушка, и Чубайсов день! Оказывается, после рыночных реформ цена электричества удвоилась за десять лет! Ничего себе! Тот факт, что потребительские цены растут вслед за ростом цен на электроэнергию, что именно электричество и бензин являются драйверами роста стоимости всего на свете на территории России, Чубайс видеть не желает.

А мы скажем: благодаря «реформе» Чубайса цены на все и вся в России растут постоянно — и конца и края этому не видно.

«По данным OECD (учитывает паритет покупательной способности), в 2016 году уровень цен на электроэнергию в России был на 12% ниже, чем в США, на 65% ниже, чем во Франции, и более чем втрое ниже, чем в Германии», — уверяет Чубайс.

Вот этот метод всегда поражает: берут данные какой-то западной конторы и пытаются убедить наш народ, что он живет хорошо. Не понимает, глупый, какое счастье Чубайс ему принес. Нет, народ все понимает, — потому и ненавидит Чубайса как никого другого.

«Наш анализ подтверждает, что никаких катастрофических ценовых последствий от перехода к рыночному ценообразованию в результате реформы за 10 лет не произошло», — полагает великий реформатор.

Этот последний пункт вообще поражает. «Нет катастрофических последствий» — значит, реформа успешная. Вот это логика. А положительные-то сдвиги есть? Нет. Зачем тогда было делать «реформу»?

Отвечу зачем — чтобы передать мощности по созданию электроэнергии в руки западных компаний.

И Запад Чубайсу благодарен.

«Анатолий Чубайс имеет право голосовать от имени около 35% акций РАО, принадлежащих иностранным компаниям. Акции эти существуют в виде американских депозитарных расписок (ADR). Номинальным держателем ADR является The Bank of New York. А согласно договору между РАО «ЕЭС России» и Bank of New York право голосовать от имени владельцев ADR принадлежит единолично председателю РАО. Совокупный объем контролируемых средств — 3,25 млрд долларов», — по информации газеты «Коммерсант».

Вот только меня никак не покидает один вопрос: какое отношение Чубайс имеет к бизнесу?

Он всю жизнь продавал, а точнее, раздавал нужным людям госимущество. Занимался политикой, был чиновником. Пилил единую энергосистему страны.

Лучше бы ему не говорить от имени крупного бизнеса — не злить людей. Ведь народ — он все понимает и все помнит.

Дискуссия Натальи Касперской и Чубайса. Почувствуйте разницу

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

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Источник: nstarikov.ru