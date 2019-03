Десять заповедей для «экономических убийц»

Словосочетание «Вашингтонский консенсус» широко используется политиками, постоянно встречается в СМИ, упоминается в учебниках по экономике и финансам. В этом году исполняется тридцать лет с момента официального рождения Вашингтонского консенсуса (ВК). И вот уже двадцать семь лет он управляет Россией

Путь к «консенсусу»

Что же это за штука такая?

Как сообщают справочники и учебники, под Вашингтонским консенсусом (ВК) понимается определённый набор рекомендаций МВФ в области макроэкономической и финансовой политики, адресуемых тем странам, с которыми он работает (предоставляет кредиты и займы, техническую помощь, консультирует). На сегодняшний день членами МВФ являются 189 государств. Примерно 90% из них относятся к странам развивающимся и с переходной экономикой. Вот для них и предназначены указанные рекомендации.

МВФ был учреждён решением международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году. Послевоенная валютно-финансовая система зиждилась на принципе стабильности (фактически фиксированности) валютных курсов денежных единиц стран-членов. Это считалось важнейшим условием восстановления послевоенной экономики и мировой торговли. Первые три десятилетия фонд занимался предоставлением кредитов для выравнивания платёжных балансов стран-членов и поддержания таким образом стабильности валютных курсов.

В 70-е годы прошлого века Бреттон-Вудская система рухнула, на смену ей пришла Ямайская система, которая разрешила переход к свободно плавающим валютным курсам. В этой ситуации фонд с его кредитами для выравнивания балансов оказался ненужным, даже ходили слухи о том, что «лавочку» могут прикрыть. Однако фонд выжил благодаря усилиям главного акционера МВФ - Соединённых Штатов, при этом деятельность фонда подверглась кардинальному реформированию. Вторая половина 1970-х - время активного кредитования американскими банками различных стран мира за счёт хлынувших на их счета нефтедолларов (особенно из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока). Наиболее активно кредитовались страны Латинской Америки, причём под плавающий процент. Но в начале 1980-х ключевая ставка ФРС США была резко повышена: кредитный бум кончился, начался долговой кризис. Особенно пострадали всё те же страны Латинской Америки.

И тут на сцену вышел МВФ в качестве «спасителя». Он стал предоставлять странам, оказавшимся на грани дефолта, кредитную помощь под сравнительно умеренные проценты - но при условии проведения странами радикальных экономических реформ. Фонд стал добиваться от стран полной экономической либерализации. Это было необходимо для втягивания стран в процесс экономической и финансовой глобализации. А глобализация, как разъяснял Збигнев Бжезинский, - процесс продвижения американских интересов в мире. Таким образом, фонд стал обслуживать интересы транснациональных корпораций и банков, особенно тех, кто связан с Федеральной резервной системой США (их я называю «хозяевами денег»).

Медвежьи услуги по-вашингтонски

И вот в 1989 году на свет появляется работа английского экономиста Джона Уильямсона (John Williamson) под названием «Перестройка Латинской Америки: что произошло?» (Latin American Adjustment: How Much Has Happened?). Автор книги - сотрудник частного Института международной экономики (Institute for International Economics), также называемого Институтом Петерсона (Peterson Institute), базирующегося в Вашингтоне. В работе Уильямсона анализируется набор рекомендаций, которые предлагались в 80-е годы фондом странам Латинской Америки и которые были воплощены в жизнь. Опыт фонда был обобщён и разложен по полочкам. Судя по всему, работа была написана по заказу МВФ, поскольку фонд в своей практической работе с любыми странами (не только латиноамериканскими) стал руководствоваться набором рекомендаций из исследования Уильямсона.

Их и стали называть «Вашингтонским консенсусом», поскольку рекомендации согласовывались в Минфине США и предназначались для МВФ и Всемирного банка, а офисы всех трёх организаций находятся в городе Вашингтоне.

О рекомендациях фонда, навязываемых развивающимся странам, очень убедительно и подробно написал Джон Перкинс в своей нашумевшей книге «Исповедь экономического убийцы». Он рассказывает в книге о своём собственном опыте работы в качестве консультанта, оказывавшего услуги МВФ и Всемирному банку.

О том, как действуют эти «рецепты» в странах-реципиентах кредитов фонда, написаны десятки книг, для оценки результатов «помощи» проведены фундаментальные исследования. В качестве примера можно привести исследование в рамках фонда «Наследие» (Heritage Foundation) американцев Брайна Джонсона и Бретта Шефера: Brett Schaefer and Bryan Johnson. IMF Reform? Setting the Record Straight. Работа охватывает деятельность фонда в период с 1965 по 1995 год. В течение указанного периода времени МВФ оказывал помощь 89 странам. К моменту завершения исследования (1997 год) 48 из них оставались примерно в такой же экономической и социальной ситуации, что и до предоставления кредитов МВФ, а в 32 ситуация ухудшилась. В целом авторы оценили деятельность фонда как деструктивную. При этом надо иметь в виду, что исследование охватывает панораму в три десятка лет, а деструктивный характер деятельности резко усилился с начала 80-х гг., когда фонд начал руководствоваться инструкцией для «экономических убийц».

Экономические убийства, осуществляемые фондом, носят изощрённый характер. Фонд, строго говоря, сам не убивает. Он готовит своего клиента к самоубийству, и эта подготовка осуществляется на основе упомянутой инструкции. Все действия, включая надевание верёвки на шею, осуществляет сам клиент. Формально фонд тут ни при чем. МВФ просто констатирует: произошло очередное самоубийство.

Заповеди консенсуса

Антиглобалисты называют ВК «символом веры» глобалистов и сторонников экономического либерализма. За три десятилетия Вашингтонский консенсус не претерпел никаких изменений. В нём содержится десять незыблемых пунктов. Их можно назвать десятью заповедями, или инструкцией для экономических убийц. Вот краткая версия этих заповедей.

Поддержание фискальной дисциплины (минимальный дефицит бюджета) Либерализация финансовых рынков для поддержания реальной ставки по кредитам на невысоком, но всё же положительном уровне Свободный обменный курс национальной валюты Либерализация внешней торговли (в основном за счёт снижения ставок импортных пошлин) Ликвидация ограничений для прямых иностранных инвестиций Приватизация государственных предприятий и госсобственности Дерегулирование экономики Защита прав собственности Снижение предельных ставок налогов Приоритетность здравоохранения, образования и инфраструктуры среди государственных расходов.

Некоторые заповеди, на первый взгляд, выглядят вполне «цивилизованными». Например, последняя из названных. Разве плохо, что здравоохранение и образование в бюджете имеют высокий приоритет? Но дело в том, что первая заповедь требует резкого сокращения бюджета в целом. Поэтому страна, согласившаяся на условия ВК, вынуждена будет сокращать в абсолютном выражении свои бюджетные расходы на здравоохранение и образование.

К тому же надо иметь в виду, что каждая заповедь ВК имеет подробные толкования, которые позволяют полнее понять её суть. Так, толкования десятой заповеди предусматривают, что обязательными являются расходы лишь на начальное образование и неотложную медицинскую помощь. Остальное - второстепенно.

А вот инфраструктура действительно рассматривается как приоритетная статья бюджетных расходов. Туземцы должны построить железные и автомобильные дороги, провести линии электропередачи, создать объекты логистики, соорудить морские и воздушные порты и многое другое. Но всё это не ради местного населения, а ради того, чтобы транснациональные корпорации могли прийти в данную страну и начать её эффективную эксплуатацию.

Консенсус в России

Увы, тема ВК имеет прямое отношение к нашей стране. Ведь Российская Федерация в 1992 году стала членом Международного валютного фонда. Сразу же России стали назойливо предлагаться кредиты фонда. Естественно - в обмен на «реформы», которые наше государство должно было провести в соответствии с заповедями ВК.

Что ж, в 1990-е годы Россия получила несколько кредитов на общую сумму 22 млрд долларов. Но цена этих кредитов была непомерно высокой, причём платим мы до сих пор. Нет, все формальные обязательства по кредитным соглашениям 90-х годов уже погашены. Зато Россия вследствие выполнения требований ВК превратилась в полуколонию. Именно в 1990-е были созданы механизмы перманентного ограбления страны транснациональными корпорациями и иными организациями, близкими к «хозяевам денег». И эти механизмы продолжают работать.

Конечно, наиболее тяжёлый удар был нанесён по нашей экономике в результате исполнения заповеди под номером 6 (приватизация государственных предприятий и госсобственности). Сейчас уже мало кто помнит, как в тяжёлые для страны годы фонд выкручивал России руки, требуя немедленного акционирования и приватизации тысяч гигантских государственных предприятий, которые на протяжении нескольких десятилетий создавались нашими отцами и дедами. На помощь фонду в Россию примчались сотни советников (по совместительству - офицеров ЦРУ), которые располагались в офисах Госкомимущества, руководимого ставленником фонда господином Чубайсом. По сути, это был рейдерский захват российской экономики под прикрытием Международного валютного фонда.

Приватизация состоялась, и совокупная рыночная стоимость активов бывших государственных предприятий сегодня измеряется триллионами долларов. Причём значительная часть этих активов сегодня прямо или косвенно контролируется иностранцами, в том числе компаниями и банками, близкими к «хозяевам денег». Взять, к примеру, Сбербанк. В советское время это были Сберегательные кассы, входившие в систему Минфина. Сегодня более чем на треть Сбербанк принадлежит американским акционерам, причём, судя по всему, за многими номинальными американскими акционерами стоит главный акционер и бенефициар - банк JPMorgan Chase. Итак, в обмен на 22 миллиарда долларов, полученных не просто так, а в долг под проценты, Россия согласилась открыть иностранным инвесторам доступ к государственным активам, стоимость которых измеряется триллионами долларов.

А чтобы у иностранных инвесторов в России не возникало никаких проблем в приобретении самых лакомых «кусков» российской экономики (активов), МВФ ещё в 90-е годы заставил власти России ликвидировать любые экономические и административные барьеры для нерезидентов. Это ведь пятая заповедь ВК (ликвидация ограничений для прямых иностранных инвестиций).

В XXI веке Россия ни разу не пользовалась кредитами фонда, а все обязательства по кредитам МВФ были погашены ещё в нулевые годы. Но фонд регулярно продолжал посылать свои миссии в Москву, а Москва принимала эти миссии и покорно исполняла все рекомендации миссий фонда - добровольно, бескорыстно, не требуя ничего взамен.

Вот, например, четвёртая заповедь - либерализация внешней торговли, в том числе снижение ставок импортных пошлин. Да, отчасти эта заповедь была исполнена ещё в первые годы существования Российской Федерации. Прежде всего имел место полный отказ от государственной монополии внешней торговли, которая существовала в СССР. Но этого было мало. Полное исполнение четвёртой заповеди произошло лишь в 2012 году, когда Россию за уши втянули во Всемирную торговую организацию. Лишь 8 мая прошлого года президент В. Путин, выступая перед Федеральным собранием, признал, что мы были наивны, принимая решение о вступлении в ВТО. Что ж, если признана ошибка, значит, её следует исправлять. Но пока никаких указаний о выходе из ВТО со стороны президента РФ не было.

Исполнена была и третья заповедь (свободный обменный курс национальной валюты), причём это произошло ещё позднее, чем решение о вступлении России в ВТО. Российский рубль был оправлен в «свободное плавание» в 2014 году.

«Близко к катастрофе»

Уже несколько лет против России ведётся неприкрытая торгово-экономическая война, причём косвенно в ней на стороне Вашингтона (главного акционера МВФ) участвует и фонд. Каким образом? Россия в декабре 2013 года предоставила Украине суверенный заем на сумму 3 млрд долларов. В декабре 2016 года должно было произойти полное погашение займа украинской стороной, но подстрекаемая Вашингтоном Украина отказалась от погашения. По правилам фонда это означает суверенный дефолт Украины, но фонд сделал вид, что ничего не произошло, и в нарушение собственного устава продолжил кредитование Украины.

Но мы-то почему закрыли глаза на это беспардонное поведение фонда и продолжали принимать миссии МВФ, прислушиваться к их рекомендациям? На это обратил внимание Михаил Делягин: «Это вечный рецепт МВФ - залезьте в долговую кабалу и умрите. Это мы проходили в 90-е годы... То, что МВФ опять начинает учить нас жизни, - это, конечно, близко к катастрофе».

Ключевое место в докладе фонда по итогам прошлогодней миссии фонда в России занимал вопрос пенсионной реформы. Удивительное дело, но все параметры реформы, которую предлагало правительство и поддерживала «Единая Россия», точь-в-точь совпадали с докладом Фонда по России. Получается, что Россией управляет Международный валютный фонд, а правительство лишь озвучивает его решения. И это управление, как и в 1990-е годы, осуществляется в русле Вашингтонского консенсуса.