Как сообщил известный экономист Михаил Хазин, бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс в свое время предложил схему, позволяющую западным структурам присвоить российское золото. Выступая в эфире радио Sputnik, экономист напомнил, что во время его работы в министерстве экономики Чубайс предложил сделать золото банковским инструментом.

На вопросы Хазина о смысле такого нововведения он озвучивал общие фразы и предположения. А фактически это требовалось для передачи контроля над золотом России структурам, зарегистрированным на Западе.

«Знаете, у Чубайса была такая любимая игрушка: “А давайте отдадим контроль над оборотом золота банкам”. “А зачем?” “А потому, что золото – это банковский металл”. “Почему банковский, почему не государственный? Объясните, зачем вы хотите отдать”. Чубайс говорит: “А так, наверно, будет лучше”.

Я-то понимаю, зачем. Потому что немедленно образуются банки, которые являются дочерними для западных структур, и все российское золото окажется у них. Но если я это скажу вслух, то Чубайс начнет орать: “Как вы смеете”. Поэтому, к сожалению, остановить это на тот момент не получилось. Но логика абсолютно понятна», – сделал вывод Хазин.

В причастности к махинациям с золотом Чубайса впервые обвинили еще в 2021 году. Выступая с интервью на телеканале RTVI, бывший вице-президент РФ Александр Руцкой рассказал о своей деятельности на посту руководителя Межведомственной комиссии Совета безопасности по борьбе с преступностью и коррупцией, о знаменитых одиннадцати чемоданах компромата на крупнейших ельцинских чиновников, о разграблении страны временщиками-демократами.

«Грабили с таким восхищением, с таким восторгом и с такой безнаказанностью, что надо было это останавливать», – констатировал Александр Владимирович. Его попытки в данном направлении были жёстко пресечены. Хотя, по словам Руцкого, многие известные личности заслуживали расстрела. Напомним, что в докладе Межведомственной комиссии Совета безопасности по борьбе с преступностью и коррупцией фигурировали такие персонажи, как ныне покойный Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, экс-госсекретарь Геннадий Бурбулис, тогдашние вице-премьеры Александр Шохин и Владимир Шумейко, тогдашний министр иностранных дел Андрей Козырев.

Характерный момент из воспоминаний Руцкого: «Идёт погрузка золота в швейцарский банк, как залог на получение кредита. Грузят 10 тонн – вот она, накладная, квитанция, всё как положено, – а прилетает 7 тонн. Утруска, усушка (знаете, фуры возят продукты питания и прочее, там есть усушка)… Как можно было «”усушить”» золота три тонны? И вот первый скандал с президентом. Я прихожу к нему, докладываю. И вот он мне что говорит: «–”Александр Владимирович, я разберусь. Ну, вы эмоционально-то не воспринимайте”».

Говорю: “Борис Николаевич, мы не настолько богаты на сегодняшний день, чтобы позволять исчезнуть трём тоннам”. Я вышел от него, но забыл очки, поднимаюсь, а дверь приоткрыта в кабинет. Там стоят Гайдар, Бурбулис, Чубайс. И вот он им там читает лекцию о неправильности отправки золота», – вспоминал Руцкой.

Анатолий Чубайс был причастен к попытке еще одной грандиозной операции в ущерб России, о чем ранее не говорили. Как сообщила в среду газета «Коммерсант», первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель рассказал, как в 1990-х годах удалось спасти Уралвагонзавод, являвшийся одним из крупнейших производителей танков в мире.

«Сами посудите: засекреченная область, Госснаб ликвидировали, продуктов питания нет, 1,5 млн безработных, – описал он ситуацию в 1990-х, выступая перед студентами Уральского института управления РАНХиГС в честь Дня образования Свердловской области, – и в это время ваучерная приватизация». Тогда он пришел к Анатолию Чубайсу, который в то время возглавлял Комитет по управлению госимуществом и отвечал за приватизацию, с вопросом, что делать с Уралвагонзаводом, где трудились 60 тысяч рабочих, а военных заказов не было.

«А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны – в Китае», – вспоминал Россель. После этого он, по его словам, ушел, не попрощавшись, и больше никогда в жизни с Чубайсом не встречался. А завод удалось сохранить благодаря крупному контракту с российским Минобороны. О деятельности же Чубайса в те годы Россель отозвался так: «Такое нарочно не придумаешь, это тонкая шпионская работа».

О неблаговидных делах Чубайса говорят уже давно. Ведь именно с его именем и с его пресловутыми ваучерами связывают разорившую страну грабительскую приватизацию. Напомним, что в начале 90-х Чубайс занимал пост председателя Комитета по управлению государственным имуществом.

При Ельцине он также работал замглавы правительства, около года руководил администрацией президента, а затем несколько месяцев был министром финансов. И крылатая фраза «во всем виноват Чубайс» появилась на волне скандальных рыночных реформ, одним из главных проводников которых был именно он.

Разгромной критике подверг деятельность Чубайса на государственных постах в 90-х гг. даже его прежний соратник, либеральный экономист Андрей Илларионов. «С ноября 1991 г. по сентябрь 1998 г. реальная покупательная способность российской зарплаты упала на 40%, – заявил он, подводя итог деятельности Чубайса в правительстве, на «Эхе Москвы»*, когда эта радиостанция еще была главным информационным рупором либералов. – Средняя пенсия за тот же период упала на 48%, располагаемые денежные доходы – на 47%. А интегральный показатель уровня жизни – объем частного потребления на душу населения – по данным ФСС в 1998 г. был на 42% ниже, чем в 1991 г.»

«Все это свидетельствует о беспрецедентном обнищании жителей России», – подвел итог Илларионов провальной деятельности Чубайса в правительстве, добавив, что он долгое время руководил крупнейшими государственными корпорациями. Но и там тоже натворил дел – сначала в энергетической компании РАО ЕС, а потом на посту главы «Роснано», которую возглавлял 12 лет.

Еще несколько лет назад профессор «Бизнес школы» в Мадриде Максим Миронов в статье под заголовком «Мифы Чубайса» на «Эхе Москвы» обрушился на «прихватизатора» с разоблачительной критикой: «”Роснано”, – заявил даже этот либеральный профессор, – глубоко убыточное предприятие, которое ежегодно приносит десятки миллиардов рублей потерь бюджетных средств. Это – черная дыра для бюджета», – делал вывод Миронов.

Как выяснилось, на инновационные институты развития России за 14 лет потратили из бюджета более 965 млрд рублей. Однако, сразу после ухода Чубайса с поста главы «Роснано», директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса ВШЭ Дан Медовников заявил, что эти расходы оказались неэффективными.



Еще в 2013 году аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов выявил серьезные нарушения в деятельности госкомпании, которые вылились в уголовные дела на топ-менеджеров организации. С 2007 года (год создания) «Роснано» получило прибыль лишь один раз в 2014 году – 8 млрд рублей, и то только из-за девальвации рубля. За 2012 год был отмечен убыток в 24 млрд рублей, а расходы «Роснано» за 2007-2012 годы превысили 196 млрд рублей при общем объеме финансирования за этот период 259 млрд рублей. Из них 47 млрд рублей были инвестированы в западные компании. За 2013 год убыток составил 39,9 млрд рублей.

Получая громадную зарплату за работу в государственном секторе, Чубайс тем не менее долгие годы активно подвизался на политической арене в стане либеральной оппозиции. В 2000 году он был избран сопредседателем координационного совета. «Союза правых сил», однако, после провалов партии ушел с этого поста. «Главный прихватизатор» всегда с апломбом заявлял, что капитализм является единственным путём для развития России и с открытым пренебрежением отзывался о стране, ее достижениях и народе.

«Вы знаете, – заявил однажды Чубайс, – я перечитывал Достоевского в последние три месяца. И я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски».

Или вот еще одно его прямо-таки людоедское высказывание, свидетельствующее о презрении Чубайса к России и русским. Владимир Полеванов, которого Чубайс сменил на посту главы Госкомимущества, рассказывал: «Когда я пришел в Госкомимущество и попытался изменить стратегию приватизации, Чубайс заявил мне открытым текстом: “Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – новые вырастут”».

Как известно еще в 2018 году Минфин США опубликовал т.н. «кремлевский список», куда вошло почти все российское руководство, и «список олигархов», против которых были введены санкции. В нем оказались и руководители всех крупнейших госкорпораций РФ. Кроме… Чубайса!

Теперь же, после начала СВО на Украине под санкциями оказались фактически все российские предприниматели за рубежом, их счета блокируют, недвижимость нагло отбирают. Но Чубайса при этом почему-то снова не трогают. Почему?

Быть может, он действительно, как об этом заявил Россель, оказывал неким западным структурам некие услуги, в результате чего и оказался сегодня «неприкасаемым»? Такой вопрос не может не возникнуть в результате последних похождений за бугром изобретателя разоривших россиян ваучеров. Получим ли мы на него ответ? Напомним, что еще в 2013-м году во время Прямой линии Владимир Путин, комментируя вопрос о роли Чубайса в управлении государством, сказал, в частности, следующее: «В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США…».

Комментируя сегодня сообщение о том, что Чубайс был причастен к попытке вывести из России золото, известный тележурналист Владимир Соловьев, объясняя его безнаказанность, заявил, что ответственность лежит на сотрудниках соответствующих правоохранительных органов. Соловьев также усомнился, что к бездействию профильных структур имеет отношение Кремль.

P.S. Анатолий Чубайс поспешно покинул Россию вскоре после начала спецоперации на Украине. О нем снова заговорили, когда стало известно, что он оказался в реанимации: Чубайс отдыхал в роскошном отеле в Италии, на острове Сардиния, когда ему неожиданно сделалось плохо, и его госпитализировали. Врачи диагностировали синдром редкого заболевания. У него не только отказали ноги и руки, но и наблюдался частичный паралич лица. Позднее, как сообщила итальянская газета Repubblica, пациента переправили в Германию для прохождения реабилитации.





