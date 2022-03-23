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Брифинг Минобороны России (23.03.2022 г. Вечер)

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Подразделения российских вооруженных сил за день продвинулись еще на 2 километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта НОВОМИХАЙЛОВКА.

Группировка войск Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведет бой за овладение населенными пунктами КАМЕНКА и НОВОБАХМУТОВКА.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: 6 командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, 8 орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ.

Российскими средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ИЗЮМ, КИЕВ, СУМЫ, ХАРЬКОВ, ЧЕРНИГОВ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/13508
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