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Суд запретил в России Instagram и Facebook

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Использованные источники: ria.ru, tass.ru
Суд запретил в России Instagram и Facebook

Тверской суд Москвы принял решение о запрете социальных сетей Instagram и Facebook американской компании Meta за экстремистскую деятельность.

С соответствующим иском обратилась Генпрокуратура после того, как площадки компании сняли для жителей некоторых стран запрет на призывы к насилию в отношении россиян. Кроме того, Instagram проигнорировал более 4,6 тыс. требований удалить фейки о спецоперации российских военных на Украине и призывы к несанкционированным митингам. По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом, а компания нарушила собственные правила, разрешив публиковать призывы к убийству военнослужащих РФ. В Генпрокуратуре также указали на то, что соцсети корпорации сильно влияют на общественное мнение, а сама компания создала «альтернативную реальность», в которой разжигалась ненависть к русским. В надзорном ведомстве подчеркнули, что намерены оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав.

Представитель Meta уверяла на суде, что корпорация изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ. Она считает, что информация, вызвавшая претензии властей, составляет ничтожную часть от общего потока и компания уже заплатила штрафы за нарушения. По её словам, присутствие россиян в соцсетях, которыми пользуются два миллиарда человек по всему миру, – важный фактор глобального общения и ведения бизнеса и блокировка приведёт к потере доступа к огромному количеству «непротиворечивой информации».

Суд объявил, что блокировку Facebook и Instagram (запрещены в РФ) необходимо начать немедленно.

Наказания за пользование сервисами Meta не предусмотрено. При этом покупка рекламы в этих соцсетях может расцениваться как финансирование экстремизма, рассказал юрист Павел Чиков. С этой точкой зрения согласен юрист, руководитель Yusufov Group Асад Юсуфов.

Россиянам стоит изменить способ авторизации на сайтах, на которые они заходили через Facebook, пока получить доступ к данным ещё возможно, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Мессенджера WhatsApp (тоже принадлежит Meta) решение суда не касается.

По материалам РИА Новости, НТВ, ТАСС

Источник: http://stoletie.ru/lenta/sud_zapretil_v_rossii_instagram_i_facebook_739.htm
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11 Комментариев » Оставить комментарий
  • 22252 18570
    марина три часа назад

      это конец всех бузих и милохиных -а для чего губы и др.части надували а для чего пол меняли и голубели.Это провал ,немедленно нужно улетать на острова ,где остановились ценитили такого товара.

      2 1
      1
      • 8360 6890
        Женечкамарина два часа назад

          Ну если в инсте подписаны только на Бузову и Милохина, то Вы кроме них, скорее всего, ни кем больше и не интересуетесь. Или мозг как у ракушки. Запретить проще всего. А вот создать собственную структуру пропаганды – это сложнее: тут думать надо, контент соответствующий создавать… А от этого денег больше не будет.

        • 30003 6483
          Русофилмарина два часа назад

            А запретят и интернет где истерить будешь?
            Oн ведь вражеский.
            Запретят и вражеские инoмарки и Бриoни и oдежду-oбувь вражескую.
            Канец тебе Маринка.
            Рoй пoгреб и учись матать партянки
            Теперь Ваша oчередь станавЦЦа русскими
            а тo ишь

            • 22252 18570
              маринаРусофил два часа назад

                а что это ты празднуешь победу?Тебя что обнадежили что в этой войне твои хозяева победят??Ишь ты собрали они по миру оружие и шлют этим ********* в украину:”США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали «десятилетия назад», сообщила газета Wall Street Journal.

                Сообщается, что среди отправленного вооружения – зенитный ракетный комплекс «Оса», однако систему С-300, полученную в свое время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не планируют, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».

                Также, по данным WSJ, США приобретали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал в другие страны в ознакомительных целях…
                п.с. вот не посадят гады поля и обьявят голодомор -всё ,как у тебя старый текст,старая методичка -один раз с холокостом ,голодомором прошло ,опять инициируют.

                1
                1
          • 44190 23182
            Степаныч час назад

              Стограмму и пейсбуку прикрыли лавочку.)Какая боль,какая боль,богема наша обнулилась в ноль.)))

              1
              1
              • 8360 6890
                ЖенечкаСтепаныч час назад

                  Ютубчик тож прикроют. Где видосики по ремонту ниссана смотреть будете? Ну ладно ВПН. Так говорят и ВПН запретят. А Брахман? У него весь сайт под ютуб заточен. Будем читать сводки Кота с развёрнутыми комментариями Марисабель.

                  • 44190 23182
                    СтепанычЖенечка 49 мин. назад

                      Уже десятки предупреждений смотрю от блогеров о паралельном переходе в телеграмм и контакт.Есть рутуб,да я думаю создадут еще десяток не глядя.)Это же мы программистов экспортируем,а не они к нам засылают.)Так то у меня на дзене и в телеге десятка три подписок,есть и эзотерические,но вас понимаю,страдать будете без кота неимоверно,возможна ломка.)))

                      • 30003 6483
                        РусофилСтепаныч 26 мин. назад

                          Не экспoртируете ВЫ прoграмистoв
                          Бегут
                          Бегут теряя тапки чтoб у Вас не стать тoварoм на экспoрт.
                          Патаму САМ
                          Берёшь балалайку и саздаёшь.
                          Стаканoграмм
                          Ну или
                          буль-буль бук

                          • 44190 23182
                            СтепанычРусофил 13 мин. назад

                              Да вижу кто бежит,я рад за них.)Их там будут немножко резать,и не только морально.)))Ну и ты такой же программист,как я бузова.))).Просто приставка к клавиатуре,за комент бомж пакет,смотри и на лексус накопишь,лет через 300.)))

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                              1
                        • 30003 6483
                          РусофилЖенечка 22 мин. назад

                            И чё:
                            Чё дедами не гардишься?
                            Кирзачи кумачи гимнастёрачку патефoн.
                            Жили без тырнетoв счастливo
                            Газеты вернутся
                            а этo и самoкрутка и пипифакс
                            Телик тo не запретят
                            А там вся правда и другoй не надo

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