Тверской суд Москвы принял решение о запрете социальных сетей Instagram и Facebook американской компании Meta за экстремистскую деятельность.

С соответствующим иском обратилась Генпрокуратура после того, как площадки компании сняли для жителей некоторых стран запрет на призывы к насилию в отношении россиян. Кроме того, Instagram проигнорировал более 4,6 тыс. требований удалить фейки о спецоперации российских военных на Украине и призывы к несанкционированным митингам. По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом, а компания нарушила собственные правила, разрешив публиковать призывы к убийству военнослужащих РФ. В Генпрокуратуре также указали на то, что соцсети корпорации сильно влияют на общественное мнение, а сама компания создала «альтернативную реальность», в которой разжигалась ненависть к русским. В надзорном ведомстве подчеркнули, что намерены оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав.

Представитель Meta уверяла на суде, что корпорация изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ. Она считает, что информация, вызвавшая претензии властей, составляет ничтожную часть от общего потока и компания уже заплатила штрафы за нарушения. По её словам, присутствие россиян в соцсетях, которыми пользуются два миллиарда человек по всему миру, – важный фактор глобального общения и ведения бизнеса и блокировка приведёт к потере доступа к огромному количеству «непротиворечивой информации».

Суд объявил, что блокировку Facebook и Instagram (запрещены в РФ) необходимо начать немедленно.

Наказания за пользование сервисами Meta не предусмотрено. При этом покупка рекламы в этих соцсетях может расцениваться как финансирование экстремизма, рассказал юрист Павел Чиков. С этой точкой зрения согласен юрист, руководитель Yusufov Group Асад Юсуфов.

Россиянам стоит изменить способ авторизации на сайтах, на которые они заходили через Facebook, пока получить доступ к данным ещё возможно, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Мессенджера WhatsApp (тоже принадлежит Meta) решение суда не касается.

По материалам РИА Новости, НТВ, ТАСС