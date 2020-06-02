Подстрекатели: западные СМИ о конфликте России и Турции в Ливии

Российско-турецкие отношения могут быть учебником мировой политики. Судите сами – многовековые противники, воевавшие друг с другом многократно при подстрекательстве внешних сил, смогли найти точки соприкосновения и выйти из жесткого клинча. В который Москву и Анкару буквально загоняло сбитие турками российского боевого самолета на границе Сирии и Турции. Выходом стал … подготовленный американцами госпереворот, в ходе которого Эрдогана должны были просто убить. Тогда Путин передал главе Турции информацию нашей разведки и спас ему жизнь.

Зачем президент России это сделал? Желал обрести благодарность? Нет. Не надо забывать, что речь идет о политиках мирового уровня. Спасение Эрдогана вовсе не сделало турецкого лидера союзником России – это в принципе не получалось в течении нескольких веков и думать, что можно разом переломить логику истории и геополитики крайне наивно. Действия президента России были обусловлены желанием предотвратить жесткое противостоянии с Турцией на сирийском театре военных действий, что грозило сползанием в военный конфликт или полной потерей лица.

Итогом стало сотрудничество России, Турции и Ирана в деле наведения порядка в Сирии. Тот факт, что «порядок» каждый понимал по-своему был на время отложен в сторону. В итоге Башар Асад устоял, Сирия сохранилась, а временная коалиция «трех» начала трещать по швам, когда война вошла в последнюю фазу. Совсем недавно дело дошло до прямых боев сирийской и турецкой армии при попытке первой занять часть зоны деэскалации в провинции Идлиб. При этом за спиной сирийских сил «незримо» стоит Россия, что придает ситуации большую сложность и многогранность.

Каждой из сторон (Москва и Анкара) приходится так поддерживать своих «подопечных» в Сирии, чтобы с одной стороны помогать им, а с другой не оказаться в прямом боестолкновении со своими «партнерами» по урегулированию.

Одновременно с ситуацией в Сирии, возникли противоречия между Россией и Турцией в Ливии. Стороны поддерживают разные «правительства» ливийской гражданской войны. При этом Запад занимается чистой воды подстрекательством и был бы крайне рад прямой войне между русским и турками.

Вот о том, как ПОКАЗЫВАЮТ события в Ливии американские СМИ, и хочется поговорить. Статьи «независимой прессы» своей целью имеют сформировать впечатление, которое должно

Россия и Турция просто обязаны друг с другом воевать. У Турции и России есть территориальные претензии друг к другу, которым несколько веков. Их борьба на территории третьих стран есть отражение их войны, которую они пока (по каким-то причинам) не ведут напрямую друг с другом.

В качестве примера возьмем статью издания «Майами Геральд». «В борьбе за Ливию Россия и Турция держат войну 19-го века на переднем плане» (вот оригинал статьи на английском). Уже из названия должно сложиться впечатление, что Россия и Турция продолжают некую войну, которой уже больше века. Значит – неразрешимые противоречия между этими двумя государствами.

Судя по дальнейшему тексту, автор материала либо ловкий манипулятор, либо полный невежда.

Судите сами – вот, что он пишет, желая показать, что сегодняшний конфликт в Ливии якобы является …продолжением Крымской войны! Итак, несколько цитат «Майами Геральд».

«Россия и Турция в последнее время идут на явную эскалацию в своей войне на двух фронтах за роль главной силы на Ближнем Востоке. Две державы-соперницы ведут эту игру на протяжении нескольких веков, но на этой неделе ситуация заметно обострилась».

Для тех, кто забыл: Крымская война 1853-1856 года началась, как русско-турецкая. Но после блестящих побед русского оружия в войну на стороне турок вступили Англия, Франция и Сардиния (которой потом за это разрешили создать Италию и стать её ядром).

«У русских давние воспоминания о турках как о заклятых врагах. Они помнят, как царская Россия воевала с Османской империей в кровопролитной Крымской войне. Турки-мусульмане воевали с христианской армией Российской империи за черноморский полуостров, причем от эпидемии азиатской холеры в той войне погибло даже больше солдат, чем на полях сражений».

Борьба закончилась запретом России иметь на Черном море флот и необходимость вернуть туркам то, что мы ранее в ЭТОЙ же войне у них забрали. При этом запрет России иметь Черноморский флот вытекал из пунктов Парижского трактата (мирного договора) весьма хитро. Обе стороны (и Россия и Турция) обязывались держать Черное море демилитаризованным, что означало для России ЗАПРЕТ Черноморского флота как такового. Турки же могли иметь боевые корабли на Мраморном море.

Россия Крымскую войну проиграла. Но проиграла она её не Турции! И даже НЕ СТОЛЬКО Турции! Помимо Англии и Франции и «недо-Италии», которые прямо были в Крыму, Пруссия и Австрия двинули войска к нашим границам. Это заставило императора Николая I держать большую армию в запасе, не отправляя её в Крым.

«Турция тогда победила. Однако, сегодня Россия вновь присоединила Крым. Крымская война XXI века была тем самым плавильным котлом, в котором сформировались российско-турецкие антагонизмы и их имперские мечты, возродившиеся в XXI веке».

Американский журналист то ли не знает, то специально забыл про то, что Крым был присоединен к России в 1783 году. То есть – за 70 лет до начала Крымской войны. Что до Крымской войны Россия и Турция воевали неоднократно. А значит, Крым вовсе не является источником противоречий между двумя странами и уж точно Крымская война ничего не изменила. Ведь Крым не переходил из российской юрисдикции под любую другую до времен Хрущева. И поражение в Крымской войне не привело к «переходу Крыма». Но журналист пишет так, чтобы выглядело все иначе. Когда он пишет, что «сегодня Россия вновь присоединила Крым», то кажется, что после «турецкой победы» в 1856 году Крым стал турецким!

На всякий случай напомним американскому журналисту, что после Крымской войны Россия и Турция воевали ещё два раза в 1878-1879 и 1914-1918 гг. Хотя это, конечно, бессмысленно, учить «независимых журналистов», тем более американских. Они ибо ничего не знают, имея весьма фрагментарное и искаженное понимание мира, либо ничего знать не хотят. Иногда и то и другое одновременно.

Мы же подведем итог.

Турция не является союзником России и сложно представить себе ситуацию, когда это вообще возможно.

Турция имеет свои интересы и старается их отстаивать. К примеру, в вопросе Крыма Анкара всегда будет твердить, что «Крым це Украина». Но вовсе не потому, что так считает, а потому, что понимает, что у слабой Украины забрать контроль над полуостровом куда проще, чем у России.

Первый и второй пункт вовсе не означает, что мы обречены с турками воевать. Напротив, этого надо всячески избегать. Искать точки соприкосновения, временные и ситуационное совпадение интересов.

Все предыдущие пункты показывают нам, что слабость России всегда будет на руку Турции.

Значит – надо быть сильными.

Источник: https://nstarikov.ru/podstrekateli-zapadnye-smi-o-konflikte-rossii-i-turcii-v-livii-115915