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Российские суды запретят всем недовольным общение

13:27. 7 апреля 2018 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

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В четверг, 5 апреля, Госдума приняла в третьем чтении законпроект о введении новой меры пресечения — «запрета на определенные действия». Речь идёт об особых запретах, которыми суд может обложить подозреваемого или обвиняемого: нельзя выходить на улицу, нельзя общаться, нельзя участвовать в публичных мероприятиях, нельзя пользоваться интернетом и телефоном и т.п. Соответствующие изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Благодаря нововведению практика поражения в правах может широко применяться в отношении нелояльных граждан.
 
Согласно тексту принятого Госдумой закона, в УПК РФ появится новая статья 105.1 «Запрет определенных действий». В статье сказано:
 
«Суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий может запретить подозреваемому или обвиняемому: выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением ПДД и эксплуатации ТС».
 
 
Таким образом, новая мера пресечения позволит запрещать гражданам выходить из своих квартир, приближаться к каким-либо зданиям, участвовать в публичных мероприятиях, общаться с людьми, разговаривать по телефону, пользоваться Интернетом. Таким образом, пребывание под следствием даже при подписке о невыезде может легко превратиться в «домашнюю» форму тюремного заключения.
 
Закон указывает предельные сроки применения новой меры пресечения. Например, по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он составляет 1 год, тяжких преступлениях — 2 года, об особо тяжких преступлениях — 3 года. При этом в пояснительной записке сообщается: «Время применения запрета определенных действий по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не будет, предусматривается соотношение срока применения данной меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения — 2 дня к 1 дню».
 
Большой упор в законе сделан на изоляцию от общества. Суд получит возможность при избрании меры пресечения в виде залога или домашнего ареста дополнительно «возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов». Специально подчёркивается, что «домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении… с возложением запретов и осуществлением за ним контроля».
 
Ожидается, что суды смогут применять новые меры пресечения без дополнительной волокиты. Широкое использование подобных мер на практике обернётся новым витком массовых репрессий против народного движения. Избавляя себя от необходимости забивать протестующими тюрьмы, власти получат возможность организовывать массовую изоляцию всех «неблагонадёжных» граждан. Используя печально известную статью 282 УК РФ как дубинку против любого протеста, полицейско-судебная машина Российской Федерации сможет быстро и «по закону» разбивать и рассеивать организующихся на борьбу трудящихся, а руководителей профсоюзов, стачкомов, инициативных групп — заключать под домашний арест с запретом на пользование телефоном и Интернетом.
 
Буржуазный режим России идёт по пути усиления разветвлённой системы слежки за недовольными и изощряется в наказании непокорных. Однако царской России это не помогло.
ПС Любой буржуазный либерализм рано или поздно ли законачивается фшизмом

Источник: khazin.ru

Метки: буржуи, от свободы к диктатуре, фашизм
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