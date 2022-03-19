Брифинг Минобороны России (19.03.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте ДЕЛЯТИН Ивано-Франковской области.
Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах ВЕЛИКИЙ ДАЛЬНИК и ВЕЛИКОДОЛИНСКОЕ Одесской области.
Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте ЗАБУЯНЬЕ, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники. Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники.