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Коротко о разном. 11.03.2022

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1. Инстаграм будет заблокирован в России. Meta будет признана экстремистской организации. По WhatsApp пока 50 на 50 – противоречивые сообщения поступают. Пользователей экстремистами считать не будут, только сам сервис.
2. По добровольцам на Донбасс в Кремле объявили, что пока это касается только иностранцев. Граждане просят разрешить и гражданам РФ участвовать в денацификации. Из Сирии вроде как уже 16 000 заявок.
3. Иран приостановил переговоры по ядерной сделке. Чего только не сделаешь, чтобы не дать США решить свои проблемы за счет выхода на рынок иранской нефти. Ранее и с Венесуэлой у США не обломилось. ОПЕК также отказался увеличивать добычу. Все ждут, чем закончится конфликт на Украине. Надо ведь понимать – США уже совсем сдулись или все-таки смогут прогнуть РФ. Поэтому не удивительна выжидательная позиция многих государств – все хотят посмотреть, сможет ли ослабевший гегемон поставить в стойло смутьяна разрушающего вашингтонский миропорядок. Ставки высоки для всех участников.
4. Украинский БПЛА прилетел с Украины в Загреб и упал в столице Хорватии. Так родилась легенда о "Призраке Загреба". По пути были ликвидированы все ВВС Хорватии.
5. Путин заявил, что СССР все время жил под санкциями и добивался успехов в производстве галош.. Если серьезно, то текущая ситуация просто вынуждает обращаться к опыту СССР, хотя вряд ли уместно говорить о прямом копировании. К этой теме я еще вернусь отдельно, как времени побольше будет.
6. Боррель признался, что именно обещания принять Украину в НАТО с последующим отказом принимать ее в НАТО, спровоцировали Россию на ее действия. Вчера же он признавался, что потолок финансовых санкций ЕС против РФ уже практически достигнут..
7. КНР вслед за РФ требует от США конкретных ответов касающихся работы военных биолабораторий на Украине и их потенциала в вопросах разработки ОМП. Эта тема явно будет раскручиваться в ближайшие дни.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7489088.html
Метки: Россия, США, Украина, холодная война
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29901 6417
    Русофил 11 мин. назад

      Украинский БПЛА прилетел с Украины в Загреб и упал в столице Хорватии.
      Да ты чё……
      Пoдвиг Руста на Красной площади каклы абгадили.
      Всё к чему прикасаются каклы превращается в навoз.
      Всё к чему прикасаются русские в калашникoв.
      Мы за мир.

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