Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов». Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады в Telegram.

Согласно документу, конфискация имущества сможет распространяться на все объекты права собственности любого резидента России, и это будет происходить «без какой-либо компенсации её стоимости». Другие подробности инициативы пока не приводятся.

Необходимость в таком законе украинские власти объясняют «полномасштабной агрессивной войной, которую Российская Федерация развязала и ведёт против Украины».

Реализацией закона займётся Комитет по вопросам экономического развития.

Ранее Зеленский заявил: «Мы найдём всю собственность [российских] пропагандистов и связанных с ними лиц, сделаем всё, чтобы конфисковали её везде, где бы она ни была».

При этом глава государства не пояснил, кого именно он имел в виду и идёт ли речь, в частности, о конфискации собственности СМИ как юридических лиц или о собственности журналистов как физлиц.

Зеленский добавил, что считает «пропагандистов» причастными к действиями России в рамках спецоперации на Украине.

Накануне украинский лидер заявил, что готов к компромиссам. «Моя цель — положить конец войне с Россией. И я тоже готов к определённым шагам. Можно пойти на компромисс, но это не должно быть предательством моей страны. И противоположная сторона тоже должна быть готова к компромиссам», – сказал он.

При этом политик заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, положить конец боевым действиям получится только «после прямых переговоров между двумя президентами».

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с ДНР и ЛНР. Как пояснил глава государства, это делается для демилитаризации и денацификации Украины и «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Российский лидер призвал украинских военных сложить оружие и пообещал, что в таком случае они смогут покинуть зону боевых действий. Он подчеркнул, что не собирается оккупировать территорию Украины.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные наносят удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, но гражданскому населению ничего не угрожает.

По материалам РИА Новости, Telegram, РБК, Ленты.ру, НТВ