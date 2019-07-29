Сводки от ополчения Новороссии 29 июля 2019
- 06:30 ОБСЕ выдвинула обвинение против Киева.
- 04:30 Будущее Донбасса (ФОТО).
- Вчера 21:33 Эксклюзивное интервью с защищающим Донбасс добровольцем Деяном Беричем.
- Вчера 20:00 На Донбассе ВСУ вступили в бой с неизвестными.
ОБСЕ выдвинула обвинение против Киева
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил «Известиям» верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
«Мы работаем с министерством культуры над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка», — цитирует газета слова Заньера.
Заньер также раскритиковал Киев за то, что «все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание». Он подчеркнул, что закон был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств.
«В этом смысле сейчас было бы хорошо создать механизм систематического взаимодействия, который бы позволил принимать во внимание озабоченность нацменьшинств», — заявил верховный комиссар ОБСЕ.
Заньер также раскритиковал Киев за политику, которая выделяет языки Евросоюза по отношению к другим языкам, что, по его словам, «вносит элементы дискриминации».
В мае занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.
В российском МИД заявили, что закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза, «это означает, что единственный объект атаки — это русский, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной».
Читайте также: На Донбассе ВСУ вступили в бой с неизвестными
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Будущее Донбасса (ФОТО)
Завершилась еще одна смена «Георгиевских сборов», проходивших в Лутугино на берегу Успенского водохранилища.
Об этом «Русской Весне» сообщили в «Патриотической ассоциации Донбасса».
«Георгиевские сборы» — это несколько смен детских сборов патриотической направленности. Напомним, что первый в этом году тур стартовал на озерах в Антрацитовском районе. Организатором «Георгиевских сборов» выступает «Патриотическая ассоциация Донбасса» при поддержке МВД ЛНР.
В этот раз лагерь был разбит в районе Успенского водохранилища. Участие во второй смене принимают ребята и девочки из Луганска, Алчевска и Краснодонского района.
Это кадеты Алчевского казачьего кадетского корпуса, курсанты военно-патриотического клуба «Юность Новороссии» из Молодогвардейска, молодые спортсмены из клубов «Эверест» и «Обычные люди», юные бойцы луганского молодёжного отряда «Верное казачество», ВПК МВД, воспитанники других патриотических клубов и секций.
Вместе с сотрудниками Управления по работе с личным составом МВД ЛНР, полиции по делам несовершеннолетних, УГСО, которые используют для воспитания детей свободное от службы время и личные отпуска, юные бойцы осваивают туристическую, штурмовую и огневую подготовку, занимаются физкультурой и спортом, изучают тактику и топографию.
Сознания трагедии войны на землях Донбасса и любви к Отечеству добавляло то, что лагерные сборы проходили в местах, по которым в 2014 году прокатился вал боевых действий.
Ребята и девочки прошли теми же дорогами, что и их отцы и братья, защитившие родной край.
Погода в Луганской Республике не всегда радует постоянством, и ребятам — от восьми лет до восемнадцати, уже пришлось пережить грозу и питаться скромным пайком.
Впрочем, почти все участники сборов перенесли тяготы походной жизни стойко и завершили программу сборов общим традиционным мероприятием.
После Свято-Георгиевских сборов в Луганской Народной Республике часть воспитанников «Патриотической ассоциации Донбасса» уже готова отправиться в Крым, чтобы принять участие в молодёжном патриотическом лагере-форуме «Донузлав».
Читайте также: Во Франции ответили на угрозы Трампа
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Эксклюзивное интервью с защищающим Донбасс добровольцем Деяном Беричем
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На Донбассе ВСУ вступили в бой с неизвестными
В редакцию «Русской Весны» поступило заявление Народной милиции ДНР.
«Экстренное заявление официального представителя УНМ ДНР по обстановке на 28.07.2019.
Внимание! Украинской стороной ведется распространение заведомо ложной информации!
В ходе проведенного разбирательства по факту обвинения подразделений Народной милиции ДНР в ведении огня по КПВВ «Марьинка» установлено, что факт открытия огня из автоматического оружия в данном районе сегодня ночью имел место быть, однако, произошел в других обстоятельствах, нежели указано в заявлении украинских оккупантов.
По информации от наших наблюдателей на переднем крае, в районе 00.00 часов 28 июля к посту пропуска на подконтрольной Украине территории подъехал микроавтобус, из которого вышли несколько вооруженных человек и проследовали к административным зданиям КПВВ.
Через некоторое время из административного здания выскочили двое и побежали в сторону блокпоста НМ, ведя огонь из стрелкового оружия в сторону украинских боевиков. Ответным огнем ВСУ беглецы были нейтрализованы. По нашим данным — один убит, второй тяжело ранен.
Тела беглецов были эвакуированы ВСУ. В 6.30 утра на КПВВ «Марьинка» прибыла следственная группа ВСП. В 8.00 утра следственные мероприятия были окончены и прибывшие следователи убыли с телами убитых. На месте остались только лужи крови, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения граждан республики, пересекавших КПВВ сегодня утром.
Таким образом, налицо откровенная ложь и несогласованность украинских силовых ведомств, которые утром заявляют об отсутствии за сутки и в ночное время обстрелов с нашей стороны, а уже к обеду другие их пропагандисты выступают с обвинениями в адрес военнослужащих НМ ДНР.
Обращаясь к командованию ВСУ, вместо того, чтобы обвинять в собственных междоусобицах военнослужащих НМ, лучше бы провели расследования по фактам открытия огня по территории ДНР в период действия всеобъемлющего перемирия, с последующим представлением материалов разбирательств общественности, как того требуют обязательства Минские договоренности», – уточнил он.
Читайте также: В Донецке прогремел взрыв (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su