Сводки от ополчения Новороссии 29 июля 2019

Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил «Известиям» верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.

«Мы работаем с министерством культуры над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка», — цитирует газета слова Заньера.

Заньер также раскритиковал Киев за то, что «все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание». Он подчеркнул, что закон был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств.

«В этом смысле сейчас было бы хорошо создать механизм систематического взаимодействия, который бы позволил принимать во внимание озабоченность нацменьшинств», — заявил верховный комиссар ОБСЕ.

Заньер также раскритиковал Киев за политику, которая выделяет языки Евросоюза по отношению к другим языкам, что, по его словам, «вносит элементы дискриминации».

В мае занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.

В российском МИД заявили, что закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза, «это означает, что единственный объект атаки — это русский, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной».

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