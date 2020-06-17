Новости Украины и Новороссии 17 июня 2020

В ДНР состоялась «Прямая линия с Денисом Пушилиным», в ходе которой глава Республики ответил на наиболее актуальные вопросы, волнующие жителей Донбасса.

Всего, по словам ведущих программы, к 16 июня на Прямую линию поступило 1437 вопросов. Часть из них приходила на сайт глава.рус в формате текста, видео- и аудиообращений, некоторые поступали на официальный сайт главы государства.

Исходя из того, какие вопросы приходили, были выделены несколько тематических блоков: здравоохранение, образование, модернизация угольной отрасли, поддержка отечественного производителя, развитие сельского хозяйства, программа развития ДНР, внешнеполитический курс страны и интеграция с Российской Федерацией.

Здравоохранение

Началась прямая линия с обсуждения вопросов здравоохранения, поскольку к этой сфере сейчас приковано пристальное внимание, в первую очередь из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Денис Пушилин: Ситуация, в которой оказалась Республика с одной стороны уникальна, а с другой стороны – она для нас привычна. Мы за этот период привыкли жить в условиях блокады и изоляции. Но у нас точно есть ресурсы, есть возможности, чтобы в кратчайшие сроки перестраиваться под существующие реалии.

Безусловно, я считаю, что ситуация была стабилизирована благодаря в первую очередь нашим медикам. Это люди, которые во главу угла ставили и ставят самопожертвование, и за счет их действий ситуация не вышла из-под контроля. Примеров достаточно много, и они действительно интересны. И про каждый из таких примеров можно рассказывать долго.

Я глубоко убежден, что именно шаги наших медиков позволили нам не растеряться в данной непростой обстановке. Они позволили нам четко держать руку на пульсе. И в итоге мы сейчас говорим о, повторюсь, стабильной ситуации в Республике.

Это герои, как и наши ребята (военные – прим. ред.) на передовой, но только они находятся на своих рабочих местах. И, конечно же, со стороны государства они должны быть награждены. У нас тех, кто напрямую соприкасаются с больными коронавирусом, около тысячи человек – 850 из них будут награждены наградами, грамотами, благодарностями, 55 мы решили представить к высшим государственным наградам, и это абсолютно правильно.

Обращаюсь к конкретным примерам. Горловская больница №2, отделение нефрологии и диализа. Эти люди, понимая, что у них дома семьи, сами пошли на изоляцию с теми больными, которые без них просто не обойдутся. Это Коновалов Владимир Владимирович, Рассохатская Анастасия Михайловна, Ахундова Светлана Васильевна, Анискина Ирина Николаевна, Набойченко Елена Эдуардовна. Это вот те примеры, которые заслуживают уважения.

А вот енакиевская больница, где молодой врач-инфекционист Райхель Виктор Юрьевич одним из первых оказывал помощь тем военнопленным, у которых был положительный тест по COVID-19

К сожалению, большому сожалению, мы имеем и награды посмертно. Это Ковалева Светлана Владимировна, которая 57 лет проработала, отдала себя медицине, и, понимая всю опасность не только для здоровья, но для своей жизни, она продолжала выезжать на вызовы.

Она работала в скорой медицинской помощи Макеевки, и в один из дней у нее был показан положительный тест — 4 мая. А уже 28 мая ее не стало. Это то, с чем столкнулись врачи – жители Республики. Я горжусь своими земляками и преклоняю голову перед их подвигом.

Вопрос от участкового педиатра Марии (пенсионер по инвалидности и по возрасту, которая проживает в Докучаевске, но работает в Донецке): Отменены льготы для проезда на транспорте для пенсионеров. Однако есть работающие пенсионеры, которые на транспорте добираются на работу. С 22 апреля я вынуждена платить за проезд полную стоимость билета. Это 83 рубля каждый день. Я обращалась с просьбой организовать проездной, но вопрос не решился.

Денис Пушилин: С одной стороны, по моему поручению Правительство проработало возможность доплат, поощрений тем, кто напрямую соприкасается с больными коронавирусом, но по проезду эта тема не раз обсуждалась, тема, которая имеет действительно простое решение. Выведите на связь, пожалуйста, главу Докучаевска (Александра Качанова – прим. ред.).

Александр Юрьевич! Все понимаю, но не понимаю, почему этот вопрос не решается. Это то, что у нас стоит во главе угла. Пенсионеров, да, у нас были разные позиции. Но медиков мы обязаны просто обеспечить бесплатным проездом, чтобы такие вопросы даже не возникали. Эту проблему срочно устранить. Но я так понимаю, что это проблема не одного Докучаевска. До 12 часов завтрашнего дня жду докладов от всех глав городов и районов, что такой проблемы не существует. Проработать и решить. По-другому у нас не получится.

Несколько десятков вопросов пришло по теме доплат тем, кто работает с больными коронавирусной инфекцией, с просьбой разъяснить, кому и какие предполагаются доплаты.

Министр здравоохранения Ольга Долгошапко: По вопросу доплат медицинским работникам, которые принимают участие в оказании помощи больным с новой коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию, 5 июня 2020 года было принято Постановление Правительства ДНР, в котором полностью прописан механизм этих выплат. Всем категориям медицинских работников, которые оказывают помощь больным COVID, будут произведены соответствующие выплаты… В ближайшее время поступят приказы в Министерство финансов, и в июньскую зарплату все наши медицинские работники, которые помогают больным с коронавирусной инфекцией, получат эту доплату.

Денис Пушилин: Я хотел бы в Вашем лице поблагодарить всех медиков за то, что сделали и продолжаете делать порой невозможное. Низкий поклон вам за это. И хотел бы поздравить с наступающим профессиональным праздником. Мы вами гордимся. Для любого государства здравоохранение должно стоять в приоритете. Донецкая Народная Республика уж точно не исключение.

Образование

Видеовопрос: Денис Владимирович, здравствуйте! Я мама ученицы 3-го класса. Последняя четверть была очень непростая для всех – для детей, родителей и учителей. Но я думаю, что так было во многих странах. К счастью, мы справились. Скажите, если нам придется еще раз повторить подобную практику с дистанционным обучением, можно как-то сделать этот процесс удобнее и легче? Для всех, включая школьников, учителей и родителей.

Денис Пушилин: Знаю о «прелестях» дистанционного обучения не понаслышке. У меня у самого дочки-школьницы. Нам пришлось вспоминать программы разных классов: интегралы, теоремы, синтаксис и так далее.

Если серьезно, проблема есть, и мировые тенденции позволяют по-другому смотреть на использование разного рода возможностей. Технологии абсолютно точно не стоят на месте, и нам нужно уделить этому внимание.

Гигантский поток информации, в котором должны ориентироваться те, кого обучают в наших учебных заведениях. Конечно, это огромный спектр возможностей. Здесь нужно отдавать себе отчет в том, что замещать очное образование – это неправильно. Но использовать новейшие технологии, конечно, нужно: как повышение квалификации без отрыва от места производства, как возможность постоянного саморазвития, используя онлайн-площадки.

Мы видим, что это дополнительная возможность для детей с ограниченными возможностями здоровья. С другой стороны, это возможность раскрыться нашим талантливым ученикам, которых у нас немало. Только в этом году 680 школьников Донецкой Народной Республики окончили школу с медалями. Их потенциал нужно раскрывать. Я знаю, как это происходило раньше, когда хотели учиться, но не было возможности. Сейчас такая возможность есть, но она должна быть систематизирована.

Мы понимаем, что инновации определенно должны коснуться образования. Одаренным ребятам, которые вносят свой вклад в развитие любого государства, нужно уделять особое внимание. Например, как это делается в Российской Федерации. Мы знаем про центры «Сириус», «Сколково» и не можем это обойти стороной. Поэтому у нас планируется открытие республиканского инновационного образовательного центра, где будет возможность для наших талантливых одаренных ребят углубленно изучать те направления, которые им близки и понятны, в которых они ориентируются. Это будет дополнительный вклад в Республику.

В данном вопросе правильным будет создание единой онлайн-площадки, куда можно включить все направления. Это станет важным подспорьем и для саморазвития, и для углубленного изучения тех или иных направлений, для повышения квалификации сотрудников. …И массы других вопросов в сфере образования, которые можно решить благодаря такой онлайн-площадке. Скажу больше: без этого нам будет очень трудно развиваться. Поэтому точно не нужно работать по старинке.

Поручаю Министру образования и науки в сжатые сроки разработать дорожную карту и представить ее мне на согласование. Это то, что нужно Республике.

Ведущий: Есть прецеденты, когда поручения руководителями министерств выполнялись частично. К примеру, в декабре прошлого года Глава давал поручение министру связи – обеспечить высшие учебные заведения Донецкой Народной Республики беспроводной телекоммуникационной сетью Wi-Fi. Срок исполнения поручения стоял до 1 февраля 2020 года. И вот уже на эту прямую линию к нам пришел вопрос от Богдана из Донецкого национального университета, юридический факультет.

Богдан: На юридическом факультете Wi-Fi был постоянно перегружен, и в течение дня вообще отсутствовала возможность подключиться к сети. Если это удавалось, то только после большого количества попыток. Причем если и удавалось подключиться, то скорость была достаточно низкой и найти какую-либо информацию не представлялось возможным. Была бы возможность подключиться к интернету «Феникс»… Однако в корпусе на нижних этажах практически отсутствует покрытие 3G и 4G.

Денис Пушилин: Мы сейчас говорим о «Сириусе», «Сколково», говорим о новейших технологиях, а с Wi-Fi справиться не можем. (Обращается к и. о. министра связи Игорю Халепе) Игорь Николаевич, я не хотел бы Вам разъяснять, почему поручения нужно выполнять и почему нужно «разбиться», но выполнить любую задачу, поставленную руководством. Данная ситуация недопустима. До 30 августа во всех вузах должен быть бесплатный Wi-Fi. Проверю лично. Я знаю все трудности и сложности, но я также знаю, с какими задачами справлялось и продолжает справляться Министерство. Поэтому здесь Вы тоже справитесь.

И. о. министра связи Игорь Халепа: Сделаем, Денис Владимирович.

Денис Пушилин: Хорошо, проверю.

Модернизация угольной отрасли

Ведущая: Вопросы поступали как от простых шахтеров, так и коллективные обращения от производителей сложного горно-шахтного оборудования. Работники угольной промышленности интересовались выплатами задолженностей по зарплатам, условиями труда, будущим пенсионным обеспечением и социальной защитой. Какие перспективы погашения возникшей задолженности, и какие перспективы дальнейшего развития угольной отрасли? Какие перспективы решения определенных проблем, связанных с задолженностью зарплат, и какие перспективы дальнейшего развития угольной отрасли?

Денис Пушилин: Мы были, есть и будем шахтерским краем. Наверное, не совсем правильно говорить «краем», потому что мы уже государство, но тем больше у нас ответственности в связи с этим. Ни для кого не секрет, что промышленную основу Донбасса составляют две отрасли – угольная и металлургическая. Донбасс и появился, потому что у нас здесь были месторождения угля. Через два года, если я не ошибаюсь, исполнится 300 лет, как Петр I подписал указ о добыче каменного угля в Донецком кряже.

С нашей стороны было бы некорректно не уделять этому внимание. При этом мы можем спросить любого горняка, и здесь становится очевидным, что за годы существования Украины угольная отрасль олигархами просто использовалась для личного обогащения. Все остальные вопросы, будь то безопасности или какой-то социальной поддержки, уже проходили по остаточному принципу. Это неправильно, недопустимо, но это было. Наша задача сейчас – использовать те возможности, которые у нас есть. Вы знаете, порой очень трудно воспринимать, что мы угольный регион, а при этом не используем те технологии, которые должны использовать – современные технологии.

Мы прекрасно понимаем, что Донбасс всегда славился легендарными героическими личностями шахтерского труда. Все знают Александра Федоровича Засядько, который, начав свою работу слесарем, дорос до министра угольной промышленности Советского Союза. Это он был инициатором награды «Шахтерская слава». Мы знаем про Егора Трофимовича Абакумова, который восстанавливал шахты после Великой Отечественной войны, знаем Ивана Стрельченко – дважды Героя Социалистического труда, заслуженного шахтера.

Мы знаем очень много шахтерских династий: для нас привычно, в какой-то степени даже обыденно, где есть их общий стаж на шахтах 150 лет. Но я к чему это веду – они действительно были основоположниками и в какой-то степени первопроходцами.

Сейчас простые расчеты показывают, что наши угли-антрациты востребованы, но продукты глубокой переработки стоят от полутора до трех раз дороже. Давайте перестраиваться, давайте использовать эти технологии. Это будет возможность развития нашей угольной промышленности, возможность сделать эти предприятия рентабельными. У меня была возможность пообщаться с нашими учеными – это их позиция, что мы неправильно в каком-то плане поступали, что не задействовали научные разработки. Есть определенные расчеты, которые дают нам возможность и перспективы выхода на действительную рентабельность предприятий, которой нам действительно не хватает.

Изначально была блокада, санкции и прочее, связанное с войной, все, что делала и продолжает делать Украина. Потом была неблагоприятная мировая конъюнктура, связанная с ценами на металл, уголь. Усугубилась ситуация еще и пандемией.

Мы упрямые. Если проанализировать прошедший период, то мы запустили 54 новые лавы. В этот сложный период. Но это же еще не всё, нужно повышать рентабельность, работать с высокой добавленной стоимостью, нужно задействовать наши умы. Это у нас есть – давайте делать.

На связи ректор Донецкого национального технического университета Александр Яковлевич Аноприенко. Прошу рассказать подробнее, какие возможности у нас сейчас есть.

Александр Аноприенко: Добрый вечер, Денис Владимирович! Научная школа по обогащению полезных ископаемых практически является ровесницей нашего университета, ей уже более 90 лет, и наработки у нее довольно серьезные. Надо сказать, что за все это время процесс научных исследований и разработок не прекращался. Другое дело, что в девяностые и недавние годы эти разработки были больше востребованы в Российской Федерации, они были востребованы в Казахстане и в дальнем зарубежье, и очень мало были востребованы в той украинской действительности. На сегодня можно целый ряд уже реальных разработок, которые у нас есть, начинать внедрять на наших шахтах, обогатительных фабриках. Это связано и с сухим обогащением, и с целым рядом других технологий.

Как известно, наши антрациты по многим параметрам являются одними из лучших в мире. И глубокая переработка: вначале обогащение, затем глубокая переработка – обещает здесь очень интересные результаты.

Понимая государственную важность этой задачи, какие-то результаты мы можем получить уже в ближайшее время с минимальными инвестициями, а в дальнейшем можно рассчитывать и на существенные. Вы правильно заметили, что уголь должен быть ближайшие десятилетия, а возможно, и столетия главным богатством Донбасса. Потому что по самым серьезным оценкам у нас еще минимум на 200–300 лет запасов угля для рентабельной его добычи.

Мы уже активно работаем с Министерством угля и энергетики, и у нас уже намечена дорожная карта, каким образом мы займемся оптимизацией всех существующих технологий и внедрением новых технологий, которые позволят нам получить продукцию гораздо более высокой стоимости, и начать перестраивать технологический процесс.

Денис Пушилин: Спасибо, Александр Яковлевич. Вы можете рассчитывать на мою поддержку. Работайте в этом направлении. Ваши труды уж точно сейчас востребованы. А в целом, конечно же, для нас интересны сейчас развитие и модернизация. Но еще есть очень широкий спектр включающихся сюда вопросов – это, конечно же, безопасность труда. Вспомним годы существования Украины: за 23 года у нас погиб 2781 шахтер. Это ужасная цифра! Этого не должно быть! Мы живем в современном мире, безопасность мы должны обеспечить, используя технологии. Также для нас важен социальный пакет, который должен быть как у сотрудников горной отрасли, так и у членов их семей. Это целый пласт работы, но кроме нас его никто не сделает.

Я хотел бы вывести на связь министра угля и энергетики Руслана Михайловича (Дубовского – прим. ред.), чтобы он рассказал о планах по развитию и модернизации угольной отрасли.

Руслан Дубовский: Добрый вечер, Денис Владимирович! Согласно программе развития предприятий на 2020 год, запланирован ввод в эксплуатацию девяти лав. Лавы на сегодня введены в эксплуатацию и работают в плановом режиме. Это по шахте Засядько, шахте «Прогресс», и две лавы по шахте «Комсомолец Донбасса». На сегодня проводятся работы на шахте «Ясиновская-Глубокая».

В 2019 году мы ввели в эксплуатацию девять лав, и в 2020 году также планируем ввести в работу девять лав. То есть объемы добычи не сокращаются.

Также ведем работы и завершили работы по шахте Скочинского – вывели предприятие на режим предоплаты, что позволило продать 47 тысяч тонн угля и получить 220 миллионов (рублей – прим. ред.). Это позволило майскую заработную плату выплатить на 42%.

Также сняли угрозу по шахте «Ясиновская-Глубокая», потому что коксохимики компании ВТС и компании «Истэк» отказались от угля в связи с причиной высокого содержания серы. Мы нашли решение – провели опытное сжигание углей на Зуевской электростанции, получили добро. И лава, которая сейчас готовится, будет в объеме 20 тысяч тонн сжигаться на Зуевской электростанции.

Денис Пушилин: Руслан Михайлович, безусловно, Вам как никогда сейчас нужно задействовать именно технологии, современные технологии. Вам необходимо очень тщательно прорабатывать программу развития в содействии с Александром Яковлевичем. Перспективы, возможности у нас есть.

Еще один немаловажный вопрос остался у нас: задолженности по заработным платам. Как обстоят дела сейчас?

Руслан Дубовский: По заработной плате повторюсь, на шахте Скочинского выплачено 42% за май. По шахте Засядько за май выплачено 18%, по шахтам «Торезантрацит» и «Комсомолец Донбасса» выплачено 60% апреля, и в отстающих у нас «Макеевуголь» – выплачено 50% апреля.

Денис Пушилин: Руслан Михайлович, я просто хочу напомнить про 151-ю статью Уголовного кодекса, связанную как раз с несвоевременной выплатой заработной платы. Прошу с Вашей стороны донести это до всех руководителей предприятий. Необходимо «разбиться», но зарплаты выплачивать вовремя, поэтому я ожидаю от Вас доклад, что предпринимается с Вашей стороны лично, что предпринимается со стороны руководителей предприятий, про их личную ответственность. И мы понимаем, что зарплата должна платиться своевременно. Это то, что стоит в комплексе тех задач, которые мы проговорили.

Нужно развивать, модернизировать, использовать опыт других стран, и нужно осознавать, что мы – шахтерский край. Мы должны понимать, что у нас разведанных запасов угля на 300 лет. Давайте это сделаем прибыльным и оставим это еще и нашим потомкам.

Но только мы должны оставить не какую-то разрушенную составляющую, которую очень трудно будет восстановить, а то, что они смогут использовать для своего развития. Это для нас очень-очень важно. Руслан Михайлович, прошу обратить на это особое внимание!

Поддержка производителей

Ведущая: Большой блок вопросов пришел от предпринимателей, которые работают в непростых условиях. Сначала война, а потом добавилась еще и пандемия. Планируется ли государственная поддержка внутреннего производителя?

Денис Пушилин: Действительно, COVID-19 наложил отпечаток и здесь, и многие предприятия вынуждены были перестраивать свою работу. Но, несмотря на все трудности, блокаду и даже пандемию, мы видим некоторый рост производственных показателей, произведенной и реализованной продукции за последний период времени. Если сравнивать с прошлым годом, то по общему объему реализованной продукции – это рост 25,9%.

Это не говорит о том, что все предприятия смогли перестроиться, смогли найти рынки сбыта в такой непростой период, но это сделала часть предприятий. Они сделали, наверное, невозможное.

Меры государственной поддержки, конечно, должны быть. Это и защита местного производителя, и заградительные пошлины, если это необходимо, это, конечно, формирование положительного инвестиционного климата. Мы видим, что на ряде предприятий получается это сделать, получается даже наращивать экспорт.

Такие предприятия, как «ДонФрост», «Авиатех», харцызский канатный завод «Силур» за этот период сделали определенный рывок. Это не значит, что на этом нужно успокоиться. Здесь важна постоянная и тщательная работа, здесь нужна корректировка нормативных правовых актов, которая позволила бы упростить, сделать более прозрачной работу предприятий. Это масса вопросов, которые связаны с проверочными мероприятиями. Здесь, наверное, правильно было бы подключить министра доходов и сборов, чтобы более глубоко коснуться этой темы. Потому прошу вывести его с нами на связь.

Евгений Евгеньевич, расскажите, какие шаги запланированы в плане движения навстречу предпринимателям, нашим предприятиям. Какие меры сейчас уже проработаны, когда они будут реализованы и что это вообще за меры?

Министр доходов и сборов Евгений Лавренов: На сегодняшний день Министерством доходов и сборов разрабатываются меры поддержки в плане налогообложения, в частности по инвестиционным программам. У нас есть уже ряд примеров, которые сегодня мы можем показать нашим людям. За последний период мы успешно развиваем не только сферу торговли, но и нашу промышленность, в частности горнодобывающую.

Сегодня на рассмотрении, на согласовании в Правительстве находятся налоговые льготы по горнодобывающей отрасли с целью поддержания ее дальнейшего развития и гарантии ее качественной работы на ближайший период.

Также мы реализовываем сегодня меры поддержки в части таможенного законодательства. Сейчас подана в Правительство на рассмотрение отмена всех ввозных пошлин с целью обеспечения конкурентоспособности наших предприятий и увеличения внутреннего производства. Мы достаточно успешно применяем заградительные пошлины для защиты наших рынков, а также гарантированного развития наших промышленных предприятий.

Мы обратили серьезное внимание на защиту предпринимателей, чтобы минимизировать ущерб, который нанес на сегодняшний день COVID-19.

Так, реализована возможность временного приостановления своей деятельности в рамках реализации Вашего указа от 15 апреля 2020 года о введении режима повышенной готовности к пандемии. За этот период этим своим правом воспользовалось 743 субъекта.

С целью ограничения контактов с налогоплательщиками приостановлено проведение мероприятий, требующих непосредственного контакта. Также мы ограничили проведение проверок, связанных с ценообразованием.

Сельское хозяйство

Ведущий: Есть вопрос, который касается развития сельского хозяйства на территории Донецкой Народной Республики. Предлагаем сейчас послушать видеообращение, которое пришло к нам от Степана Полякова.

Видеовопрос фермера Степана Полякова: Наше главное пожелание и просьба – кредитование, кредитование еще раз. Это лизинговые программы, если это возможно, под гарантии государства, под наши гарантии… Для нас было бы очень большое подспорье, если бы у людей была техника быстрая, четкая, хорошая, экономичная… Тогда бы все быстрее развивалось. Через год, через два результаты будут сразу. В России то же самое. Они 10 лет назад этим всем начали заниматься, после санкций сильнее – всё, результат уже совсем другой!

Денис Пушилин: Очень важный вопрос. И мы должны понимать, что обеспечение продовольственной безопасности – это для нас задача точно очень важная. И мы должны осознавать, что обеспечить наших граждан качественной, произведенной здесь на 100% продукцией, нам и под силу, и такие возможности есть. Потому что есть и плодородные земли, и сельхозработники, которые тоже герои: они выходили-выезжали в поля под обстрелами, то есть просто делали невозможное. Теперь уж точно нужно двигаться им навстречу.

Определенная работа проведена, я был инициатором и участником многих совещаний с привлечением наших растениеводов. Мы пошли сначала навстречу им, сделали возможным выбор системы налогообложения. Это пока экспериментально, это прощупывание.

Потому что вариаций много. Проверяющие органы хотят больше возможностей, больше полномочий, а сельхозпроизводители просто работать хотят. Они не против платить налоги, не против того, что их будут проверять, но чтобы не мешали. Абсолютно очевидные и понятные вещи.

Очень много было дискуссий, и с растениеводами более-менее разобрались. Опять же, там еще нужно внести ряд корректировок, и это работа постоянного характера. Что касается животноводов – сложнее, дискуссии были более оживленные. Разные были варианты, но сошлись, нашли оптимальный компромиссный вариант. Мы сделали нулевую налоговую ставку на прибыль, при этом с оборотом определились, что это будет 1,75%. Не идеальный вариант, это компромиссный вариант, но он дает возможность не загружаться лишней ненужной отчетностью, то есть не нужно нанимать большое количество бухгалтеров, чтобы просто отчеты сдать, это неправильно. Вот абсолютно. Концентрироваться нужно именно на своей работе.

Но должна быть всесторонняя поддержка, и это касается и возможности обновления парка, потому что с этим никогда не было хорошо. За годы блокад, ограничений и прочего эта ситуация еще более усложнилась, поэтому мы не могли просто сидеть и ждать. В апреле Народным Советом был принят закон о лизинге, и он начинает действовать уже с 1 июля. Я надеюсь, что все министерства не будут погружаться в бюрократию, а упростят, сделают прозрачным, сделают возможным все для того, чтобы наши сельхозпроизводители получили технику в лизинг. Это нужно, это вот та самая поддержка государства, это та возможность, которой долгий период времени они были лишены.

Они хотят работать, у нас все для этого есть. Давайте вот здесь просто брать и делать. Вот точно нет возможности оправдываться, нет возможности каких-то там временных рамок. Просто это то, что нужно делать, я повторюсь, что это очень важно и правильно. То есть продовольственная безопасность должна быть обеспечена на 100%. А сейчас мы можем говорить только про мясо курицы, муку, яйца – мы обеспечены на 80%. Это один из неплохих показателей, но это точно не то, к чему нужно стремиться в конечном итоге.

Ведущий: Есть у нас возможность также связаться с министром агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артемом Крамаренко. Видим, Артем Александрович появился у нас на связи. Добрый вечер!

Министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артём Крамаренко: Добрый вечер, студия! Добрый вечер, Денис Владимирович! Вопрос обновления машинно-транспортного парка один из острейших на сегодняшний день. Как Вы уже говорили, у нас 1 июля вступит в силу Закон «О финансовой аренде (лизинге)», предполагающий создание государственного предприятия, которое будет выступать лизингодателем. На сегодняшний день Министерством уже сформирована текущая потребность в технике на основе заявок сельхозпроизводителей и перспективная на 2021–2022 год, а также подготовлен порядок передачи сельскохозяйственной техники сельхозпроизводителям.

Денис Пушилин: Что-то беда у нас со связью. Я хочу сказать Вам большое спасибо.

Ведущие: Что-то у нас со связью проблемы. Да, спасибо большое, Артем Александрович. Будем надеяться, что Министерство связи примет это во внимание и все-таки наладит связь. И в следующие разы будет четко слышно, что говорит министр. А здесь, как говорили Артем Александрович и Евгений Евгеньевич (Лавренов), достаточно серьезные меры предпринимаются, вот и налоговые послабления различные видны.

Денис Пушилин: Нужно, чтобы была возможность все-таки донести информацию, поэтому к министру связи я еще раз обращаюсь: Игорь Николаевич, обратите внимание. Если мы говорим о каком-то развитии, о высоких технологиях и не можем связь наладить – это плохо. Нужно что-то делать.

Программа развития ДНР

Ведущая: Денис Владимирович, Вам в этом месяце была представлена программа развития ДНР на 2020 год. По каким критериям выбирались сферы, которые Правительство решило профинансировать? На прямую линию поступали вопросы модернизации КПВВ, восстановления фасадов зданий, а также ремонта дорог в городах Горловке, Дебальцево, Енакиево, Макеевке, Торезе и Комсомольское.

Ведущий: И почему только на ЖКХ почти четыре миллиарда?

Денис Пушилин: Для нас это действительно определенного рода достижение: в этом году у нас получилось спланировать эту программу, найти на нее средства, что было непросто.

Из общего финансирования на сферу ЖКХ три миллиарда было выделено на погашение разницы тарифов. Сейчас у нас цена на услуги ЖКХ примерно в восемь раз ниже, чем на Украине. При этом мы понимаем, что ничего не берется из воздуха. На данный момент себестоимость выше тарифов ориентировочно в два раза. И от этого страдают коммунальные предприятия, у которых нет возможности вовремя провести все необходимые ремонты, не говоря уже о капитальных ремонтах. Есть и сложности с заработной платой. Конечно, компенсация от тарифов должна была быть включена в эту программу.

Если говорить о том, как в целом расставлялись приоритеты, то это все благодаря обращениям граждан. Обращения собирались через общественные приемные общественного движения «Донецкая Республика», приемные министерств и ведомств, мои приемные. Все обращения собирались и анализировались. Нужно было правильно расставить приоритеты. И они были расставлены. Это и здравоохранение, и жилищно-коммунальное хозяйство, и дороги, а также ряд других вопросов, которые были включены в эту программу.

Почему ЖКХ? Мы все прекрасно знаем, что наследие от Украины очень нехорошее, ничего не делалось и не ремонтировалось. За годы существования Украины использовался тот ресурс, который был заложен еще при СССР. Но само ничего не построится, не восстановится, не отремонтируется. На это нужны средства. А мы, понимая определенные сложности с доходами наших граждан, удерживали, насколько могли, тарифы, но вечно это делать невозможно. И данная программа определенные такие пробелы закрывает.

Здесь также нужно учитывать, что последствия, которые несет война, – это тоже очень существенный фактор. Очень много разрушений, повреждений. Поэтому мы будем работать. На этот год и на последующие годы у нас есть планы. И я уверен, что все получится.

Ведущий: Мы знаем, что в рамках этой программы будут восстанавливаться многоквартирные жилые дома, тепло и газоснабжение. Если говорить о жилом секторе, хотелось бы знать, что именно будет восстановлено. И у нас есть вопрос, который пришел на сайт глава.рус: «Мы жители дома № 7 по улице Дмитрия Медведева в городе Донецке. Наш дом пострадал в результате обстрела. Нам вообще можно рассчитывать на проведение ремонта в нашем доме или нет?»

Денис Пушилин: Тема восстановления жилья очень острая и не сходит с повестки. У нас немало примеров, когда одни и те же дома восстанавливаются по несколько раз. В первую очередь это касается тех домов, которые расположены вблизи линии соприкосновения. Тем не менее это наша задача – восстанавливать. В нынешней программе запланировано восстановление 50 многоквартирных домов, еще в 200 готовится вся техническая документация, и в ближайшее время будет понятно, когда мы сможем приступить к их восстановлению.

В целом это программа, которая должна работать, должна соотноситься с реалиями на линии соприкосновения. Более подробно попрошу рассказать министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец: Добрый вечер, Денис Владимирович! Вы верно сказали, что самая большая проблема Министерства строительства и ЖКХ – продолжающиеся боевые действия. Некоторые объекты восстанавливается по два и даже три раза. За эти годы силами республиканских строителей восстановлено более 12,5 тысячи объектов из 29 тысяч разрушенных.

Что касается адреса, по которому Вам был задан вопрос. Жители данного дома обращались в Министерство строительства и ЖКХ еще в 2019 году. Дом был обследован, определены виды работ, которые необходимо выполнить, чтобы дом был полностью восстановлен. Для реализации данных мероприятий ждали определения источника финансирования. 5 июня Постановлением Правительства эти мероприятия были утверждены, определен источник финансирования, данный адрес включен в реализацию программы восстановления на 2020 год. До конца года этот объект будет восстановлен.

Денис Пушилин: Хорошо, Сергей Сергеевич. Я хочу Вас лично предупредить, что за Вами буду наблюдать не только я. Это должно стать неким показательным моментом, когда каждый гражданин может проверить, как идет восстановление. Деньги выделены немалые. Поэтому нужно понимать как личную ответственность, так и какую-то составляющую, которая будет давать надежду нашим гражданам, что все восстановится и все будет сделано.

Я обращаюсь ко всем нашим гражданам; все восстановление, все строительство будет происходить на ваших глазах. Нужно наблюдать, и, если есть какие-то нарушения, то мои общественные приемные есть в каждом городе и районе. Обращайтесь, сигнализируйте. Также есть средства массовой информации. Все должно быть прозрачно, понятно, и ни у кого не должно возникать сомнений, что все до копейки будет потрачено ровно на то, на что было запланировано в данной программе.

Сергей Сергеевич, спасибо!

Ведущая: Мы получали вопросы, касающиеся перебоев с водой в городах Снежное и Торез. Также у нас есть вопрос от жителей города Шахтерска. Цитирую: «В поселке Горное несколько месяцев не идет вода. Колодцев нет, воду брать негде. Водовозка привозит раз в неделю в разное время – в основном, когда все жители на работе. Сколько еще лет будет продолжаться издевательство над нами?»

Денис Пушилин: Выведите, пожалуйста, на связь главу города Шахтерска (Александра Шатова – прим. ред.). Александр Васильевич, знакома ли Вам данная проблема? Что предпринимается и почему это допускается, особенно сейчас, при такой погоде?

Глава администрации Шахтерска Александр Шатов: Добрый вечер, Денис Владимирович! Действительно, ситуация в поселке Горное очень острая. Эта проблема здесь продолжается на протяжении 15 лет. Особенно в летний период, когда начинается сезон поливов.

Поселок Горное находится на территории города Шахтерска, но водоснабжение его обеспечивается с города Тореза, с водяной насосной станции «Объединенная». Это крайняя точка, которую обслуживает город Торез. Естественно, на территорию поселка Горное приходит вода в остаточном порядке.

В связи с этим администрацией города Шахтерска и КП «Вода Донбасса» обеспечивается подвоз воды автомобильным транспортом. В летний период этот график мы увеличиваем в два раза. Там работает общественный деятель – местная жительница, которая старается этот вопрос регулировать.

Мы обратим внимание на этот вопрос и обязательно его решим. На данный момент подвоз воды увеличен в два раза. Мы понимаем, что вода важна для людей. Однако решение подвоза воды – это не самое основное. С 2014 года администрацией города Шахтерска и КП «Вода Донбасса» сделана проектная документация на ремонт и строительство водяной насосной станции «Южная» и строительство водовода в город Шахтерск, поселок Горное. В 2018 году получено положительное экспертное заключение от службы государственной строительной экспертизы Донецкой Народной Республики. И в 2020 году строительство водовода в город Шахтерск, поселок Горное вошел в перечень объектов в рамках мероприятий по строительству систем и объектов водоснабжения и водоотведения. На данный момент бюджетные средства на реализацию данного проекта выделены. Администрация города Шахтерска передала документацию согласно накладным Республиканской дирекции капитального строительства. Мы рассчитываем в этом году эту ситуацию разрешить.

Денис Пушилин: Проблему нужно решить в этом году. Я понимаю, что все сложно, но давайте сделаем. Я приеду к вам. Хочу посмотреть, чтобы в этом году проблема была решена. Если нужна моя помощь, обращайтесь. Но нельзя издеваться над людьми! Насколько я понимаю, эта проблема имеет место уже не один год. Нужно исправить.

Ведущая: У нас также были вопросы, связанные с перебоями электроснабжения в городах Шахтерске и Макеевке. Один из вопросов пришел к нам от Станислава из Новоазовска. Он спрашивает, почему так много денег было выделено на ремонт энергоблока? Свет у нас есть, веерных отключений нет. Неужели есть такая острая необходимость в ремонте 8-го энергоблока?

Денис Пушилин: Вы знаете, это вопрос энергетической безопасности. У нас нет сейчас видимых проблем, но мы прекрасно понимаем: чтобы их не было в дальнейшем, нам необходимы определенные инвестиции в данное направление. Мы знаем, что Старобешевская ТЭС и Зуевская ТЭС обеспечивают полностью Донецкую Народную Республику. И еще мы даем электричество Луганской Народной Республике – поэтому это даже энергетическая безопасность двух Республик. И здесь нам нужно понимать наши возможности, нам нужно понимать и своевременно ремонтировать… Я насколько знаю, это не очень быстрый процесс – ремонт энергоблока. Это дорогостоящий процесс, но это очень нужно, потому что ситуация может дойти до такого уровня, что будет безвозвратной. Естественно, мы этого допустить не можем. Но давайте лучше поговорим со специалистом, с директором Старобешевской ТЭС. Он более подробно расскажет о ремонте. Насколько я знаю, ремонт уже начался.

Директор Старобешевской ТЭС Валерий Бекеров: Добрый вечер, Денис Владимирович! Старобешевская ТЭС поддерживает решение руководства РП «Энергия Донбасса» о выделении средств. Мы действительно начали ремонт с 18 ноября. Это подготовительные работы по демонтажу котлоагрегатов, что уже в большей степени сделано. Проведена огромная работа по демонтажу и подготовке турбины генератора. Но как всегда у нас не хватает денежных средств, чтобы своевременно заказать оборудование.

Я хотел бы ответить на вопрос, который мне задали как руководителю. Я полностью с Вами согласен. Наша независимость – это энергоснабжение. Устойчивая работа предприятий – это, в первую очередь, надежность работы предприятия «Старобешевская ТЭС». И выделение средств на своевременный ремонт является стопроцентной гарантией того, что мы сделаем ремонт остальным блокам и достойно пройдем осенне-зимний максимум. Это дополнительная мощность, которая позволит потреблять тот энергетический уголь, который добывается на территории ДНР. Это порядка 1,5–2 тысяч тонн в сутки, что является хорошей загруженностью для наших шахтеров. А это, в свою очередь, дополнительные рабочие места.

Ведущая: Валерий Аметович, надо все-таки полагать, что все ремонтно-восстановительные работы будут проводиться с учетом государственной поддержки.

Денис Пушилин: Ремонтировать нужно, поэтому двигаемся, держим руку на пульсе, чтобы работы были выполнены своевременно, и, конечно, поддержка в плане возможности своевременной доставки запчастей и прочего – на нас можете рассчитывать. Но и у вас тоже должно быть понимание ответственности за то, что вы делаете в плане ремонта. Деньги немалые, люди не зря обратили на это внимание, они должны быть потрачены именно на то, на что выделены.

Внешнеполитический курс страны

Виктор Володько, житель поселка Спартак: В 2015 году было попадание в дом, в этом году было попадание в дом… Надоели эти постоянные обстрелы, постоянные прилеты. Не один я такой. Хочется обратиться к Главе Республики! Денис Владимирович, когда это все закончится? Когда мы сможем отогнать эту нечисть?

Денис Пушилин: Очень правильный вопрос. Мы действительно увидели, что происходило… Вот ушел Порошенко, многие возлагали надежду, что ситуация изменится. Он (Зеленский – прим. ред.) шел на лозунгах мира, он обещал мир. По моему глубокому убеждению, именно поэтому за него проголосовало большое количество людей. Он обманул.

Увы, здесь мы увидели, что ситуация ухудшилась по количественным показателям. Если при Порошенко обстрелы были в среднем из тяжелого вооружения три раза в день, то при Зеленском – пять раз в день. Если мы говорим, что за последний год (правления – прим. ред.) Порошенко погибло четыре человека и 55 были ранены, то за год правления Зеленского убито было уже 6 человек, а ранено – 73 человека, и совершенно недавно – пятеро деток.

Это действительно вопрос, который постоянно находится у нас в повестке, который мы обязаны решать и, конечно же, с помощью нашей армии, Народной милиции. То есть абсолютно правильным считаю решение, которое мы приняли: был отдан приказ о боевой готовности «полная». Почему? Потому что, по нашим данным, еще были угрозы каких-то уже не провокационных действий, обстрелов, а возможности наступления. Наша разведка докладывала, что концентрация сил противника указывала именно на это. Сейчас на данном этапе можем говорить, что ситуация еще не стабилизирована, она вернулась в тот период, когда идет позиционное противостояние. Но опять же, несмотря на отмену того уровня боевой готовности, у наших военнослужащих есть приказ на ответный огонь. То есть огневые точки противника, который будет стрелять по территории Донецкой Народной Республики, будут уничтожаться.

Вы знаете, сейчас это не только война, а еще и сложный переговорный процесс. Мы видим то там, то тут какие-то определенные провокации. То есть нет даже намека какого-то стремления к миру.

Нашим переговорщикам очень непросто. С другой стороны, многим и многим людям все становится очевидно. Самое важное, чтобы это дошло уже наконец-то до стран-гарантов – Франции, Германии, которые должны влиять и должны были повлиять на Украину.

Но мы слышим правильные политические заявления, правильную реакцию для установления мира только со стороны Российской Федерации. Только Россия, помимо нас заинтересована, чтобы у нас был мир. К сожалению, все остальные участники этого сложного переговорного процесса, геополитического противостояния, как угодно можно говорить, – никто не заинтересован, чтобы ситуация стабилизировалась в полной мере, чтобы обстрелы прекратились. Поэтому нам предстоит здесь еще очень немало работы. Мы здесь в любом случае очень рассчитываем на адекватные ответы со стороны наших военнослужащих при любом возникновении угрозы.

Ведущая: Мы все прекрасно знаем, как ведут себя украинские представители на переговорной площадке в Минске. У нас сегодня есть возможность связываться с министрами и руководителями ведомств Донецкой Народной Республики. Министр иностранных дел Наталья Юрьевна Никонорова с нами уже на прямой связи. Как ведет себя украинская сторона на переговорной площадке? Можете рассказать подробнее?

Наталья Никонорова: Денис Владимирович совершенно прав. Мы наблюдаем абсолютно недобросовестный подход к переговорам и деструктив по абсолютно всем обсуждаемым темам. Я могу привести пример. В частности, это был такой острый вопрос, который сегодня находится на повестке дня: открытие гуманитарных коридоров для пересечения КПВВ с территории, контролируемой Украиной, на территорию Донецкой Народной Республики и наоборот.

Нашу позицию мы доносили украинской стороне уже несколько раз и наши предложения об организации таких коридоров. Первый раз еще 8 мая. Но, к сожалению, пока ответа так и не получили. На самих заседаниях, которые сейчас проходят в формате видеоконференции, Украина просто под любыми предлогами всячески уходит в принципе от дискуссии по этой теме. Последний раз 10 июня у них даже по техническим причинам якобы отключилась связь именно на этой теме. Поэтому мы, к сожалению, пока не видим конструктива.

И буквально на последнем заседании представитель Украины выразил сомнение в том, что Комплекс мер является в принципе обязательным для исполнения документом. Значит, он, соответственно, усомнился и в обязательности исполнения резолюции Совета Безопасности ООН, которым этот Комплекс мер был одобрен. И вообще все мировое сообщество в течение пяти лет говорило о том, что это единственный и безальтернативный путь мирного урегулирования конфликта. Но вот, к сожалению, через пять лет мы внезапно слышим такие тезисы от украинской стороны. Надеемся, что будет оказано соответствующее давление, и их позиция поменяется к следующим переговорам.

Ведущий: Как мы уже говорили, поступало очень много вопросов по поводу открытия границ. Насколько мы знаем, Украина 10 июня открыла, но с нашей стороны никаких действий не было.

Денис Пушилин: Давайте я поясню, потом меня Наталья Юрьевна дополнит, если ей будет что дополнить. Вопрос здесь простой – открывать границы полностью с Украиной мы не имеем права. Мы не имеем права рисковать жизнями наших граждан. Почему? Потому что ситуация с коронавирусом на территории Украины вызывает очень много вопросов и опасений. С 11 июня там устанавливаются день за днем антирекорды. Там от 700 до 800 ежедневно заболевших, десятки людей умирают. Поэтому не в нашем праве сейчас просто открывать границы. Было бы достаточно серьезной оплошностью со стороны любого государства идти на такие шаги. С другой стороны, у нас есть четкое понимание, что есть какие-то гуманитарные задачи, гуманитарные цели у людей, масса причин, с которыми они обращаются и в мою администрацию, и в штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции. То есть люди, которым нужно выехать или заехать.

Но для этого построен абсолютно четкий механизм – гуманитарные коридоры. Наши предложения все направлены через ОБСЕ, обсуждались уже или были попытки их обсудить на минской переговорной площадке. И здесь мы видим, что когда остается уже просто назначить день, согласовать механизм, Украина, вместо того чтобы согласовать, просто идет на провокацию и открывает границу. Причем открывает в жару, не проработано, понимая, что мы не откроем.

У нас позиция была четко озвучена на минской площадке. Зачем вы открываете? Что вы делаете? Определенное количество людей выехали, мы это тоже увидели. Но такая ситуация, что мы со своей стороны на выезд с территории Республики готовы открыть для всех; на въезд, учитывая ситуацию на территории Украины, мы готовы прорабатывать по спискам. Это люди, которые будут попадать на карантин, то есть места, где они будут проходить этот двухнедельный карантин, у нас подготовлены, обеспечены всем необходимым.

Да, есть еще масса нюансов, но это все проработано. Но вот только в одностороннем порядке. Наталья Юрьевна, если есть, что добавить, добавляйте.

Министр иностранных дел Наталья Никонорова: Вами были очень четко обозначены наши переговорные позиции, Денис Владимирович, но, учитывая все эти факторы, я хотела бы добавить, что списки, которые составляет Межведомственный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, то есть списки людей, которые будут въезжать на территорию Донецкой Народной Республики, основываются, прежде всего, на гуманитарных аспектах. То есть это категории людей, которые, например, нуждаются в медицинской помощи, воссоединении с семьей по уходу за близкими родственниками. Или другие кризисные ситуации, которые имеются у людей. Кстати, с украинской стороны есть тоже некие категории, которые необходимо обсудить. На их взгляд они являются приоритетными, но они о них не говорят.

Я могу только добавить, что нашу позицию поддерживают посредники и в лице Российской Федерации, и ОБСЕ. Мы ждем только позицию Украины. Для скорейшего решения этого вопроса мы готовы на внеочередную конференцию. Как только украинская сторона сформирует свою переговорную позицию, в тот же день мы в любое время готовы провести видеоконференцию.

Ведущий: Вопросы продолжают приходить разные. Те вопросы, которые не попадут в эфир, – это не значит, что на них не обратили внимание. Все вопросы будут в любом случае рассмотрены.

А мы перейдем к теме открытия границ, но уже с Россией. Есть у нас вопрос по этому поводу. Спрашивает у нас Арина из Москвы: «Когда откроют границу Россия – ДНР? Я хочу уехать к бабушке на каникулы и там отметить свой день рождения».

Денис Пушилин: С Российской Федерацией ситуация с точностью наоборот. То есть там наблюдается положительная динамика в хорошем смысле слова. По количеству заболевших идет снижение, количество выздоровевших увеличивается. Мы сейчас прорабатываем пути смягчения. В самое ближайшее время планируется возможность выезда для получения паспорта Российской Федерации.

Есть опять же вопрос, который пришлось приостановить, то есть поставить на некую паузу, – железнодорожное сообщение, о котором мы говорили с вами на прошлой прямой линии. Эта задача стоит, она никуда не уходила, просто перенесли сроки по объективным причинам. Это беспересадочная возможность попасть на территорию Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга – те первые направления, которые прорабатываются. Я держу руку на пульсе по данному вопросу. Для нас это важно, это важно для наших людей.

Что касается других смягчений, которые будут, они в проработке. Это все ежедневная работа, связанная с массой вопросов. В первую очередь, связанная с безопасностью здоровья и жизни наших граждан. Но, я думаю, что с 1 июля уже можно будет говорить о смягчениях и тогда вопрос с каникулами у бабушки будет разрешен.

Интеграция с Российской Федерацией

Ведущий: Денис Владимирович, в этом году мы впервые отмечали на государственном уровне День России. Нас, впрочем, как и всех жителей Донецкой Народной Республики, волнует вопрос: когда же мы все-таки присоединимся к Российской Федерации?

Денис Пушилин: В 2013–14 годах, когда мы видели все, что происходило в Киеве, на «майдане», когда мы видели беснование непонятных для нас людей с непонятными взглядами, которые считали нормальным набивать себе наколки с фашистской символикой, которые готовы были ходить и продолжают ходить под знаменами рейхстага, для нас это точно был определенный вызов. И, конечно же, мы поняли, что с такой Украиной нам не по пути.

У нас есть абсолютно четкое понимание, что нужно делать свой выбор, и мы его сделали. Донбасс всегда был русским. Мы – русские. И сейчас, если говорить о вопросе, когда же мы вступим в Российскую Федерацию, отвечу: нельзя вступить туда, неотъемлемой частью чего мы уже являемся.

Например, в кошельке какая у вас валюта?

Ведущая: Рубль.

Денис Пушилин: Рубль, абсолютно очевидно. Дети наши на каком языке учатся?

Ведущая: На русском.

Денис Пушилин: На русском, абсолютно просто. У нас аттестацию вузы получили где? В Российской Федерации. У нас синхронизация законодательства идет именно с Российской Федерацией. Наши люди принимают участие в различных международных форумах на территории Российской Федерации. В конце концов, паспорт у вас какой?

Ведущая: Российский паспорт.

Денис Пушилин (ведущему): А у Вас?

Ведущий: У меня пока не российский.

Денис Пушилин: Почему?

Ведущий: Я только недавно подал документы.

Денис Пушилин: Понятно. Ну вот, все очевидно. Но я вам скажу еще об одном немаловажном событии. Это участие всех, кто получил российские паспорта, в голосовании о поправках в Конституцию (Российской Федерации – прим. ред.). Я имел возможность официально обратиться в ЦИК Российской Федерации и получил официальный ответ, каким образом наши граждане смогут участвовать в этом процессе.

Так что, по-моему, все очевидно. Когда мы выходим на улицу, какие мы там флаги видим?

Ведущая: Российские.

Денис Пушилин: Ну вот. Для нас, по-моему, уже и так все понятно. Единственное, на чем стоит сделать акцент: нам с вами, чтобы защитить свое право быть русскими и ощущать себя русскими, это право нужно защищать с оружием в руках. Вот только так. Но это наш осознанный выбор. Всё, точка!

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Заключительное слово Главы ДНР Дениса Пушилина

Благодаря активности наших граждан и их заинтересованности в политическом участии, мы обозначили проблемы, которые диктуют повестку дня. Доступность услуг образования и здравоохранения, модернизация угольной отрасли, поддержка производителей, внешнеполитический курс страны и интеграция с Российской Федерацией. Сотни вопросов и предложений, на которые мы обязаны реагировать!

Обращаюсь ко всем государственным служащим. Вы – люди, которые находятся на службе у государства, а государство – это каждый человек, проживающий на его территории. Ваша прямая обязанность – работа на благо общества, на повышение качества жизни каждого отдельного жителя.

Все проблемы решаемы, если их решать. Каждый день, каждый час нужно думать над тем, что уже сделано, что нет, что нужно предпринять, для получения конечного результата.

Подводить итоги, анализировать и снова делать! Все усилия, вся энергия должны быть направлены на защиту интересов людей! Нет ничего невозможного, нужно только желание и стремление двигаться дальше!

Работаем!

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