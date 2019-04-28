Новости Украины и Новороссии 28 апреля 2019
- 12:12 3aчeм вac yбeждaют, чтo Пeтя paвнo Boвa.
- 09:41 Порошенко пытается обойти Зеленского на «пасхальном повороте» (ФОТО).
- 08:28 Зеленский предлагает Путину отправить Порошенко в Магадан?.
- 08:00 Закон о языке — «заслуга» простых украинцев.
- 07:30 Донбасс: паспортные фобии.
- 06:30 Верховна Зрада: Нардеп назвал преступными Раду и закон о мове (ВИДЕО).
- 05:00 Опасность украинских раскольников: главные тезисы афонских старцев о ПЦУ.
- 01:30 Жители Донбасса — это граждане Украины, — Волкер.
- 01:00 Филарет раскритиковал украинские суды из-за «несправедливости».
- Вчера 20:15 В Раде предлагают ликвидировать «Укроборонпром».
3aчeм вac yбeждaют, чтo Пeтя paвнo Boвa
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Порошенко пытается обойти Зеленского на «пасхальном повороте» (ФОТО)
Пока будущий президент Зеленский внезапно отбыл в Турцию, чем изрядно удивил даже своих сторонников, Порошенко с женой и сыном явились в храм в пасхальную ночь, чтобы «помолиться за мир, счастье и благополучие для Украины».
Визит, разумеется, был широко освещён в прессе, да Порошенко и сам не постеснялся отчитаться на своей странице в соцсети.
Посыл ясен: пока этот ваш «новоизбранный» по Турциям мотается, я с семьёй на семейном празднике молюсь за Украину. Смотри, Украина, кого ты потеряла!
«Трепетное чувство для украинского христианина — быть на первом пасхальном Богослужении Поместной Украинской Православной Церкви и встречать здесь Благодатный огонь со Святой земли. Вместе с Мариной и Михаилом молимся за мир, счастье и благополучие для Украины. Поздравляю всех с воскресением Христовым! Христос воскрес! Воистину воскрес!» — написал Порошенко на странице в Facebook.
Пасхальное богослужение раскольников проходило в основном храме «ПЦУ» — Свято-Михайловском Соборе в Киеве или Михайловском Златоверхом, как называют его киевляне.
Петро, Марина и тот самый сын, который уже падал в обморок в храме, установили свечи, после чего вместе с верующими в сопровождении раскольника Епифания приняли участие в Крестном ходе. После этого продолжилось праздничное богослужение в соборе.
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Зеленский предлагает Путину отправить Порошенко в Магадан?
Отметим, что в своих выступлениях во время предвыборной кампании Зеленский неоднократно называл действующего президента Украины Петра Порошенко и его команду коррупционерами, которые грабят страну. Логично предположить, что имя Порошенко найдет место в «перечне», который он собирается передать Владимиру Путину.
Как уже сообщалось, в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам. Об этом 27 апреля объявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.
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Закон о языке — «заслуга» простых украинцев
Военный корреспондент пресс-службы Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань прокомментировал принятие Верховной радой закона об украинском языке.
«Порошенко преподнёс прощальный подарок украинским нацистам — долгожданный закон о языке. Теперь смысла лавировать и изображать из себя демократа больше нет, можно и развлечься.
Или вписать себя в историю, смотря, какая «белка» его посетила. Конечно же, все это проглотят, а точнее, уже проглотили.
Конечно же, Порох уйдёт, а запрет на русский язык останется.
Однако, это редкий случай, я скажу, что в этом небольшая доля вины нацистов. Да, они такие, они этого хотели. И они никогда не скрывали ни того, ни другого.
Но этот закон, в первую очередь, «заслуга» простого обывателя, того самого толстого и милого бюргера, который смотрел на убийства и повторял мантры про то, что таких, как он, много.
И просто надо уступить активным нацистам часть своих неотъемлемых прав, чтоб не стало хуже — «как в Донбассе». Уступили 30% квот, потом 50%, потом 75%.
Главное, чтоб не стало хуже, ведь если станет, то киевский обыватель как встанет, как скинет новое плохое правительство…
Ну вот и имейте то, чего ждали.
Прячьтесь, говорите на русском дома, желательно без свидетелей. Платите репетиторам для детей. Возите контрабандой книги.
Достоинство ещё раз подвинется, ведь главное — зарплата. Хотя и с зарплатами что-то не очень. Лишь бы не как в Донбассе, правда?»
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Донбасс: паспортные фобии
Я не буду сегодня говорить о том, что «Ура, товарищи! Этот день свершился!» и прочие «бла-бла-бла». Я никогда не следовал общей тенденции хайпа. Я просто пишу то, что не пишут другие. Я пишу иной разбор полёта. Конкретнее сегодня об информационных последствиях получения паспортов РФ. Ведь эта новость выстрелила двояко. С одной стороны — все рады, с другой — некоторые недовольны. Типа, кинули нам косточку с барского стола.
За последние 5 лет независимости Республик я слышал много жалоб и негодований, но таких ещё не было. Честно, я думал, что новость о выдаче российских паспортов должна была-таки убедить даже самого последнего скептика в завтрашнем светлом и ясном. Но ничего подобного: скептики как ныли, так и ноют по сей день. А всё, наверное, потому, что у них назначение такое.
Не успела появиться новость о пресловутой выдаче заветного документа, как чёртова «неопределённость» нытиков выползла наружу, словно фурункул на теле информационного потока.
Вам что, нытики, совсем ничего не видно? Разве доселе непонятно, какой курс выбрала Россия и мы? Почему в соцсетях я и сегодня вижу тучу недовольства, построенного на тоннах зарубежной лжи?
Просто порылся давеча в новостях и заметил комментарии и статьи на тему «А почему нас не берут как Крым?» и что-то вроде «нам должны не паспорта давать, а кормить икрой с ложки». Не дословно, но общий посыл примерно такой.
Да, у нас всё происходит не так, как мы хотели. Да, минская тягомотина и прочий сыр-бор не давали нам повода к радости. Да, мы жуём сухари вместо хлеба и сырую воду без сахара. Но медленно и уверенно мы всё же движемся к своей цели.
Вы ныли, когда в РФ признали документы и автономера Республик, вы ныли, когда подписывали «Мински», да вы всегда ныли. Даже теперь, когда в нашу сторону наконец сделали огромный шаг, вы всё равно ноете.
Разве нам не помогали как могли? Мы прошли путь от создания своей банковской системы с нуля до открытия старых и совершенно новых предприятий и даже новых для Донбасса отраслей. Мы занимаемся экспортом и содержим в чистоте города. Мы сами производим много товаров и даже сами производим уникальное оружие. Вот только не сами, а с поддержкой и помощью России.
Вам, нытикам, везде нужно найти какую-то проблему и обсосать её до дыр. Ну вот, к примеру, одним из самых спорных вопросов является место прописки в паспорте для жителей ЛДНР. Якобы это ничего не даёт, и вообще, в российском законодательстве изменён всего лишь один закон.
В общем, так себе подарочек дядя Вова сделал, да ещё бомжей из нас лепит.
Вы что, совсем поехали? Чем гражданин без места прописки отличается от гражданина с пропиской? Разве они как-то не равны в правах? Они живут по разным законам или я чего-то не знаю? Если так, то кто из них больше россиянин и на какие кастовые слои они делятся?
В России, как и во всём мире, полно обычных людей без прописки. Взять, к примеру, США: там многие люди постоянно живут на съёмных квартирах и переезжают из города в город. Там вообще иметь собственное жильё — невообразимая роскошь. Это у нас принято иметь собственную крышу над головой. Как, впрочем, и отчество.
Можно, конечно, ещё много рассказать о прописке, но одно я знаю точно: мы — все русские, и наше объединение давно идёт. Выдача паспортов — лишь один из многих шагов, которые нам следует вместе пройти.
Так даже сказала команда Путина: «Россия точно не исчерпала всего арсенала политических мер по обеспечению жителей Донбасса необходимым набором гражданских прав. Как и когда эти меры будут приниматься в дальнейшем, зависит от действий либо бездействия украинской стороны».
И я уверен: если не пороть горячку, мы их точно пройдём. Не нужно только бздеть, и всё будет хоккей. Как говорил Летов: «Всё идёт по плану».
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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
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Верховна Зрада: Нардеп назвал преступными Раду и закон о мове (ВИДЕО)
Лидер партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович в комментарии украинскому телеканалу «112 Украина» заявил о том, что закон «О функционировании украинского языка как государственного», принятый Верховной радой в четверг, 25 апреля, нельзя назвать правомерным.
Рабинович также добавил, что и вся Рада не может считаться легитимной, так как заседания проходят с грубейшими нарушениями регламента.
«Верховная Рада, в которой спикер не может предъявить 226 представителей коалиции, является незаконной. Принятые ею законы являются не законами, а преступлениями», — заявил народный депутат.
Парламентарий уверен, что «закон про язык» был необходим Порошенко как часть предвыборной агитации, но после разгромного поражения пока ещё действующего президента, потерял свою актуальность.
«Закон про язык сейчас уже не актуален и не нужен. Это все было частью предвыборной агитации. То, что сегодня народные депутаты поддержали этот законопроект, абсолютно противоречит тому, что избрал народ Украины», — считает уверен парламентарий.
Глава партии «Оппозиционная платформа — За життя» подчеркнул, что депутаты, принимающие такие решения, являются врагами украинского народа и идут против его власти.
«После принятия закона „о языке“ Верховная Рада не имеет права на существование», — уверен политик.
«Не может быть такого, что народ выбрал изменения и курс с новым президентом, а Рада говорит „нет“ курсу народа. Депутаты — слуги народа, а народ — хозяин. Но слуги это забыли и все поменяли местами. Нужно вернуть депутатов на место!» — резюмировал Вадим Рабинович.
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Опасность украинских раскольников: главные тезисы афонских старцев о ПЦУ
17 марта 2019 года группа насельников Святой Горы, большая часть которых проживают в административной столице Афона Карее, написали письмо в Священный Кинот с изложением своей позиции относительно ПЦУ, сообщает Союз православных журналистов Украины.
Для тех, кто не знает: Кинот — это управленческий орган святогорского братства, своего рода парламент Афона.
Авторы письма попросили Кинот запретить въезд украинским раскольникам на территорию Святой Горы.
Такая позиция афонитов, которые всегда отличались большой гостеприимностью и любовью к ближним, очень жестка.
Но если мы вчитаемся в текст письма, то поймем причины как жесткости по отношению к украинским раскольникам, так и неприятия их легализации патриархом Варфоломеем.
Что же побудило афонитов выступить с открытым протестом против ПЦУ? Таких мотивов несколько.
Сотериологический мотив
По мнению святогорцев, тот, кто поддерживает украинских раскольников, подвергает опасности свое собственное спасение.
«Священное Писание и отеческая традиция многократно научают, что ересь и раскол ведут в погибель, поскольку там не действует Святой Дух», — напоминают они. Так как «ересь и раскол есть дела диавола».
Насельники Святой Горы четко заявляют, что они не будут причащаться «с отлученными от евхаристического общения украинскими раскольниками, изверженными из сана Русской Церковью», так как подобная практика, по их мнению, является безумием и способна привести «в негодность их труды и чаяния» подвергнув, таким образом, опасности их спасение.
Экклезиологический мотив
Отцы уверены, что легализация украинского раскола патриархом Варфоломеем напоминает ситуацию, которая уже существовала в XI веке, когда в 1054 году произошел самый крупный раскол в истории христианства.
И если тогда в расколе были виноваты папские притязания и еретические учения Западной Церкви, то теперь «исключительная ответственность» за всеправославный кризис «лежит на Вселенском патриархате, когда оправдываются уже не ереси, а расколы».
Они считают, что действия патриарха Варфоломея не только не преодолевают схизматическую проблему в Украине, но, наоборот, способствуют ее «увековечению на местном уровне и на уровне всего Православия».
Они предупреждают, что возможен и «внутриафонский раскол».
Этический мотив
Отцы-святогорцы уверены, что визиты украинских раскольников на Святую Гору «не носят паломнический характер», а рассчитаны на авторитет Афона, который позволит им выйти «из всеправославной изоляции» и достичь «своих беззаконных планов».
Афониты подчеркивают, что их жесткая позиция по неприятию представителей ПЦУ продиктована и нежеланием участвовать в гонениях на каноническую Церковь Украины.
Само письмо монахов-афонитов довольно большое.
Они приводят огромное количество аргументов, которые не позволяют им принять легализацию украинского раскола.
Именно эти аргументы позволяют им сделать свою позицию более чем обоснованной, а мотивацию — оправданной. Поэтому выделим основные тезисы и аргументы.
1. Раскольники — безблагодатны
«У раскольников нет законного преемства, и все их таинства недействительны так как они отпали от благодати Святого Духа».
Аргумент: Афониты подчеркивают, что изверженный из священнического сана Макарий Малетич «„был рукоположен во епископы“ не просто раскольниками, а одновременно и лишенными формального канонического преемства».
То есть его «епископскую хиротонию» нельзя считать действительной, как и последующие «хиротонии» других раскольнических «епископов».
2. Раскольники пребывают вне Церкви
Аргумент: Причащаться с украинскими раскольниками нельзя, так как они пребывают вне Церкви, что признавал и Вселенский патриархат: «Разве не было бы непростительным нерадением и безумием привести в негодность наши труды и чаяния, причащаясь с отлученными от евхаристического общения украинскими раскольниками, изверженными из сана Русской Церковью, которой они принадлежат три с лишним века, согласно неизменному, непрерывному и общему признанию всех православных, не исключая Вселенский патриархат?»
3. Патриарх Варфоломей не имел права снимать анафему с украинских раскольников
Аргумент: Отлученных от общения Синод другой Церкви вернуть в общение не может.
Это может сделать только тот, кто подверг их прещению.
Святогорцы напоминают, что согласно 2-му правилу Антиохийского Собора, «тот, кто будет в общении с отлученными, то да будет и сам вне общения, и что другая Церковь не может восстановить отлученных от общения».
4. Патриарх Варфоломей не имел права принимать апелляцию от украинских раскольников
Аргумент: Старцы Святой Горы уверены: тезис патриарших богословов о том, что Вселенский престол имеет право принимать апелляции от представителей других Церквей, «противоречит соборной системе управления Церковью, в рамках которой все патриархи и предстоятели рассматриваются как равные между собой, а Константинопольский имеет лишь первенство чести, а не власти, на что претендует папа. Право же принятия апелляций распространяется только на относящихся к его собственной юрисдикции, а не к юрисдикции других патриархов».
Монахи ссылаются на толкование преподобным Никодимом Святогорцем 9-го правила IV Вселенского Собора: «Константинопольский предстоятель не имеет права действовать в диоцезах и областях других патриархов, и это правило не дало ему права принимать апелляции по любому делу во вселенской Церкви».
Такого же мнения придерживается и другой авторитетный канонист Православной Церкви — Зонара.
5. Патриарх Варфоломей, вступив в общение с раскольниками, сам стал нарушителем священных канонов
Аргумент: В качестве доказательства этого утверждения святогорцы приводят 33-е правило Лаодикийского Собора, «которое запрещает совместные молитвы с еретиками и раскольниками», и 2-е правило Антиохийского Собора, которое «определяет, что тот, кто будет в общении с отлученными, то да будет и сам вне общения».
6. Раскольники остались раскольниками
Аргумент: Насельники Святой Горы подчеркивают, что «на интронизации „архиепископа“ Епифания не присутствовала в лице своего представителя ни одна Церковь, а также то, что, несмотря на невыносимое давление, за истекшие три месяца ни одна Церковь не вошла в общение с его „Церковью“».
Данный факт дает им право утверждать, что «митрополит» Епифаний — это раскольник, а его «Церковь» — лжеавтокефальна.
Исходя из этого монахи Святой Горы недоумевают, на основании чего люди, которых все православные христиане считали раскольниками, были «самочинно приняты в общение одним лишь патриархом Варфоломеем»?
7. Единственная каноническая Церковь Украины — та, которую возглавляет Митрополит Онуфрий
Аргумент: Монахи напоминают, что «все без исключения автокефальные Церкви до сего дня всегда считали и считают Украинскую Церковь частью Церкви Русской, а Митрополитом Киевским признают мудрого и скромного владыку Онуфрия».
Только эта автономная Церковь в Украине, которая, по словам святогорцев, «принадлежит юрисдикции Русской Церкви», — каноническая и законная.
8. Киевская митрополия более 300 лет принадлежит юрисдикции Русской Церкви
Аргумент: Афонские старцы приводят историческую справку, согласно которой «до 1686 года Украина подчинялась Вселенскому патриархату, как ранее, до 1590 года, подчинялась ему и Русская Церковь. В 1686 году деянием патриарха Дионисия IV она вошла в юрисдикцию Московского Патриархата, в которой по общеправославному согласию пребывает вплоть до сего дня 333 года».
Они с недоумением замечают, что только спустя 333 года Вселенский патриархат вдруг «обнаружил, что Украина относится к юрисдикции не Русской, а Константинопольской Церкви!».
Святогорцы уверены, что «невнимательные или воинствующие богословы» Вселенского престола «скрыли и превратно перетолковали множество документов и мнений, чтобы прийти к смешному выводу о временном характере передачи Украины Русской Церкви (временный характер длинною в три с лишним века!)».
9. Нравственные преступления раскольников
Аргумент: Афониты напоминают, что «самые главные деятели (прошлого и нынешнего) раскольнической „иерархии“ отягощены осуждением церковных (не только Украинской Церкви, но и Константинопольской, Болгарской и др.), но и гражданских судов за тяжкие нравственные преступления, немыслимые и для мирян, и для нехристиан!».
Скорее всего, здесь намек на педофилию одного из самых известных деятелей украинского раскола Чекалина, который участвовал в «хиротонии» Малетича.
Отцы-святогорцы подчеркивают, что украинские автокефалисты «отягощены активным вмешательством в относительно недавний болгарский раскол, связями с украинскими униатами, страшными гонениями, которым при содействии государственных властей они подвергают каноническую Церковь, <…> недавними неприемлемыми заявлениями „архиепископа“ Епифания по поводу гомосексуалистов и т. п.».
Подводя итог, святогорцы приходят к выводу, что статус новой автокефалии выглядит проблематичным, потому что:
патриарх Варфоломей вторгся на чужую каноническую территорию;
патриарх предоставил автокефалию самочинно;
каноническая Поместная Церковь этой автокефалии не просила;
более того, выражала противоположное мнение;
по этому вопросу вместо всеправославного консенсуса мы наблюдаем всеправославное возражение;
отсылка на право принимать апелляции — неканонична;
претензия на юрисдикцию спустя три с лишним века, сопровождавшаяся перетолкованием соответствующих документов, — смехотворна.
Таким образом, позиция многих очень уважаемых насельников Святой Горы, несмотря на давление со стороны Константинопольского патриархата, остается верной канонической традиции нашей Церкви.
Для них никакой ПЦУ не существует, Епифаний — «лжемитрополит», а его религиозная организация — «лжецерковь».
Это означает, что все усилия патриарха Варфоломея, в конечном итоге, окажутся тщетными, потому что нельзя легализовать зло и неправду.
Остается только надеяться на то, что на Фанаре наконец-то поймут тот непреложный факт, что Церковь — это Тело Христово, которое ведет человека к Царствию Небесному, а не организация, которая решает геополитические проблемы.
Раскол, угроза которого нависла над Православной Церковью, может быть преодолен только признанием патриархом Варфоломеем своей ошибки и покаянием раскольников.
Любой другой путь приведет только к погибели, потому что между Христом и велиаром ничего общего быть не может.
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Константин Шемлюк
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жители Донбасса — это граждане Украины, — Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал жителей Донбасса гражданами Украины и призвал украинское правительство сделать все возможное для их поддержки.
«Люди в контролируемой Россией восточной Украине являются гражданами Украины, и правительство обязано сделать все возможное, чтобы поддержать их и облегчить страдания, вызванные российской агрессией», — написал Волкер в Twitter.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Филарет раскритиковал украинские суды из-за «несправедливости»
Раскольник Филарет в связи с решением о приостановке переименования УПЦ заявил, что украинскую судебную систему нужно реформировать.
«У нас суды, к сожалению, несправедливы. И поэтому я не уверен, что это решение (приостановить переименование) справедливо и в интересах украинского государства, и украинского народа», — сказал он.
«Наши суды надо реформировать, чтобы они были справедливыми судами, а не пристраивались к тем или иным политическим силам. Я верю в победу правды», — заявил Филарет.
Напомним, 22 апреля Окружной административный суд Киева приостановил переименование УПЦ. По мнению суда, сейчас переименование может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации, как юридического лица.
Верховная Рада 20 декабря 2018 приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в течение 4 месяцев в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий законопроект № 5309 за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.
22 декабря 2018 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
УПЦ отказывается самостоятельно вносить изменения в свое название и считает такие требования незаконными.
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В Раде предлагают ликвидировать «Укроборонпром»
В Верховную раду внесен законопроект, предусматривающий ликвидацию государственного концерна «Укроборонпром».
Законопроект № 10248 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики зарегистрирован 24 апреля.
Авторы: Сергей Пашинский, Иван Винник, Татьяна Черновол, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерев и Юрий Береза.
Авторы законопроекта считают, что сейчас управление госпредприятиями, которые входят в состав «Укроборонпрома», неэффективно, что «влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности предприятий и в злоупотреблениях со стороны должностных лиц госпредприятий».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Из биографии Вадима Рабиновича. Иудаизм впитал с молоком матери. Член секты Хабад. Жадный до денег, но честный в высказываниях – не скрывает своей приверженности к сионизму. В СССР получил 10 лет тюрьмы за хищение денег в крупных размерах, но благодаря выдающимся артистическим способностям, 3 года находился в психушках, избежав тюрьмы.
Западный Пеца выгнал восточного Беню. Восточный Беня осел в Израиле(где ж ёщё!). Восточные внедрили рыжего к западным (как инородное тело). Восточный Беня вышел на зятя рыжего ( Д.Кушнер-из хасидов). Рыжий не дал билет западному Пеце на продолжение банкета, и позволил Бене, через зятя, выбить Пецу пешкой ( Зелей). Гешефт продолжен. Восточные с остатков Украины должны задружиться с восточными хозяевами РФии.