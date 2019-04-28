Новости Украины и Новороссии 28 апреля 2019

17 марта 2019 года группа насельников Святой Горы, большая часть которых проживают в административной столице Афона Карее, написали письмо в Священный Кинот с изложением своей позиции относительно ПЦУ, сообщает Союз православных журналистов Украины.

Для тех, кто не знает: Кинот — это управленческий орган святогорского братства, своего рода парламент Афона.

Авторы письма попросили Кинот запретить въезд украинским раскольникам на территорию Святой Горы.

Такая позиция афонитов, которые всегда отличались большой гостеприимностью и любовью к ближним, очень жестка.

Но если мы вчитаемся в текст письма, то поймем причины как жесткости по отношению к украинским раскольникам, так и неприятия их легализации патриархом Варфоломеем.

Что же побудило афонитов выступить с открытым протестом против ПЦУ? Таких мотивов несколько.

Сотериологический мотив

По мнению святогорцев, тот, кто поддерживает украинских раскольников, подвергает опасности свое собственное спасение.

«Священное Писание и отеческая традиция многократно научают, что ересь и раскол ведут в погибель, поскольку там не действует Святой Дух», — напоминают они. Так как «ересь и раскол есть дела диавола».

Насельники Святой Горы четко заявляют, что они не будут причащаться «с отлученными от евхаристического общения украинскими раскольниками, изверженными из сана Русской Церковью», так как подобная практика, по их мнению, является безумием и способна привести «в негодность их труды и чаяния» подвергнув, таким образом, опасности их спасение.

Экклезиологический мотив

Отцы уверены, что легализация украинского раскола патриархом Варфоломеем напоминает ситуацию, которая уже существовала в XI веке, когда в 1054 году произошел самый крупный раскол в истории христианства.

И если тогда в расколе были виноваты папские притязания и еретические учения Западной Церкви, то теперь «исключительная ответственность» за всеправославный кризис «лежит на Вселенском патриархате, когда оправдываются уже не ереси, а расколы».

Они считают, что действия патриарха Варфоломея не только не преодолевают схизматическую проблему в Украине, но, наоборот, способствуют ее «увековечению на местном уровне и на уровне всего Православия».

Они предупреждают, что возможен и «внутриафонский раскол».

Этический мотив

Отцы-святогорцы уверены, что визиты украинских раскольников на Святую Гору «не носят паломнический характер», а рассчитаны на авторитет Афона, который позволит им выйти «из всеправославной изоляции» и достичь «своих беззаконных планов».

Афониты подчеркивают, что их жесткая позиция по неприятию представителей ПЦУ продиктована и нежеланием участвовать в гонениях на каноническую Церковь Украины.

Само письмо монахов-афонитов довольно большое.

Они приводят огромное количество аргументов, которые не позволяют им принять легализацию украинского раскола.

Именно эти аргументы позволяют им сделать свою позицию более чем обоснованной, а мотивацию — оправданной. Поэтому выделим основные тезисы и аргументы.

1. Раскольники — безблагодатны

«У раскольников нет законного преемства, и все их таинства недействительны так как они отпали от благодати Святого Духа».

Аргумент: Афониты подчеркивают, что изверженный из священнического сана Макарий Малетич «„был рукоположен во епископы“ не просто раскольниками, а одновременно и лишенными формального канонического преемства».

То есть его «епископскую хиротонию» нельзя считать действительной, как и последующие «хиротонии» других раскольнических «епископов».

2. Раскольники пребывают вне Церкви

Аргумент: Причащаться с украинскими раскольниками нельзя, так как они пребывают вне Церкви, что признавал и Вселенский патриархат: «Разве не было бы непростительным нерадением и безумием привести в негодность наши труды и чаяния, причащаясь с отлученными от евхаристического общения украинскими раскольниками, изверженными из сана Русской Церковью, которой они принадлежат три с лишним века, согласно неизменному, непрерывному и общему признанию всех православных, не исключая Вселенский патриархат?»

3. Патриарх Варфоломей не имел права снимать анафему с украинских раскольников

Аргумент: Отлученных от общения Синод другой Церкви вернуть в общение не может.

Это может сделать только тот, кто подверг их прещению.

Святогорцы напоминают, что согласно 2-му правилу Антиохийского Собора, «тот, кто будет в общении с отлученными, то да будет и сам вне общения, и что другая Церковь не может восстановить отлученных от общения».

4. Патриарх Варфоломей не имел права принимать апелляцию от украинских раскольников

Аргумент: Старцы Святой Горы уверены: тезис патриарших богословов о том, что Вселенский престол имеет право принимать апелляции от представителей других Церквей, «противоречит соборной системе управления Церковью, в рамках которой все патриархи и предстоятели рассматриваются как равные между собой, а Константинопольский имеет лишь первенство чести, а не власти, на что претендует папа. Право же принятия апелляций распространяется только на относящихся к его собственной юрисдикции, а не к юрисдикции других патриархов».

Монахи ссылаются на толкование преподобным Никодимом Святогорцем 9-го правила IV Вселенского Собора: «Константинопольский предстоятель не имеет права действовать в диоцезах и областях других патриархов, и это правило не дало ему права принимать апелляции по любому делу во вселенской Церкви».

Такого же мнения придерживается и другой авторитетный канонист Православной Церкви — Зонара.

5. Патриарх Варфоломей, вступив в общение с раскольниками, сам стал нарушителем священных канонов

Аргумент: В качестве доказательства этого утверждения святогорцы приводят 33-е правило Лаодикийского Собора, «которое запрещает совместные молитвы с еретиками и раскольниками», и 2-е правило Антиохийского Собора, которое «определяет, что тот, кто будет в общении с отлученными, то да будет и сам вне общения».

6. Раскольники остались раскольниками

Аргумент: Насельники Святой Горы подчеркивают, что «на интронизации „архиепископа“ Епифания не присутствовала в лице своего представителя ни одна Церковь, а также то, что, несмотря на невыносимое давление, за истекшие три месяца ни одна Церковь не вошла в общение с его „Церковью“».

Данный факт дает им право утверждать, что «митрополит» Епифаний — это раскольник, а его «Церковь» — лжеавтокефальна.

Исходя из этого монахи Святой Горы недоумевают, на основании чего люди, которых все православные христиане считали раскольниками, были «самочинно приняты в общение одним лишь патриархом Варфоломеем»?

7. Единственная каноническая Церковь Украины — та, которую возглавляет Митрополит Онуфрий

Аргумент: Монахи напоминают, что «все без исключения автокефальные Церкви до сего дня всегда считали и считают Украинскую Церковь частью Церкви Русской, а Митрополитом Киевским признают мудрого и скромного владыку Онуфрия».

Только эта автономная Церковь в Украине, которая, по словам святогорцев, «принадлежит юрисдикции Русской Церкви», — каноническая и законная.

8. Киевская митрополия более 300 лет принадлежит юрисдикции Русской Церкви

Аргумент: Афонские старцы приводят историческую справку, согласно которой «до 1686 года Украина подчинялась Вселенскому патриархату, как ранее, до 1590 года, подчинялась ему и Русская Церковь. В 1686 году деянием патриарха Дионисия IV она вошла в юрисдикцию Московского Патриархата, в которой по общеправославному согласию пребывает вплоть до сего дня 333 года».

Они с недоумением замечают, что только спустя 333 года Вселенский патриархат вдруг «обнаружил, что Украина относится к юрисдикции не Русской, а Константинопольской Церкви!».

Святогорцы уверены, что «невнимательные или воинствующие богословы» Вселенского престола «скрыли и превратно перетолковали множество документов и мнений, чтобы прийти к смешному выводу о временном характере передачи Украины Русской Церкви (временный характер длинною в три с лишним века!)».

9. Нравственные преступления раскольников

Аргумент: Афониты напоминают, что «самые главные деятели (прошлого и нынешнего) раскольнической „иерархии“ отягощены осуждением церковных (не только Украинской Церкви, но и Константинопольской, Болгарской и др.), но и гражданских судов за тяжкие нравственные преступления, немыслимые и для мирян, и для нехристиан!».

Скорее всего, здесь намек на педофилию одного из самых известных деятелей украинского раскола Чекалина, который участвовал в «хиротонии» Малетича.

Отцы-святогорцы подчеркивают, что украинские автокефалисты «отягощены активным вмешательством в относительно недавний болгарский раскол, связями с украинскими униатами, страшными гонениями, которым при содействии государственных властей они подвергают каноническую Церковь, <…> недавними неприемлемыми заявлениями „архиепископа“ Епифания по поводу гомосексуалистов и т. п.».

Подводя итог, святогорцы приходят к выводу, что статус новой автокефалии выглядит проблематичным, потому что:

патриарх Варфоломей вторгся на чужую каноническую территорию;

патриарх предоставил автокефалию самочинно;

каноническая Поместная Церковь этой автокефалии не просила;

более того, выражала противоположное мнение;

по этому вопросу вместо всеправославного консенсуса мы наблюдаем всеправославное возражение;

отсылка на право принимать апелляции — неканонична;

претензия на юрисдикцию спустя три с лишним века, сопровождавшаяся перетолкованием соответствующих документов, — смехотворна.

Таким образом, позиция многих очень уважаемых насельников Святой Горы, несмотря на давление со стороны Константинопольского патриархата, остается верной канонической традиции нашей Церкви.

Для них никакой ПЦУ не существует, Епифаний — «лжемитрополит», а его религиозная организация — «лжецерковь».

Это означает, что все усилия патриарха Варфоломея, в конечном итоге, окажутся тщетными, потому что нельзя легализовать зло и неправду.

Остается только надеяться на то, что на Фанаре наконец-то поймут тот непреложный факт, что Церковь — это Тело Христово, которое ведет человека к Царствию Небесному, а не организация, которая решает геополитические проблемы.

Раскол, угроза которого нависла над Православной Церковью, может быть преодолен только признанием патриархом Варфоломеем своей ошибки и покаянием раскольников.

Любой другой путь приведет только к погибели, потому что между Христом и велиаром ничего общего быть не может.

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Константин Шемлюк