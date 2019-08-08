Новости Украины и Новороссии 08 августа 2019

МИД Литвы и Эстонии заявили, что занялись непризнанием паспортов России, которые выданы жителям Донбасса по указу Владимира Путина.

Дипломаты отметили, что в данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены ищут способы, как реализовать единую политику ЕС по таким документам.

При этом в остальном Евросоюзе пока ничего не говорят об отказе жителям Донбасса и новоявленным россиянам во въезде. Так что пока мы видим лишь инициативу прибалтийских стран.

Украинское издание «Страна» разбиралось, могут ли попасть ли под санкции жители Донецка и Луганска.

Непризнание паспортов РФ: технические нюансы

Литва и Эстония в своих заявлениях упомянули техническую составляющую, которая сейчас прорабатывается. Простыми словами: страны думают, на основании каких критериев они не будут давать визу. В целом они понятны.

Указ Путина об упрощенном получении гражданства для жителей Донбасса датирован 24 апреля 2019 года. По логике граждане, получившие паспорта РФ (внутренние и заграничные) в отделах МВД по Ростовской области после этой даты, будут попадать под санкции европейских стран.

Техническая сложность заключаются в следующем.

По логике к указанным выше признакам европейцы могли бы добавить место рождения человека — Донецкую или Луганскую области. Тогда бы их задача облегчилась.

Но страны ЕС не могут официально декларировать данный критерий. Ведь это чистая дискриминация. Международное право запрещает дискриминацию по признаку территориальной принадлежности: месту рождения и месту жительства.

Это означает, что европейцы должны использовать другие дополнительные критерии. Например, пристально рассматривать справку с места работы — обязательную бумагу, которая нужна для получения шенгена.

У жителей Донецка и Луганска справки с места работы в России может и не быть — далеко не все владельцы российского паспорта сразу уедуть жить в РФ или устроятся там офицально. То есть формально они вообще не могут претендовать на шенген, чем обесценивают европейские запреты.

Еще один критерий, на который европейцы обращают рассматривая запросы на шенген от тех же крымчан — место регистрации. Если украинец получил российский паспорт в Крыму после 14 марта 2014 года и он имеет крымскую прописку, то европейцы не дают визу. Если же прописка любая другая, но не Крым и Севастополь, граждан РФ все чаще получает визу.

В случае с жителями Донбасса будет сложнее, потому что в российском паспорте у них не может стоять прописка в Донецкой или Луганской областях.

Предположим, что за основу европейцы могут взять регистрацию в Ростовской области. Если же прописка будет любой другой российской — Таганрог, Волгоград, Воронеж, — то, отталкиваясь от крымской логики, жители республик с паспортами РФ визу все-таки должны будут получить.

Европейская позиция относительно новых россиян

Литва и Эстония в своем заявлении упомянули, что сейчас в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены ищут способы, как реализовать единую политику ЕС по непризнанию паспортов РФ, выданных жителям «Донбасса.

Это значит, что разрабатывается общая линия поведения.

«Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры», — уточнили в литовском МИД.

Появится ли такая единая позиция и в каком форме — вопрос.

Степень серьезности санкций и последствия

Киев — ранее в лице Порошенко, сейчас — Зеленского — декларирует всеобъемлющую западную поддержку Украины во взаимоотношениях с Россией. Часто это так. До тех пор, пока речь не заходит об интересах самих стран.

Наиболее яркий пример последнего времени — «Северный поток — 2». С одной стороны, европейские страны кивали Киеву, с другой стороны — согласовывали Москве документы на строительство газопровода на своей территории. Основная причина — так выгодно европейцам.

В отношении санкций против России (допустим, новых — из-за паспортов для Донбасса) ситуация такая. Насколько жестко на них отреагирует Кремль — неясно. Зато понятно, что страны ЕС не хотят рисковать российским туристическим потоком, инвестициями, торговым оборотом и прочим.

Отсюда можно сделать вывод, что санкции из-за паспортов для жителей республик будут у части европейцев по большей мере для отвода глаз. Например, как после отравления Скрипалей в Британии. Тогда страны угрожали мощнейшими санкциями против РФ, а на выходе выслали из своих стран по паре российских дипломатов.

Именно это — конфликты и последствия, вызванные запретом на выдачу шенгена жителям Донбасса — и есть самое главное в данном вопросе.

Если же говорить о запрете жителям Донбасса въезжать в Европу — это проблема явно не будет масштабной. Донецкие педагоги и врачи массово не ринутся на осенний уикэнд в Венскую оперу. А те немногие, кому очень нужно посетить Европу, найдут способы обхода санкций — так же, как это который год делают крымчане.

Что же касается популярных российских туристических маршрутов — Турции, Таиланда, Шри-Ланки, — проблем с посещением этих стран у жителей Республик, как и у крымчан, возникнуть не должно.

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Екатерина Терехова