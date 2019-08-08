Новости Украины и Новороссии 08 августа 2019
- 09:16 Цитаты „отцов-основателей” украинства.
- 08:08 В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от своей “заботы”.
- 07:46 Пока Украина «воевала» с РФ, Будапешт практически оттяпал Закарпатье.
- 06:00 Новые русские: Сможет ли Европа закрыть въезд жителям Донбасса с российскими паспортами.
- 05:00 Порошенко носится по миру, пытаясь спасти свою шкуру.
- 04:30 Долговая пропасть Украины распространяется даже на СНГ.
- 01:56 Чем заняться Зеленскому в Житомире.
- 01:18 Восстание великих укров: В Киеве потребовали сменить мировой порядок.
- Вчера 22:53 Эрдоган потроллил Зеленского на брифинге (ВИДЕО).
- Вчера 22:07 По стопам Порошенко: Зеленский устроил минуту молчания на брифинге с Эрдоганом.
- Вчера 18:06 Выборочно грозный Ярош.
Цитаты „отцов-основателей” украинства
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В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от своей “заботы”
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Пока Украина «воевала» с РФ, Будапешт практически оттяпал Закарпатье
Венгрия давно начала аккуратную и со всех сторон демократическую оккупацию Закарпатья. В самой западной области Украины свободно раздавали венгерские паспорта, открывались венгерские школы и высшие учебные заведения.
Украинский МИД регулярно скандалил по этому поводу, но Будапешт тихой сапой продолжал вежливый отжим своих исконных территорий. Причём венгры действовали сугубо в рамках международного законодательства, заставляя киевских маргиналов ссориться даже с американскими кураторами из НАТО.
В итоге к 2019 году операция по мирному завоеванию Закарпатья практически завершилась. Несколько последних штрихов Будапешт приберёг к президентским и парламентским выборам на Украине. И вот, не прошло и недели после очередного триумфа «Слуги народа» как украинских патриотов огорошили сразу двумя очень неприятными новостями. Во-первых, от Закарпатья в Раду прошли провенгерские политики, открыто поддерживаемые Будапештом. Во-вторых, правоохранители, наконец, выяснили, что венгерские паспорта на данный момент получили уже больше 300 тысяч жителей региона. Если учесть, как сейчас работает украинская полиция и Госстат, эту цифру с уверенностью можно умножить как минимум вдвое. То есть примерно половина населения Закарпатья являются гражданами Венгрии. Мало того, местный политикум также сформировал Будапешт.
По факту, киевская верхушка незаметно для себя потеряла ещё одну область, что уже успели с прискорбием признать многие столичные политологи и чиновники. В Кабмине и на Банковой, конечно же, данный факт упрямо отрицают, но Украина всё-таки лишилась Закарпатья. Осталось только официальные документы подписать.
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Новые русские: Сможет ли Европа закрыть въезд жителям Донбасса с российскими паспортами
МИД Литвы и Эстонии заявили, что занялись непризнанием паспортов России, которые выданы жителям Донбасса по указу Владимира Путина.
Дипломаты отметили, что в данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены ищут способы, как реализовать единую политику ЕС по таким документам.
При этом в остальном Евросоюзе пока ничего не говорят об отказе жителям Донбасса и новоявленным россиянам во въезде. Так что пока мы видим лишь инициативу прибалтийских стран.
Украинское издание «Страна» разбиралось, могут ли попасть ли под санкции жители Донецка и Луганска.
Непризнание паспортов РФ: технические нюансы
Литва и Эстония в своих заявлениях упомянули техническую составляющую, которая сейчас прорабатывается. Простыми словами: страны думают, на основании каких критериев они не будут давать визу. В целом они понятны.
Указ Путина об упрощенном получении гражданства для жителей Донбасса датирован 24 апреля 2019 года. По логике граждане, получившие паспорта РФ (внутренние и заграничные) в отделах МВД по Ростовской области после этой даты, будут попадать под санкции европейских стран.
Техническая сложность заключаются в следующем.
По логике к указанным выше признакам европейцы могли бы добавить место рождения человека — Донецкую или Луганскую области. Тогда бы их задача облегчилась.
Но страны ЕС не могут официально декларировать данный критерий. Ведь это чистая дискриминация. Международное право запрещает дискриминацию по признаку территориальной принадлежности: месту рождения и месту жительства.
Это означает, что европейцы должны использовать другие дополнительные критерии. Например, пристально рассматривать справку с места работы — обязательную бумагу, которая нужна для получения шенгена.
У жителей Донецка и Луганска справки с места работы в России может и не быть — далеко не все владельцы российского паспорта сразу уедуть жить в РФ или устроятся там офицально. То есть формально они вообще не могут претендовать на шенген, чем обесценивают европейские запреты.
Еще один критерий, на который европейцы обращают рассматривая запросы на шенген от тех же крымчан — место регистрации. Если украинец получил российский паспорт в Крыму после 14 марта 2014 года и он имеет крымскую прописку, то европейцы не дают визу. Если же прописка любая другая, но не Крым и Севастополь, граждан РФ все чаще получает визу.
В случае с жителями Донбасса будет сложнее, потому что в российском паспорте у них не может стоять прописка в Донецкой или Луганской областях.
Предположим, что за основу европейцы могут взять регистрацию в Ростовской области. Если же прописка будет любой другой российской — Таганрог, Волгоград, Воронеж, — то, отталкиваясь от крымской логики, жители республик с паспортами РФ визу все-таки должны будут получить.
Европейская позиция относительно новых россиян
Литва и Эстония в своем заявлении упомянули, что сейчас в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены ищут способы, как реализовать единую политику ЕС по непризнанию паспортов РФ, выданных жителям «Донбасса.
Это значит, что разрабатывается общая линия поведения.
«Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры», — уточнили в литовском МИД.
Появится ли такая единая позиция и в каком форме — вопрос.
Степень серьезности санкций и последствия
Киев — ранее в лице Порошенко, сейчас — Зеленского — декларирует всеобъемлющую западную поддержку Украины во взаимоотношениях с Россией. Часто это так. До тех пор, пока речь не заходит об интересах самих стран.
Наиболее яркий пример последнего времени — «Северный поток — 2». С одной стороны, европейские страны кивали Киеву, с другой стороны — согласовывали Москве документы на строительство газопровода на своей территории. Основная причина — так выгодно европейцам.
В отношении санкций против России (допустим, новых — из-за паспортов для Донбасса) ситуация такая. Насколько жестко на них отреагирует Кремль — неясно. Зато понятно, что страны ЕС не хотят рисковать российским туристическим потоком, инвестициями, торговым оборотом и прочим.
Отсюда можно сделать вывод, что санкции из-за паспортов для жителей республик будут у части европейцев по большей мере для отвода глаз. Например, как после отравления Скрипалей в Британии. Тогда страны угрожали мощнейшими санкциями против РФ, а на выходе выслали из своих стран по паре российских дипломатов.
Именно это — конфликты и последствия, вызванные запретом на выдачу шенгена жителям Донбасса — и есть самое главное в данном вопросе.
Если же говорить о запрете жителям Донбасса въезжать в Европу — это проблема явно не будет масштабной. Донецкие педагоги и врачи массово не ринутся на осенний уикэнд в Венскую оперу. А те немногие, кому очень нужно посетить Европу, найдут способы обхода санкций — так же, как это который год делают крымчане.
Что же касается популярных российских туристических маршрутов — Турции, Таиланда, Шри-Ланки, — проблем с посещением этих стран у жителей Республик, как и у крымчан, возникнуть не должно.
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Екатерина Терехова
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Порошенко носится по миру, пытаясь спасти свою шкуру
Пётр Порошенко вернулся на Украину также внезапно, как и уехал из страны.
Поздней ночью в аэропорту Жуляны приземлился бизнес-джет с выключенными опознавательными маячками.
Около трапа бывшего президента Украины ждал автомобиль и охрана. Порошенко сразу сел в автомобиль и покинул воздушную гавань.
Ранее, 29 июля, шоколадный олигарх вывез из Украины всю свою семью. Первоначально Порошенко отправился в Турцию, затем в ОАЭ, а оттуда в Лондон. Некоторое время экс-президент пробыл в столице Великобритании.
Там у него состоялся целый ряд встреч, после чего он обратился к американским лоббистским компаниям за помощью в урегулировании 13 уголовных дел, которые открыты на него на Украине.
Результат этих встреч и обращения к лоббистам неизвестен, однако, бизнес-джет, ожидавший всё это время на Мальдивах, в итоге прилетел в Лондон за Порошенко.
Тем временем, к 13 уголовным делам Петра добавилось ещё одно — за пересечение границы по поддельным документам. Тут, конечно, к украинским таможенникам сразу возникают вопросы: что, неужели Порошенко не узнали?
Сейчас шоколадный олигарх скрывается от украинского следствия уже в Незалежной. Любопытно, британо-американская элита пообещала Порошенко защиту или наоборот заманила в ловушку Зеленского? Или бывший украинский президент выторговывал безопасную жизнь за границей только для своей семьи?! В любом случае будет интересно.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Долговая пропасть Украины распространяется даже на СНГ
Долги Украины продолжают расти. Стало известно, что задолженность страны перед СНГ превысила 300 млн рублей. Что это значит, и почему подобное произошло?
Дело в том, что в 2014 году Украина перестала платить взносы в бюджет СНГ. При этом формально страна продолжает быть членом содружества. Порошенко заявлял, что государство не будет участвовать в международных договорах СНГ, а также выйдет из них вовсе.
Но, несмотря на то, что в угоду ЕС Украина действительно перестала участвовать в жизни союза, официально страна все еще является его членом и получает приглашения на встречи, а также отчеты о собраниях глав стран-участников.
Таким образом, сумма взносов, которые должна делать украинская сторона, копится. Она составила уже более 300 млн рублей. Вот только власти не торопятся отдать долг. Примечательно, что ради вступления в НАТО и ЕС там готовы на все. Неужто и 2% от ВВП Украина будет платить альянсу в случае, если план выгорит, что, конечно, вряд ли. Плохо верится.
В МИД РФ выразили надежду на то, что новые украинские власти одумаются и сохранят членство в СНГ, выбрав «прагматичный и разумный подход». Это, действительно, было бы логично, учитывая, что действующий сильный союз рядом, а ЕС и НАТО — где-то там и не стремятся включать в свои ряды очередную страну-нищеброда.
Украина вся в долгах. На сегодняшний день внешний долг Украины составляет более двух триллионов гривен, то есть примерно 76 млрд долларов. Поэтому если поступления в бюджет страны будут хоть немного ниже обычного, то это нанесет серьезный удар по экономике.
Эксперты считают, что украинским властям необходимо отказаться от новых кредитов, и это было бы действительно разумным решением. Регулярные транши от МВФ, США и многих других даются Украине не просто так.
Каждый раз стране приходится выполнять условия тех, кто дает деньги. Например, реализация приватизации, которая только усугубит дела на Украине и сделает ее еще более зависимой от Запада.
Поэтому с СНГ Незалежной лучше не портить отношения. Этот союз единственный, который может стране реально помочь. Если же украинские власти окончательно решили продаться Западу, то для начала стоит отдать долг СНГ, выйти из союза, а потом уже строить планы на «счастливое» будущее в НАТО и ЕС. Но можно предположить, что Украина не собирается отдавать долг.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Чем заняться Зеленскому в Житомире
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Восстание великих укров: В Киеве потребовали сменить мировой порядок
В 2014 году украинские националисты любили оправдывать свои преступления лозунгом «Америка с нами». Постепенно угар от своей безнаказанности только нарастал и появился лозунг «весь мир с нами». В 2019 году наступило «похмелье». Оказывается, Америке и всему миру совершенно плевать на Украину. Теперь многочисленные деятели чувствуют себя, как брошенные девушки. Их недовольство прорывается в СМИ.
Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал людей на строительство нового мирового порядка. Иначе, по словам Туки, цивилизации не выйти из кризиса.
Под кризисом украинский деятель понимает пренебрежение межгосударственными договорами и разрушение глобальной системы безопасности.
«И вот в этой всей „каше“ нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, — сейчас не функционирует», — заявил Тука.
Разумеется, украинский чиновник не хотел выделять, как источник мировых проблем, своих американских патронов, но по глупости он именно это и сделал. Всем хорошо известно, кто старательно пренебрегает международным правом и разрушает систему глобальной безопасности.
Также досталось от Туки и ООН. Организация якобы не выполняет своих функций. В общем, это классический пример поговорки «заставь дурака богу молиться».
Вроде бы хотел сказать, что украинская власть брошена и необходима реформа ООН, чтобы её спасти. А получилось сказать о том, что человеческая цивилизация находится в кризисе из-за США. Туку, как и всю майданную власть, сейчас можно охарактеризовать двумя словами: глупость и обида.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Эрдоган потроллил Зеленского на брифинге (ВИДЕО)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потроллил украинского лидера Владимира Зеленского в ответ на его заявление об арестованных украинских моряках.
Зеленский на брифинге с Эрдоганом заявил, что помнить о 24-х моряках ему помогают браслеты с их именами.
Президент Украины рассказал, что желтые браслеты с именами моряков ему дали родители пленных.
«Я их заверил, что не буду их снимать до того времени, пока мы их не вернем», — сказал Зеленский.
На такое заявление украинского лидера Эрдоган ответил: «Если мы каждый раз будем надевать браслет на руку, то на руке не останется места для них. Потому что мы переживаем много событий, которые требуют от нас надевания браслетов.
Мы видим во всех уголках мира разные страдания, от Керченского пролива до Палестины, и так далее. Везде есть такие проблемы. И самое важное, что мы, как политики, должны пытаться прекратить это. Мы будем продолжать борьбу. Желаю, чтобы однажды мы смогли достичь позитива».
Стоит напомнить, что всего год назад на гастролях студии «Квартал 95» в Турции Зеленский не стеснялся в выражениях по поводу турецкого президента.
Выпуск «Квартала» годичной давности открывается «острой политической репризой», как ее назвал Зеленский: «Эрдоган — усатый таракан».
Затем «квартальцы» отпустили еще одну шпильку в адрес Эрдогана, намекнув на несменяемость власти в Турции, когда Зеленский пошутил, что Эрдоган будет президентом всегда.
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По стопам Порошенко: Зеленский устроил минуту молчания на брифинге с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский объявил минуту молчания в память о погибших на Донбассе морских пехотинцах во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
«Перед речью, которую я произнесу, я хотел бы и, думаю, вы все будете не против… Это правда, мы сегодня много времени говорили о Минске, о войне на Донбассе. Вчера у нас четверо молодых людей, все младше меня, не вернулись живыми. Я думаю, что было бы справедливо, если бы мы сейчас почтили минутой молчания наших погибших», — предложил Зеленский.
Присутствующие поддержали его идею и провели минуту молчания, встав со своих мест.
«Спасибо вам. Я думаю, что очень важно, чтобы все в мире понимали, чтобы Турция и каждая страна помнили о наших бойцах. Это очень важно для их родителей, их детей. Спасибо», — поблагодарил украинский президент.
Действия Зеленского вызвали бурное обсуждение в сети.
«А кусок снаряда не показал?»;
«Эрдогану это было крайне необходимо. Капец, идиоты»;
«А по детям Донбасса, которых убили и покалечили херои, он не хочет минуту молчания объявить? Мерзкий тип!»;
«Эх Зеля-Зеля… А Украина, бедная, так на тебя надеялась»;
«Походу, Зеленского Петька все-таки лизнул», — прокомментировали поступок президента пользователи.
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Выборочно грозный Ярош
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