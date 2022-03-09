От армии Сердюкова к армии Шойгу. Как изменились вооружённые силы РФ за 10 лет. Константин Сивков
Под какую войну была заточена наша армия 10 лет назад. Что изменилось за это время. Как соотносятся между собой сейчас вооружённые силы США и РФ. Об этом и многом другом рассказывает доктор военных наук Константин Сивков.
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