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От армии Сердюкова к армии Шойгу. Как изменились вооружённые силы РФ за 10 лет. Константин Сивков

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Под какую войну была заточена наша армия 10 лет назад. Что изменилось за это время. Как соотносятся между собой сейчас вооружённые силы США и РФ. Об этом и многом другом рассказывает доктор военных наук Константин Сивков.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HNV_btQCRPA
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