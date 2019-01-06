Погоны, как символ чести

Источник: vsk.sevhome.ru

«…Чести знак, возложенный на плечи»

А. Несмелов (Миропольский)

Русский поэт, офицер Российской императорской армии, после 1920 г. в эмиграции



С этим предметом форменной одежды, отличающим государственного служащего от обычного гражданина, мы сталкиваемся часто. Они стали настолько привычными, что иногда даже не замечаем. Тем более сегодня, когда их можно видеть на плечах не только военнослужащих, но и, иногда, у людей, к силовым структурам и государству отношения не имеющих.

Погоны имеют большую историю и сейчас мы попробуем о ней рассказать.

Прежде, постараемся понять, что звания, чины, награды, соответствующие им знаки различия и отличия регламентируют социальные отношения в воинских формированиях любого государства. Под знаками различия традиционно понимаются условные отличительные знаки на форменной одежде военнослужащих, призванные обозначить персональные воинские звания, принадлежность к воинской специальности или службе. К ним, как правило, относятся погоны, а также петлицы, различного рода нагрудные и нарукавные знаки, кокарды, звездочки, просветы, канты, лампасы, и др.

Появление погон в Российской армии

Широко распространено заблуждение, что погоны как элемент военной формы происходят от рыцарских лат, точнее металлических наплечных пластинок, защищавших плечи воина от сабельных ударов. Это миф.

Погоны в российской армии имеют давнюю историю. Впервые их ввел император Петр Великий ещё 1696 г., когда начал строить свою армию по европейскому типу. Но в те времена погоны служили лишь лямкой, удерживавшей от сползания с плеча ремень ружья, ранца или патронной сумки. Погон чаще всего был атрибутом униформы нижних чинов: офицеры ружьями не вооружались, и потому погоны не были им нужны.

В 1762 г. была сделана попытка использовать погон как средство выделения военнослужащих разных полков и выделения солдат и офицеров. Для решения этой задачи каждому полку были даны погоны различного плетения из гарусного шнура, а для разделения солдат и офицерского состава плетение погона в одном и том же полку отличалось. Однако так как единого образца не было, задачу знака различия погоны выполняли плохо.

При императоре Павле I погоны стали носить только солдаты, и опять только с практической целью: держать амуницию на плечах.

В качестве знаков различия они стали вновь использоваться с восшествием на престол Александра I. Однако теперь обозначали не чины, а принадлежность к тому или иному полку. На погонах изображалась цифра, указывающая номер полка, а цвет погона указывал на номер полка в дивизии: красным обозначался первый полк, синим – второй, белым – третий, а темно-зеленым – четвертый.

Чтобы отличить солдата от офицера, офицерские погоны сначала обшивали галуном, а с 1807 г. погоны у офицеров были заменены эполетами. С 1827 г. офицерские и генеральские чины стали обозначать количеством звездочек на эполетах: у прапорщиков – 1, подпоручика, майора и генерал-майора – 2; поручика, подполковника и и генерал-лейтенанта – 3; штабс-капитана – 4; у капитанов, полковников и полных генералов на эполетах звездочек не было. По одной звездочке сохранили для отставных бригадиров и отставных секунд-майоров – этих чинов к 1827 г. уже не существовало, но сохранились отставники с правом ношения формы, ушедшие в отставку в этих чинах.

Почему же знаком различия была избрана звезда? И почему пятиконечная?

Звезды в геральдике и эмблематике различаются как по числу образующих их лучей, так и по цвету. Сочетание того и другого дает различные смысловые и национальные значения каждой звезды. Пятиконечная звезда – древнейший символ защиты, охраны, безопасности. В Древней Греции её можно было встретить на монетах, на дверях домов, хлевах и даже на колыбельках. У друидов Галлии, Британии, Ирландии пятиконечная звезда (друидский крест) был символом защиты от внешних злых сил. И до сих пор её можно увидеть на оконных стеклах средневековых готических построек.

Великая французская революция возродила пятиконечные звезды как символ античного бога войны Марса. Ими обозначали чин командиров французской армии — на головных уборах, эполетах, шарфах, на фалдах мундира. Военные реформы Николая I во многом содержали подражание французской армии — так звезды «скатились» с французского небосклона на российский.

С 8 апреля 1843 г. появляются знаки различия и на погонах нижних чинов: одна лычка досталась ефрейтору, две – младшему унтер-офицеру, а три – старшему унтер-офицеру. Фельдфебель получил на погон поперечную лычку 2,5-сантиметровой толщины, а подпрапорщик – точно такую же, но расположенную продольно из золотистого галуна, а для унтер-офицеров – из белой (серебристой) плетеной тесьмы.

Наличие эполет, шитья и петлиц у офицерского состава резко выделяло их из солдатской массы, что создало особую опасность для офицеров в период ведения боевых действий. Особенно ярко это проявилось во время Крымской войны 1853—1856 гг. Существует версия, что адмирал П.С.Нахимов в 1855 г. в Севастополе был убит пулей французского снайпера, ориентировавшегося на ярко выделявшиеся эполеты, которые генерал принципиально не снимал с мундира.

Крымская война выявила несоответствие некоторых, особенно парадных предметов офицерского обмундирования новому, позиционному характеру ведения боевых действий. Вместо мундиров, касок и киверов офицеры предпочитали носить на позициях сюртуки и фуражки. 29 апреля 1854 г. Николай I именным указом предписал вместо шинелей с пелериной «в военное время всем вообще генералам, штаб и обер-офицерам пехоты, кавалерии, пионер, артиллерии и жандармов иметь походные шинели» солдатского образца. Как и у нижних чинов, походные офицерские шинели шились из грубого толстого сукна и имели стоячий воротник цветом по родам войск и цветные суконные погоны, присвоенные нижним чинам части.

Для отличия категорий офицеров на погонах появились просветы: обер-офицерские погоны были с одним просветом, штаб-офицерские – с двумя, генеральские погоны изготавливались из сплошного галуна особого переплетения и просветов не имели.

Чины различались коваными звездочками, как на эполетах. На погонах генерал-адъютантов и флигель-адъютантов полагалось иметь императорские вензеля.

Кстати о терминологии. Для многих непонятны такие названия, как просвет и выпушка. А ведь все это проще простого. Выпушка — это суконный кант по краю погона. Просвет — продольная полоска ткани, разделяющая погон на две или три части. У младших офицеров — один просвет. У старших — два. Правда, до революции младшие назывались, на немецкий манер, «обер-офицерами», а старшие – «штаб-офицерами».

Царствование Александра II открыло период особой любви народа к своей армии. Небывалый взлет патриотизма в те годы сделал для многих службу Отечеству пределом мечтаний. Блистательные офицеры пользовались огромным успехом на всевозможных балах, в светскую моду уверенно входил покрой военных мундиров. Чувства подданных разделял и Александр II, который не только переодел войска в роскошную форму, но и ввел погоны нового образца. Обычный офицерский погон и погоны нижних чинов приобрели продолговатую пятиугольную форму. Генеральский погон был шестиугольной формы, то есть той, какая используется и сейчас. Да и вообще сегодняшний погон мало чем отличается от погона того времени — те же просветы, те же звездочки. Единственная разница — первоначально звезды крепились рядом с просветами.

С 1874 г., в соответствии с приказом по военному ведомству № 137 от 4 мая 1874 г., погоны и первого, и второго полков дивизии стали красными, а синим стал цвет петлиц и околышей фуражек второго полка. Погоны же третьего и четвертого полков стали синими, но у третьего полка петлицы и околыши были белыми, а у четвертого — зелеными.

Желтый цвет погон имели армейские гренадеры. Желтыми также были погоны Ахтырского и Митавского гусарских, Финляндского, Приморского, Архангелогородского, Астраханского и Кинбурнского драгунских полков.

С появлением стрелковых полков последним были присвоены малиновые погоны.

1. Стрелок 10-го Новоингерманландского пехотного полка. Номерная шифровка.

2.Канонир 23-й конно-артиллерийской батареи. Шифровка номерная и спецзнак артиллерии.

3.Гренадер 5-го гренадерского Киевского Наследника Цесаревича полка. Шифровка в виде вензеля Цесаревича. На желтых погонах шифровка красная. Выпушка синяя п- присвоенная этому полку.

4.Гусар 6-го гусарского Клястицкого полка. Погон цвета приборного сукна -светло-синий. Пуговица цвета приборного металла полка — серебро.

5.Казак 14-го Донского казачьего Войскового атамана Ефремова полка.

6.Сапер роты Его Величества лейб-гвардии Саперного батальона. Вензель металлический накладной, который положен в ротах Его Величества во всех родах войск.

С сайта http://army.armor.kiev.ua/

Погоны имели военные чиновники и чиновники некоторых гражданских ведомств, а также полиция.

По своему внешнему виду повседневные погоны дореволюционной армии России были схожи с так называемыми «повседневными» золотыми и серебряными погонами Советской Армии, но со следующими различиями:

1. Цвета кантов и просветов означали не род войск (как теперь), а тот или иной полк.

2. Звездочки были не металлические, а вышитые: на золотых погонах — серебром, на серебряных — золотом.

3. Размер звездочек был единым для всех чинов, от прапорщика до генерала.

4. Номерные полки армии имели на погонах вышитые номера.

5. Полки, имеющие шефов (главным образом в гвардии), имели на погонах так называемую «шифровку» (вышитый вензель с короной над ним).

Повседневные офицерские погоны были двух типов: пристяжные жесткие — их носили на кителях, мундирах, сюртуках; пришивные — мягкие, которые носили на шинелях, а потом стали носить на гимнастерках и френчах.

Фасон погон, носимых на гимнастерках, был такой, как на пристяжных погонах (с прогонной пуговицей и трапециевидным обрезом верхнего края), По сути дела, это были пристяжные погоны, снятые с жесткого подбоя и нашитые.

До 1917 г. система наплечных знаков различия существенно не менялась, но события войны с Японией в начале ХХ в. и большие потери, от массированного огня стрелкового оружия привели к появлению так называемых полевых погон.

Полевые погоны на шинелях были изготовлены из шинельного сукна, просветы на них были вышиты золотисто-желтым шелком. Звездочки на погонах были металлические черно-зеленого цвета (оксидированные); прикреплялись они сверху погона. Форма звездочек была более тонкой и плоской, чем звездочки, носимые позднее в Советской Армии. Посередине звездочки был круг. Лучи звездочки имели горизонтальные штампованные полоски.

1.6-й саперный Великого Князя Николая Николаевича Старшего батальон.

2. Крепостной телеграф Брест-Литовской крепости.

3. 8-й железнодорожный батальон.

4. 5-я обозная рота.

5. 8-й драгунский полк.

6. 3-й уланский полк.

7.4-й гусарский полк.

8. 25-я артиллерийская бригада.

9. 5-й гренадерский Киевский Наследника Цесаревича полк.

10. 7-й гренадерский Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк.

11.37-й пехотный Екатеринбургский полк.

12. 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк.

С сайта http://army.armor.kiev.ua/

Был и другой вид полевых погон — из шелкового галуна светло-зеленого цвета с вытканными цветными просветами и кантами из приборного сукна. Погоны, эти носились преимущественно на кителях, гимнастерках и френчах.

Звездочки на них были точно такими, как на шинельных, полевых погонах, но носили и золотые и серебряные, а иногда даже вышитые. Помимо звездочек на погонах — как повседневных, так и полевых — носили эмблемы, обозначающие род войск. Эмблемы были как вышитые, так и металлические прикрепленные. Цвет эмблемы был всегда таким же, как у звездочек.

Пехота, кавалерия, казаки эмблем не имели. Артиллерия имела эмблему, сохранившуюся до нашего времени в Советской Армии,— две скрещенные пушки, пулеметные части — силуэт пулемета системы «Кольт» (на треножнике). Автоброневые части имели эмблему (тоже сохранившуюся до нашего времени) — ось с двумя колесами и рулем посередине, между двумя крыльями. Железнодорожные войска имели эмблемой скрещенные топор и якорь, саперные — скрещенные кирку и лопату, военные врачи — змею, обвивающую чашу (эта эмблема тоже сохранилась до нашего времени).

Авиация имела эмблемой двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах пропеллер и меч (после Февральской революции орел был лишен короны). Эмблемы помещались выше звездочек.

Младший офицерский состав (в русской армии он назывался «обер-офицерский») включал в себя чины от прапорщика до капитана (в кавалерии — ротмистра, в казачьих частях — есаула), имел погоны с одним просветом.

Полевые погоны в 1914 г. дисциплинированно надели все, кто оказался на фронтах Первой мировой войны. Однако, с течением времени эта тусклость стала раздражать, навевать тоску на офицеров. И по большей части, те, кто не находился постоянно в пехотных окопах и не подвергался непосредственной опасности ружейно-пулеметного огня, старались носить галунные погоны.

Зато, как это обычно водится — чем дальше от фронта, тем человек становится воинственней. Поскольку походные погоны были внешним признаком офицера-фронтовика, были так сказать, овеяны пороховым дымом, они стали очень популярны среди офицеров «окопавшихся в тылу», особенно в столичных гарнизонах. До такой степени, что командующий Московским округом в феврале 1916 г. был вынужден издать приказ, запрещающий ношение походных погон «…господами офицерами в Москве и на территории всего округа».

Прапорщик стрелковых частей. 1914—1918 гг.

Отмена погон революцией 1917 г.: армия без погон

Однако после Октябрьской революции погоны были отменены вместе с военными и гражданскими чинами.

После Гражданской войны погоны могли резко сократить жизнь своему владельцу. Знаки различия царской армии вместе с офицерской выправкой служили индикатором «недобитой контрреволюции» – то есть были основанием для расправы.

«…Эх, весна семнадцатого года,

Гул июля, октября картечь!..

Посрывала красная свобода

Все погоны с офицерских плеч».

Так в 1945 г. в стихотворении «Старые погоны» русский поэт-эмигрант Арсений Несмелов (Митропольский), в прошлом офицер Русской Императорской Армии, писал об отмене погон. Далее по тексту автор называет погоны и «чести знаком, возложенным на плечи», и «доблести испытанным рычагом».

Потом классовая ненависть к погонам улеглась, и в 1936 г. один из первых советских маршалов Михаил Тухачевский поднял на совещании вопрос о возвращении погон. «Форма удобная и красивая, обязывает командира держаться соответственно, помнить, что „честь мундира« – это не пустые слова», – сказал он И.В.Сталину, когда вождь потребовал объяснений.

Сталин предложение не поддержал, но со временем мнение вождя изменилось: в марте 1940 г. предложение ввести знаки различия в виде «продольных наплечников из ткани» прозвучало уже на официальном уровне. Еще через три года эти наплечники трансформировались в погоны.

Но первые знаки различия в Красной Армии появились раньше. 16 января 1919 г. Они представляли собой треугольники, кубики и ромбы, нашиваемые на рукава. В 1922 г. эти треугольники, кубики и ромбы перенесли на нарукавные клапаны. При этом определенный цвет клапана соответствовал тому или иному роду войск. Но эти клапаны продержались недолго – уже в 1924 г. знаки различия переместились на петлицы. Кроме того, помимо этих геометрических фигур появилась ещё одна – прямоугольник (его называли «шпала», предназначавшаяся для тех служебных категорий, которые соответствовали дореволюционным штаб-офицерам.

В 1935 г. в Красной Армии были введены персональные воинские звания. Некоторые соответствовали дореволюционным – полковник, подполковник, капитан. Какие-то были взяты из чинов бывшего Императорского военно-морского флота – лейтенант и старший лейтенант. Звания же, соответствовавшие генеральским, остались от прежних служебных категорий – комбриг, комдив, комкор, командарм 2-го и 1-го ранга. Было восстановлено звание майора, отмененное при Александре III. Кроме того, было введено звание Маршал Советского Союза, обозначавшееся уже не ромбами, а одной большою звездой на воротниковом клапане.

5 августа 1937 г. было введено звание младшего лейтенанта, а 1 сентября 1939 г. – звание подполковника.

7 мая 1940 г. были введены генеральские звания. Генерал-майор, как и до революции, имел две звезды, но располагались они не на погонах, а на воротниковых клапанах. Генерал-лейтенант имел три звезды. На этом сходство с дореволюционными генералами заканчивалось – вместо полного генерала за генерал-лейтенантом следовало звание генерал-полковника (было перенято из немецкой системы генеральских званий того времени). Генерал-полковник имел четыре звезды, а следовавший за ним генерал армии, звание которого было заимствованное из французской армии, имел пять звезд. В таком виде знаки различия оставались до 6 января 1943 г., когда в Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) были введены погоны.

Триумфальное возвращение

Осенью 1941 г. в ожесточенных боях под Ельней части Красной армии показали всему миру, что они достойны славы своих предков. Сразу четырем стрелковым дивизиям за мужество и героизм, проявленные в боях, было присвоено почетное звание гвардейских.

Именно для них и стали разрабатываться погоны в качестве отличительного знака. Но по каким-то причинам эти разработки запоздали. Тогда И.В.Сталину было предложено утвердить погоны в качестве знаков различия для всей армии. Понимая, что это поможет укрепить боевой дух, тот согласился.

Соблюдая преемственность традиций, погоны стали разрабатывать по образцам времен Александра II, как и тогда, звездочки на погонах крепили не на просветы, а рядом с ними, правда, совсем недолго, а для военных медиков и военных юристов предусматривали узкие погоны. На поле погона размещались знаки различия (звездочки, просветы, нашивки) и эмблемы, благодаря которым можно было легко определить воинское звание военнослужащего, принадлежность его к роду войск. Интересно, что пехотная эмблема, в отличие от других родов войск, появилась лишь в середине 1950-х. В основном же погоны представляли собой практически полную копию того, что носят сейчас на плечах современные солдаты и офицеры.

Это был важный символ, возвращенный победоносной армии, Золотые погоны, ещё в 1920-е годы бывшие символом белогвардейцев («золотопогонники» — презрительно называли их красноармейцы), внезапно становятся символом Красной армии. Вслед за погонами для армии в стране вводится Государственный гимн, вместо партийного «Интернационала».

Но оказалось, что прерванную традицию не так-то просто восстановить. По всему Советскому Союзу разыскивали старых мастеров, ткавших когда-то галунные ленты, искали станки, возрождали технологии. Перейти на погоны, согласно приказу, требовалось с 1 по 15 февраля — за полмесяца. Но даже на Курской дуге в июле 1943 г. некоторые летчики и танкисты, как показывают фотографии, носили не погоны, а старые петлицы. А большая часть пехоты надела погоны на гимнастерки с отложным воротником, а не с новой «стойкой». Только когда запасы старого обмундирования вышли, Красная армия полностью перешла на новую форму одежды.

Как бы трудно не было, выполняя приказ Верховного главнокомандующего с 13 января советские погоны образца 1943 г. стали поступать в войска. Советские погоны имели много общего с дореволюционными, но были и отличия: офицерские погоны РККА (но не Военно-морского флота) в 1943 г. были пятиугольными, а не шестиугольными; цвета просветов обозначали род войск, а не полк; просвет представлял собой единое целое с полем погона; имелись цветные канты по роду войск; звездочки были металлическими, золотыми или серебряными, и различались по размеру у младших и старших офицеров; звания обозначались другим количеством звездочек, чем до 1917 г., а погоны без звездочек не были восстановлены.

В строгом смысле слова, сталинские погоны не были копией царских. Несколько другое плетение галуна. Чуть более грубая работа. Другая система обозначения званий. Да и звания другие. Вместо подпоручика — лейтенант. Вместо штабс-капитана — капитан. Вместо капитана — майор. Вместо фельдмаршала — маршал Советского Союза. На царских погонах звания обозначались только маленькими звездочками. Сталин ввел большие звезды для старших офицеров, начиная от майора, и генералов. Чин фельдмаршала до революции обозначался двумя скрещенными жезлами на галунном зигзаге. Звания маршала Советского Союза символизировали большая звезда и герб СССР.

Так, стрелковые войска имели малиновый фон погона и черную окантовку, кавалерия – темно-синий с черной окантовкой, авиация – голубой погон с черной окантовкой, танкисты и артиллеристы – черный с красной окантовкой, а вот саперы и другие технические войска – черный, но с черной же окантовкой. Пограничные войска и медицинская служба имели зеленые погоны с красной окантовкой, а внутренним войскам достался вишневый погон с синей окантовкой. На полевых погонах защитного цвета род войск определялся только окантовкой, цвет которой был таким, каким был цвет поля погона на повседневной форме.

Советские офицерские погоны были на пять миллиметров шире дореволюционных. Шифровки на них размещались очень редко, в основном их имели курсанты военных училищ.

В армии введение погон было воспринято с воодушевление, тем более что произошло это в канун величайшей победы в Сталинградской битве.

Ашот Аматуни, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны офицер-танкист: «Это было счастье! Мы восприняли возвращение погон с большим воодушевлением. Ведь они были в армии на протяжении веков, их носили на плечах в боях наши предки. Я свои первые погоны получил в Саратове».

Борис Ершов, полковник: «Я на тот момент был старшим лейтенантом, командиром роты. Форма старая мне нравилась, потому что у меня было три нашивки на рукаве, три полоски, они хорошо смотрелись. Было очень удобно носить под шинелью, под курткой. А погоны были поначалу неудобные. Картонная основа была непрочная, а звездочки крепились не на винтах, а на скрепочках. Наденешь шинель на гимнастерку, потом снимаешь – а звездочки во все стороны летят! Приходилось пришивать их нитками.

Зато в бою с погонами было лучше. Под телогрейкой, под шинелью петлиц не видно, и сразу не разберешься, кто перед тобой. А с погонами сразу ясно.

У нас были старики, участники Гражданской войны, которые не сразу согласились носить погоны. Говорили: «У меня деда, отца зарубили золотопогонники» – и отказывались. Но молодежь погоны носила с удовольствием».

Но были и другие мнения. Попадаются снимки, где одни солдаты и офицеры ещё с петлицами, а другие — уже с погонами. Одни из самых известных из них — фотография 1943 г. будущего писателя Александра Исаевича Солженицына и его друга Николая Виткевича. На Виткевиче — уже погоны. На Солженицыне — ещё петлицы с двумя кубиками и артиллерийскими пушками. Кстати, молодому Солженицыну возвращение погон не понравилось. Он видел в этом отступление от революционных традиций.

Тогда же в официальный военный лексикон вернулось уже, казалось, исчезнувшее слово «офицер», хотя до войны юридически правильным термином оставалось громоздкое словосочетание «командир Красной Армии».

Но слова «офицер», «офицеры», словосочетание «офицерский состав» все чаще и чаще звучали – сначала в неформальном обиходе, а потом постепенно стали появляться и в официальных документах. Впервые термин «офицер» официально появился в праздничном приказе наркома обороны от 7 ноября 1942 г. С весны 1943 г. наряду с появлением погон слово «офицер» стало употребляться настолько широко и повсеместно, что в послевоенное время сами фронтовики очень быстро забыли термин «командир Красной Армии». Хотя формально термин «офицер» был закреплен в военном обиходе только с изданием первого послевоенного Устава внутренней службы в 1946 г., когда Красная Армия была переименована в Советскую Армию.

Возврат погон стал одним из этапов возрождения имперского духа. Советский Союз признавал себя нас¬ледником Российской империи, что особенно сильно проявится после войны – в имперской помпезности архитектуры и в том числе в переодевании в военную форму людей гражданских профессий, и даже школьников.

понравилось. Он видел в этом отступление от революционных традиций.

Тогда же в официальный военный лексикон вернулось уже, казалось, исчезнувшее слово «офицер», хотя до войны юридически правильным термином оставалось громоздкое словосочетание «командир Красной Армии».

Но слова «офицер», «офицеры», словосочетание «офицерский состав» все чаще и чаще звучали – сначала в неформальном обиходе, а потом постепенно стали появляться и в официальных документах. Впервые термин «офицер» официально появился в праздничном приказе наркома обороны от 7 ноября 1942 г. С весны 1943 г. наряду с появлением погон слово «офицер» стало употребляться настолько широко и повсеместно, что в послевоенное время сами фронтовики очень быстро забыли термин «командир Красной Армии». Хотя формально термин «офицер» был закреплен в военном обиходе только с изданием первого послевоенного Устава внутренней службы в 1946 г., когда Красная Армия была переименована в Советскую Армию.

Возврат погон стал одним из этапов возрождения имперского духа. Советский Союз признавал себя нас¬ледником Российской империи, что особенно сильно проявится после войны – в имперской помпезности архитектуры и в том числе в переодевании в военную форму людей гражданских профессий, и даже школьников.

С конца 1943 г. вводятся погоны для работников железных дорог, прокуратуры СССР, сотрудников иностранных дел. Волна переодевания всех работающих или учащихся в госучреждениях в мундир нарастает особенно после войны. Форменные мундиры стали носить чиновники министерства финансов, геологии и нефтяной промышленности, таможенной службы, гражданского воздушного флота, — всего более 20 ведомств. Так называемые «контрпогоны» стали носить студенты горных факультетов всех вузов страны. Школьники должны были облачиться в мундиры с форменными пуговицами, бляхой на поясе и кокардой на форменной фуражке. Вводятся пожизненные знаки для офицеров запаса, работников всех «обмундированных» ведомств, повсюду звучат речи о сохранении чести новой формы.

Послевоенная судьба

Н.С. Хрущев собирался отменить погоны. Сначала их отняли у гражданских – начали с железнодорожников, дипломатов и представителей других мирных профессий. В 1962 г. правительство Советского Союза приняло постановление о возврате военной формы к нормам первых лет Советской власти: с петлицами вместо погон. Но военные затягивали воплощение этого проекта, а потом, после снятия Никиты Сергеевича, от него отказались.

В послевоенное время происходили некоторые изменения в погонах. Так, в октябре 1946 г. была установлена другая форма погон офицеров Советской Армии – они стали шестиугольными. В 1963 г. упраздняются погоны старшины образца 1943 г. со «старшинским молотком». Вместо него вводится широкий продольный галун, как у дореволюционного подпрапорщика.

В 1969 г. на золотом погоне вводятся золотые звездочки, на серебряных – серебряные. Упраздняются серебряные генеральские погоны. Все они стали золотыми, обрамленными кантом по роду войск, с золотыми звездами.

В 1973 г. на погонах солдат и сержантов вводятся шифровки: СА – обозначающие принадлежность к Советской Армии, ВВ – внутренним войскам, ПВ – пограничным войскам, ГБ – войскам КГБ и К – на погонах курсантов.

В 1974 г. вводятся новые погоны генерала армии взамен погон образца 1943 г. Вместо четырёх звезд на них появилась маршальская звезда, над которой размещалась эмблема мотострелковых войск.

Погоны армии возрожденной России

В Российской Федерации, в соответствии с Указом президента РФ от 23 мая 1994 г., последующими Указами и Указом от 11 марта 2010 г., погоны остаются знаками различия по воинским званиям военнослужащих Вооружённых сил России. Соответственно изменению существа общественно-политического строя в них внесены характерные изменения. Вся советская символика на погонах заменена российской. Имеются в виду пуговицы с изображением звезды, серпа и молота или цветного герба СССР. В редакции Указа президента РФ от 22 февраля 2013 г. № 165 дано конкретное описание знаков различия по воинским званиям.

Современные погоны российских военнослужащих в целом остаются прямоугольными, с пуговицей в верхней части, с трапециевидным верхним краем, с полем из галуна специального переплетения золотистого цвета или цвета ткани одежды, без кантов или с кантами красного цвета.

В авиации, Воздушно-десантных войсках (ВДВ) и Космических войсках предусмотрен кант голубого цвета, в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации и Службе специальных объектов при президенте Российской Федерации – кант василькового цвета или отсутствует.

На погоне маршала Российской Федерации на продольной осевой линии расположена звезда с кантом красного цвета, выше звезды – изображение Государственного герба Российской Федерации без геральдического щита.

На погоне генерала армии – одна звезда (большего размера, чем у других генералов), у генерал-полковника – три звезды, у генерал-лейтенанта – две, у генерал-майора – одна звезда. Цвет канта на погонах всех генералов установлен соответственно роду войск и виду служб.

На погоне адмирала флота размещена одна звезда (большего размера, чем у других адмиралов), у адмирала – три, у вице-адмирала – две, у контр-адмирала – одна. На всех адмиральских погонах звёзды наложены на лучи серого или чёрного цвета, с якорями золотистого цвета, находящимися на пятиугольниках чёрного цвета в центре звезд. Погоны старших офицеров – полковников, подполковников, майоров, на флоте капитанов 1, 2 и 3 рангов – с двумя просветами; младших офицеров – капитанов, капитан-лейтенантов, старших лейтенантов, лейтенантов и младших лейтенантов – с одним просветом.

Число звезд – показатель воинского звания того или иного офицера. У старших офицеров соответственно три, две и одна звезда, у младших офицеров – четыре, три, две, одна, начиная с более высокого уровня. Звезды на погонах старших офицеров крупнее звезд на погонах младших. Их размеры имеют соотношение 3:2.

Погоны Вооруженных сил Российской Федерации учреждены с учетом совершенствования военной формы одежды в целом за многовековую историю войска русского и российского. Их современный вид свидетельствует о стремлении улучшить качество и практичность обмундирования в целом, привести его в соответствие с изменившимися условиями военной службы.

Но в современной России судьба погон была не совсем простой, иногда им приходилось выдерживать испытания, едва ли не сравнимые с испытаниями после революции 1917 г.

Отказ от традиционного расположения погон стал одной из основных особенностей новой полевой формы, введенной в 2010 г. по инициативе «министра-реформатора» А. Сердюкова. В старой форме «советского образца» лямки рюкзаков, другого снаряжения и оружия быстро истирали погоны. Предполагалось, что новая военная форма будет отвечать самым современным требованиям армии, в частности, обязательного облачения пехоты в легкие бронежилеты.

Решение перейти на новую форму было принято в 2007 г., а полностью перевести на него армию планировалось в 2011 г. Известно, что в ее разработке принимали участие специалисты домов моды Игоря Чапурина и Валентина Юдашкина, Центрального научно-исследовательского института текстильной промышленности, Центрального научно-исследовательского института кожи и обуви, геральдического отдела Министерства обороны и Тыла Вооруженных сил.

Впервые в новой форме на публику вышли участники Парада Победы на Красной Площади в Москве в 2008 г. Всего на создание нового обмундирования из бюджета было выделено 100 млн рублей, Военные оценивают стоимость перехода военнослужащих на новую форму одежды в 25 млрд рублей.

Именно в форме «от Валентина Юдашкина» погоны переместили на грудь и рукав. Левый погон находится чуть выше локтя, а правый на груди, на лацкане гимнастерки. Когда одевается бронежилет, правый погон становится незаметен, и солдата можно идентифицировать лишь по знаку на локте. При этом в форме старого образца знаки различия крепились на фальшпогоны, а к повседневной форме погоны крепятся на пуговицах.

«Спасение» погонам пришло в лице нового министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу. По его инициативе Министерство обороны решило вернуть традиционное расположение погон на полевой форме военнослужащих, после реформы Сердюкова «перекочевавших» с плечей на грудь.

Главным доводом за возвращение погон полевой формы на прежнее место стало то, что на груди и на рукаве они себя не оправдали.

Символ чести

В настоящее время погоны продолжают служить Отечеству. Покрытые неувядаемой славой, советские погоны были призваны сохранить преемственность доблестных традиций и в Вооруженных Силах России. Вот почему, претерпев небольшие изменения, они стали истинным украшением формы российского защитника Отечества.

«С достоинством носить погоны» — эти слова стали вопросом чести российского офицера. И традиция сохраняется на протяжении вот уже более двух веков, с тех пор как почти 250 лет назад были введены первые погоны.

Они не остаются без изменений, некоторые случайно ставшие начальниками министры даже пытались убрать их с плеч военнослужащих. Наконец-то их предназначение в современных условиях обосновали научно и теперь считается, что погоны предназначены для быстрой визуальной идентификации в условиях боя лица, имеющего право отдавать приказания.

К сожалению, долгие годы бездуховности, через которые прошла наша страна в тяжелые 90-е сказались на отношении людей к погонам. Сегодня мы можем видеть их не только у тех, кому они «законом и честью» положены, но и у представителей творческого ремесла, человеческие качества которых моральными назвать не всегда удается. Удручает наличие погон, идентичных военным, у работников прокуратуры, полиции и других служб. Это один из сильнейших ударов по имиджу военной профессии, ее престижу.

При этом многие офицеры Российской армии в самое трудное для страны время развала и бездуховности сумели хранить традиции, в том числе, связанные с погонами… Например, выпускники Суворовских военных училищ, как символ братства носили и продолжают носить под мундиром и даже под гражданским костюмом погоны своих учебных заведений.

Хочется верить, что со временем это пройдет и понятие «честь погон» станет столько же привычным, каким было всегда.

История русских погон пока на этом заканчивается. Пройдя через века, они часто меняли свой внешний вид, но никогда — своего содержания. Погоны всегда были и будут святыней и символом чести для преданного Родине российского офицера.

Источник: nstarikov.ru